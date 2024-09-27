Не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, - глава МИД Австрии Шалленберг в ООН

Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, а не продиктован Москвой. К тому же никакие переговоры об Украине не могут происходить без ее участия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Россия неустанно продолжает полномасштабную агрессивную войну против Украины. Нарушение Устава ООН, базовых правил, которые мы сами для себя установили, продолжает шокировать. Моя страна, Австрия, является нейтральной в военном плане. Но нейтралитет не означает и никогда не означал равнодушия", - заявил австрийский министр.

Шалленберг добавил, что мир, в котором Россия может менять границы с помощью танков и ракет, "является более опасным для всех нас".

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"После 946 дней неописуемых человеческих страданий и разрушений настало время вернуться к дипломатии. Никто не хочет, никто не заслуживает мира больше, чем граждане Украины. Но - мира, достигнутого путем переговоров, а не диктата из Москвы", - подчеркнул он.

По словам Шалленберга, главнейшие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, "должны быть основой любых переговоров, ведущих к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

"И позвольте мне быть очень четким: не может быть никаких переговоров об Украине без Украины", - добавил Шалленберг.

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Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что призывы некоторых западных политиков к Украине отказаться от части своей территории в обмен на мир с РФ являются абсолютно недопустимыми и абсурдными.