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Не может быть никаких переговоров об Украине без Украины, - глава МИД Австрии Шалленберг в ООН

глава МЗС Австрії Шалленберг

Мир в Украине должен быть достигнут путем переговоров, а не продиктован Москвой. К тому же никакие переговоры об Украине не могут происходить без ее участия.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом заявил министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг во время выступления на Генеральной ассамблее ООН в Нью-Йорке.

"Россия неустанно продолжает полномасштабную агрессивную войну против Украины. Нарушение Устава ООН, базовых правил, которые мы сами для себя установили, продолжает шокировать. Моя страна, Австрия, является нейтральной в военном плане. Но нейтралитет не означает и никогда не означал равнодушия", - заявил австрийский министр.

Шалленберг добавил, что мир, в котором Россия может менять границы с помощью танков и ракет, "является более опасным для всех нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МИД Австрии Шалленберг назвал недопустимыми и абсурдными призывы к Украине отказаться от территорий в пользу РФ

"После 946 дней неописуемых человеческих страданий и разрушений настало время вернуться к дипломатии. Никто не хочет, никто не заслуживает мира больше, чем граждане Украины. Но - мира, достигнутого путем переговоров, а не диктата из Москвы", - подчеркнул он.

По словам Шалленберга, главнейшие принципы международного права, закрепленные в Уставе ООН, "должны быть основой любых переговоров, ведущих к всеобъемлющему, справедливому и прочному миру в Украине".

"И позвольте мне быть очень четким: не может быть никаких переговоров об Украине без Украины", - добавил Шалленберг.

Также читайте: Песков: Принудить Россию к миру невозможно без достижения целей "СВО"

Ранее министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг заявлял, что призывы некоторых западных политиков к Украине отказаться от части своей территории в обмен на мир с РФ являются абсолютно недопустимыми и абсурдными.

Автор: 

Австрия (814) Шалленберг Александр (45) переговоры с Россией (981)


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Топ комментарии
+3
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27.09.2024 20:25
+3
Дві видатні жінки ...Голда Меїр..та Фаїна Раневська , з яких треба брати приклад ,чоловікам політикам ,всього світу !!!
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27.09.2024 20:31
+2
Всі натякають Зельоним, щоб не пробували тихо домовитись без України.
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27.09.2024 20:31
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А хто буде гарантувати мир навіть якщо Україна звільнить всю окуповану територію?
Чи ТРО "Торонто" пропонує воювати до окупації Москви?
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27.09.2024 21:49 Ответить
Ймовірність відновлення Україною ядерного потенціалу близька до нуля. Її скоріше будуть бомбити натівські війська разом з російськими щоб цього не сталося.
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27.09.2024 23:47 Ответить
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27.09.2024 20:25 Ответить
Всі натякають Зельоним, щоб не пробували тихо домовитись без України.
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27.09.2024 20:31 Ответить
Дві видатні жінки ...Голда Меїр..та Фаїна Раневська , з яких треба брати приклад ,чоловікам політикам ,всього світу !!!
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27.09.2024 20:31 Ответить
Тим часом - колишній мер Суджи підтверджує, що Курщина, Кубань, і Краснодарській край - це Україна!
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27.09.2024 20:40 Ответить
А про рф без рф можуть бути переговори або теж не можна? Хто взагалі може ставити умови незалежним країнам що їм обговорювати? Зеленський вже Бог?
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27.09.2024 20:47 Ответить
 
 