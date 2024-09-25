Желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно роковой ошибкой" Киева. Это возможно только с учетом требований Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Журналист процитировал заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру.

"Такая позиция является роковой ошибкой, это глубокая ошибка", - ответил Песков.

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Представитель Путина также в очередной раз пригрозил "последствиями" для украинской власти.

"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России подменяют понятие война - ред.). Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно", - добавил Песков.

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