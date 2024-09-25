РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10160 посетителей онлайн
Новости
18 517 142

Песков: Принудить Россию к миру невозможно без достижения целей "СВО"

У Кремлі заявили, що примусити Росію до миру неможливо

Желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно роковой ошибкой" Киева. Это возможно только с учетом требований Москвы.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.

Журналист процитировал заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру.

"Такая позиция является роковой ошибкой, это глубокая ошибка", - ответил Песков.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков

Представитель Путина также в очередной раз пригрозил "последствиями" для украинской власти.

"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России подменяют понятие война - ред.). Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно", - добавил Песков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Турция готова к посредничеству между Украиной и РФ, - Эрдоган

Пєсков заявив, що Росію неможливо примусити до миру

Автор: 

Песков Дмитрий (1890) россия (95645) переговоры с Россией (981)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+34
Ну ось вам мирні ініцативи - вони самі не зупиняться
показать весь комментарий
25.09.2024 13:17
+31
показать весь комментарий
25.09.2024 13:21
+26
Біс. Нечиста сила.
показать весь комментарий
25.09.2024 13:16
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Алеж нічого вічного немає цікаво як будуть здихати ці рідари ?
показать весь комментарий
25.09.2024 13:58 Ответить
Рашка сильна... ой как сильна.... правда только понтами...
показать весь комментарий
25.09.2024 14:00 Ответить
Просто світ мав би мати рішучість на подібне відповісти наступним чином: "Росію не можна примусити до миру? Ок, без проблем -- значить росія в її сьогоднішньому вигляді припинить існування, а її керівництво -- припинить своє фізичне існування... Російському ж народу залишиться вибирати або "приєднатися" до свого керівництва, або ж самостійно стратити його десь на "лобному місці" біля кремля (бажано, в якийсь із способів, яких середньовічна червона площа бачила предостатньо - тна болотах так обожнюють скрепи та імперські традиції).
показать весь комментарий
25.09.2024 14:06 Ответить
А так і буде.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:43 Ответить
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
показать весь комментарий
25.09.2024 18:09 Ответить
Примусити росію до миру можна , тільки знищивши ії
показать весь комментарий
25.09.2024 14:08 Ответить
Слушать эту паскуду - пескова - себя не уважать.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:12 Ответить
що там в уяві піськова неможливого? питання в кількості зброї та в знятті нєвмєняємих обмеженнь на удари по росії, то в цього окуня пучоглазого там таке особисте СВО почнеться що він втомиться памперси міняти
показать весь комментарий
25.09.2024 14:16 Ответить
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=dcK9I-IgDNA&t=77s Роман Цимбалюк: Путін проти Байдена: хто виграє?

"Ви про Пєскова згадали. Його слова в данному випадку нічого не вартують"
показать весь комментарий
25.09.2024 14:16 Ответить
Ну так кацапи зараз на підйомі, хрін вже їх примусиш. Примусити можна було після Херсону, коли в нас була позиція сили, а тепер в нас фронти тріщать.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:26 Ответить
примусити їх можна, але вони ще мають ресурс і джерело надходження коштів, тому вони ще довго можуть розказувати про "целі севео", Китай не отримав пропозиції від якої не може відмовитись, тому кацапи ще брикаються.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:41 Ответить
мирний план від рашистів. "досягнення цілей СВО"
показать весь комментарий
25.09.2024 14:29 Ответить
Коли нарешті все ж таки почнуть їх ублюдків - дітей та "подруг" вигоняти з ПМЖ з закордону???
показать весь комментарий
25.09.2024 14:32 Ответить
Примусити росію до миру силою можливо. Питання тільки в тому, яких зусиль і якої ціни це коштуватиме
показать весь комментарий
25.09.2024 14:42 Ответить
піськов го:нд:он!
показать весь комментарий
25.09.2024 14:43 Ответить
Так звана россія- нацистська держава з гівна і палок. Треба бити в самі слабкі місця цієї квазідержави- по тилам, по москві, по сеаратизму. Після таких ударів вони і рік не протягнуть і лапті склеють.
показать весь комментарий
25.09.2024 14:43 Ответить
Где его там в СВО голубй сышишка которого он типа к кадыровцам отправлял?
показать весь комментарий
25.09.2024 14:53 Ответить
очередная порция пурги

показать весь комментарий
25.09.2024 14:59 Ответить
Для Писькова -писюнкова, ну и конечно ***** и остальной элитной нечисти это ига , не касательная тема проблемы , самих себя. Ложили они на свой кацапский народец болт кремля с серпом и молотом, именно у них всве гуд, нет семейных родственных окружных коленных проблем. Понимая что утворило ***** не смыть не чем и ни как , выход только один пуля , виселица, это и есть мирный план переговоров . Эти твари на это не пойдут , в плоть до того что Украина сама признала факт нападения на Россию , вопрос времени, выставив такую теорию из уст крысиного опять же Писькова , но не от ****..
показать весь комментарий
25.09.2024 15:00 Ответить
"расею невозможно принудить к миру" - сказал письков?
Значит, ее надо уничтожить.
показать весь комментарий
25.09.2024 15:05 Ответить
Був такий кацапський комуняка, Аліксєй Пєшков, паскуда, як і всі вони, кацапи і комуняки.
Але сказав влучно, саме про кацапію :
"Если враг не сдается - его уничтожают".
Прямо як про своїх мутантів.
показать весь комментарий
29.09.2024 05:55 Ответить
Ось і відповідь "найвеличнішому" про черговий саміт миру ,допоки не здохне рашиська паскуда путін годі і думати про якийсь мир ,або народні бунти на росії як це було в 1917 році , ще одне це виснаження економічне ,фінансове і військове.
показать весь комментарий
25.09.2024 15:07 Ответить
Треба читати між рядків те що воно говорить - росії треба дати щось щоб можна було видати за цілі сво, наприклад відмову від нато, чи відмову від звільнення криму силою. А в плані потужного пересидента нічого такого нема, він готов воювати до останнього українця бо розуміє що кінець війни це його кінець.
показать весь комментарий
25.09.2024 15:29 Ответить
Та пішли б вони нахєр і нехай собі самі придумають «виконані цілі сво» ! З їхніми пропагандистами і тупим бидлонаселенням вони їм за пару тижнів доведуть що , « всєх поДЕбілі»..
показать весь комментарий
25.09.2024 15:46 Ответить
іншими словами, ти пропонуєш заморозити конфлікт. хоча цього парашка і хоче, щоб оновитись і почати знову, і цілі севео у них зміняться, ти забуло ще про Зерсонську і Запорізьку області, які кацапи собі включили теж, і відповідно окупація цих областей теж ціль севео, а там ще будуть інші. вирішення конфлікту тільки одне - знищення підарстану болотного
показать весь комментарий
25.09.2024 17:45 Ответить
Кацапи марять, що ЗСУ вбивають мирних жителів Курської області.
показать весь комментарий
25.09.2024 15:45 Ответить
Мелоні казала, що "примусимо".
показать весь комментарий
25.09.2024 16:03 Ответить
Це дійсно одні ПОНТИ.

Яка там расєюшка, яка там армія на расєшкє - ніщо!

Напали, зі спини, як фашистська Німеччина, втихаря, на державу, котру роззброїли разом зі своїм

дружбаном США, а роззброєна держава взяла та й вмила расєюшку, расєюшкіною же кров'ю.

піттторашка сильна тільки на стільки, на скільки їй це дозволяють.

Тільки одне і залишаєтьс піттторосії ПОНТИ колотить.

Коротше, Фашистська расія, ПНХ!
показать весь комментарий
25.09.2024 16:05 Ответить
армія ніщо, але того ніщо дофіга і підтримку мають від всяких виродків.
показать весь комментарий
25.09.2024 17:47 Ответить
Пральна. Тому, що їм це дозволяють.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:34 Ответить
Просто ган дон. Сказаати більш
показать весь комментарий
25.09.2024 16:08 Ответить
СРСР теж думав, що побудує соціалізм на всій планеті.
А кінчилось роздачею безплатних американских курячих тушок.
показать весь комментарий
25.09.2024 16:27 Ответить
Скажених собак не заспокоюють, їх пристрілюють ! 😠
показать весь комментарий
25.09.2024 16:34 Ответить
Так а які все ж таки цілі СВО? Він сам хоч в курсі?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:07 Ответить
все можливо, піся, все можливо...
показать весь комментарий
25.09.2024 17:15 Ответить
Так пукін може сказати, що "целі СВО" досягнуті і сєбатися. Але воно сидить у бункері і такий у нього не один. До того ж він мантяк, і йому до дупи, що буде з його кацапами..
показать весь комментарий
25.09.2024 17:34 Ответить
а що з унилой лошадью, таки здох, чи ще ні?
показать весь комментарий
25.09.2024 17:48 Ответить
Та й я про те, що БОГ не примушує нікого виконувати ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ, але різним й воскресіння різне, бо для ЛЮДЕЙ - РАЙ, а для нелюдів(двоногий звір та двоногий скот) - печерне: - Академія Джунглів. Коли звіру був рай серед ЛЮДЕЙ? Кожному - відповідний, як і колір плоті-одежі, миска-територія, мова-ложка. Більш вільного вибору в світі не існує.
показать весь комментарий
25.09.2024 18:21 Ответить
Пєсков - це не слов'янин. Це чужинець, так само як і Соловйов та інші. Зверніть увагу, серед центрових рюзкє пропагандонів русскіх майже немає.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:00 Ответить
***** треба ліквідувати, бо самі не доживемо поки воно від старості подохне
інакше справа не піде.
показать весь комментарий
25.09.2024 20:12 Ответить
Рашку треба системно бити смертним боєм до повного знищення. Або вони, або ми. По іншому не вийде.
показать весь комментарий
25.09.2024 21:46 Ответить
кого то в мире еще интересуют "интересы России"? )
показать весь комментарий
25.09.2024 21:53 Ответить
Страница 2 из 2
 
 