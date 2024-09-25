Песков: Принудить Россию к миру невозможно без достижения целей "СВО"
Желание Украины принудить Россию к миру является "абсолютно роковой ошибкой" Киева. Это возможно только с учетом требований Москвы.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков российским СМИ, передает Цензор.НЕТ.
Журналист процитировал заявление президента Украины на заседании Совбеза ООН, где Владимир Зеленский сказал, что российский диктатор Владимир Путин нарушил так много международных норм и правил, что не остановится сам, поэтому Россию можно только принудить к миру.
"Такая позиция является роковой ошибкой, это глубокая ошибка", - ответил Песков.
Представитель Путина также в очередной раз пригрозил "последствиями" для украинской власти.
"Принудить Россию к миру невозможно. Россия собственно является сторонницей мира, но с условием обеспечения основ ее безопасности и выполнения тех задач, которые стоят перед СВО (так в России подменяют понятие война - ред.). Но без достижения этих целей заставить Россию невозможно", - добавил Песков.
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"Ви про Пєскова згадали. Його слова в данному випадку нічого не вартують"
Значит, ее надо уничтожить.
Але сказав влучно, саме про кацапію :
"Если враг не сдается - его уничтожают".
Прямо як про своїх мутантів.
Яка там расєюшка, яка там армія на расєшкє - ніщо!
Напали, зі спини, як фашистська Німеччина, втихаря, на державу, котру роззброїли разом зі своїм
дружбаном США, а роззброєна держава взяла та й вмила расєюшку, расєюшкіною же кров'ю.
піттторашка сильна тільки на стільки, на скільки їй це дозволяють.
Тільки одне і залишаєтьс піттторосії ПОНТИ колотить.
Коротше, Фашистська расія, ПНХ!
А кінчилось роздачею безплатних американских курячих тушок.
інакше справа не піде.