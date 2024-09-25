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Пєсков: Примусити Росію до миру неможливо без досягнення цілей "СВО"

У Кремлі заявили, що примусити Росію до миру неможливо

Бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою" Києва. Це можливо лише з урахуванням вимог Москви.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру.

"Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка", - відповів Пєсков. 

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Речник Путіна також вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.

"Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки й виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна, – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", - додав Пєсков.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Туреччина готова до посередництва між Україною та РФ, - Ердоган 

Пєсков заявив, що Росію неможливо примусити до миру

Автор: 

Пєсков Дмитро (1642) росія (65316) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+34
Ну ось вам мирні ініцативи - вони самі не зупиняться
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25.09.2024 13:17
+31
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25.09.2024 13:21
+26
Біс. Нечиста сила.
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25.09.2024 13:16
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Алеж нічого вічного немає цікаво як будуть здихати ці рідари ?
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25.09.2024 13:58 Відповісти
Рашка сильна... ой как сильна.... правда только понтами...
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25.09.2024 14:00 Відповісти
Просто світ мав би мати рішучість на подібне відповісти наступним чином: "Росію не можна примусити до миру? Ок, без проблем -- значить росія в її сьогоднішньому вигляді припинить існування, а її керівництво -- припинить своє фізичне існування... Російському ж народу залишиться вибирати або "приєднатися" до свого керівництва, або ж самостійно стратити його десь на "лобному місці" біля кремля (бажано, в якийсь із способів, яких середньовічна червона площа бачила предостатньо - тна болотах так обожнюють скрепи та імперські традиції).
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25.09.2024 14:06 Відповісти
А так і буде.
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25.09.2024 14:43 Відповісти
Має бути офіційне звернення ВР,ОП,КМ до світової громадськості, до народів росії, щодо припинення знищення української енергетики, економіки України тощо...! В разі невиконання цієї вимоги, Україна має право на дзеркальну відповідь, по догмату:«А хто зробить шкоду ближньому своєму, тому треба зробити те саме, що він учинив. Перелом за перелом, око за око, зуб за зуб…» (Левит, 24,19-20)
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25.09.2024 18:09 Відповісти
Примусити росію до миру можна , тільки знищивши ії
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25.09.2024 14:08 Відповісти
Слушать эту паскуду - пескова - себя не уважать.
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25.09.2024 14:12 Відповісти
що там в уяві піськова неможливого? питання в кількості зброї та в знятті нєвмєняємих обмеженнь на удари по росії, то в цього окуня пучоглазого там таке особисте СВО почнеться що він втомиться памперси міняти
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25.09.2024 14:16 Відповісти
Відео -- https://www.youtube.com/watch?v=dcK9I-IgDNA&t=77s Роман Цимбалюк: Путін проти Байдена: хто виграє?

"Ви про Пєскова згадали. Його слова в данному випадку нічого не вартують"
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25.09.2024 14:16 Відповісти
Ну так кацапи зараз на підйомі, хрін вже їх примусиш. Примусити можна було після Херсону, коли в нас була позиція сили, а тепер в нас фронти тріщать.
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25.09.2024 14:26 Відповісти
примусити їх можна, але вони ще мають ресурс і джерело надходження коштів, тому вони ще довго можуть розказувати про "целі севео", Китай не отримав пропозиції від якої не може відмовитись, тому кацапи ще брикаються.
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25.09.2024 17:41 Відповісти
мирний план від рашистів. "досягнення цілей СВО"
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25.09.2024 14:29 Відповісти
Коли нарешті все ж таки почнуть їх ублюдків - дітей та "подруг" вигоняти з ПМЖ з закордону???
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25.09.2024 14:32 Відповісти
Примусити росію до миру силою можливо. Питання тільки в тому, яких зусиль і якої ціни це коштуватиме
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25.09.2024 14:42 Відповісти
піськов го:нд:он!
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25.09.2024 14:43 Відповісти
Так звана россія- нацистська держава з гівна і палок. Треба бити в самі слабкі місця цієї квазідержави- по тилам, по москві, по сеаратизму. Після таких ударів вони і рік не протягнуть і лапті склеють.
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25.09.2024 14:43 Відповісти
Где его там в СВО голубй сышишка которого он типа к кадыровцам отправлял?
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25.09.2024 14:53 Відповісти
очередная порция пурги

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25.09.2024 14:59 Відповісти
Для Писькова -писюнкова, ну и конечно ***** и остальной элитной нечисти это ига , не касательная тема проблемы , самих себя. Ложили они на свой кацапский народец болт кремля с серпом и молотом, именно у них всве гуд, нет семейных родственных окружных коленных проблем. Понимая что утворило ***** не смыть не чем и ни как , выход только один пуля , виселица, это и есть мирный план переговоров . Эти твари на это не пойдут , в плоть до того что Украина сама признала факт нападения на Россию , вопрос времени, выставив такую теорию из уст крысиного опять же Писькова , но не от ****..
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25.09.2024 15:00 Відповісти
"расею невозможно принудить к миру" - сказал письков?
Значит, ее надо уничтожить.
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25.09.2024 15:05 Відповісти
Був такий кацапський комуняка, Аліксєй Пєшков, паскуда, як і всі вони, кацапи і комуняки.
Але сказав влучно, саме про кацапію :
"Если враг не сдается - его уничтожают".
Прямо як про своїх мутантів.
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29.09.2024 05:55 Відповісти
Ось і відповідь "найвеличнішому" про черговий саміт миру ,допоки не здохне рашиська паскуда путін годі і думати про якийсь мир ,або народні бунти на росії як це було в 1917 році , ще одне це виснаження економічне ,фінансове і військове.
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25.09.2024 15:07 Відповісти
Треба читати між рядків те що воно говорить - росії треба дати щось щоб можна було видати за цілі сво, наприклад відмову від нато, чи відмову від звільнення криму силою. А в плані потужного пересидента нічого такого нема, він готов воювати до останнього українця бо розуміє що кінець війни це його кінець.
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25.09.2024 15:29 Відповісти
Та пішли б вони нахєр і нехай собі самі придумають «виконані цілі сво» ! З їхніми пропагандистами і тупим бидлонаселенням вони їм за пару тижнів доведуть що , « всєх поДЕбілі»..
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25.09.2024 15:46 Відповісти
іншими словами, ти пропонуєш заморозити конфлікт. хоча цього парашка і хоче, щоб оновитись і почати знову, і цілі севео у них зміняться, ти забуло ще про Зерсонську і Запорізьку області, які кацапи собі включили теж, і відповідно окупація цих областей теж ціль севео, а там ще будуть інші. вирішення конфлікту тільки одне - знищення підарстану болотного
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25.09.2024 17:45 Відповісти
Кацапи марять, що ЗСУ вбивають мирних жителів Курської області.
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25.09.2024 15:45 Відповісти
Мелоні казала, що "примусимо".
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25.09.2024 16:03 Відповісти
Це дійсно одні ПОНТИ.

Яка там расєюшка, яка там армія на расєшкє - ніщо!

Напали, зі спини, як фашистська Німеччина, втихаря, на державу, котру роззброїли разом зі своїм

дружбаном США, а роззброєна держава взяла та й вмила расєюшку, расєюшкіною же кров'ю.

піттторашка сильна тільки на стільки, на скільки їй це дозволяють.

Тільки одне і залишаєтьс піттторосії ПОНТИ колотить.

Коротше, Фашистська расія, ПНХ!
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25.09.2024 16:05 Відповісти
армія ніщо, але того ніщо дофіга і підтримку мають від всяких виродків.
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25.09.2024 17:47 Відповісти
Пральна. Тому, що їм це дозволяють.
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25.09.2024 18:34 Відповісти
Просто ган дон. Сказаати більш
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25.09.2024 16:08 Відповісти
СРСР теж думав, що побудує соціалізм на всій планеті.
А кінчилось роздачею безплатних американских курячих тушок.
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25.09.2024 16:27 Відповісти
Скажених собак не заспокоюють, їх пристрілюють ! 😠
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25.09.2024 16:34 Відповісти
Так а які все ж таки цілі СВО? Він сам хоч в курсі?
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25.09.2024 17:07 Відповісти
все можливо, піся, все можливо...
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25.09.2024 17:15 Відповісти
Так пукін може сказати, що "целі СВО" досягнуті і сєбатися. Але воно сидить у бункері і такий у нього не один. До того ж він мантяк, і йому до дупи, що буде з його кацапами..
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25.09.2024 17:34 Відповісти
а що з унилой лошадью, таки здох, чи ще ні?
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25.09.2024 17:48 Відповісти
Та й я про те, що БОГ не примушує нікого виконувати ДЕСЯТЬ ЗАПОВІДЕЙ, але різним й воскресіння різне, бо для ЛЮДЕЙ - РАЙ, а для нелюдів(двоногий звір та двоногий скот) - печерне: - Академія Джунглів. Коли звіру був рай серед ЛЮДЕЙ? Кожному - відповідний, як і колір плоті-одежі, миска-територія, мова-ложка. Більш вільного вибору в світі не існує.
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25.09.2024 18:21 Відповісти
Пєсков - це не слов'янин. Це чужинець, так само як і Соловйов та інші. Зверніть увагу, серед центрових рюзкє пропагандонів русскіх майже немає.
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25.09.2024 20:00 Відповісти
***** треба ліквідувати, бо самі не доживемо поки воно від старості подохне
інакше справа не піде.
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25.09.2024 20:12 Відповісти
Рашку треба системно бити смертним боєм до повного знищення. Або вони, або ми. По іншому не вийде.
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25.09.2024 21:46 Відповісти
кого то в мире еще интересуют "интересы России"? )
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25.09.2024 21:53 Відповісти
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