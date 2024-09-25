Пєсков: Примусити Росію до миру неможливо без досягнення цілей "СВО"

Бажання України примусити Росію до миру є "абсолютно фатальною помилкою" Києва. Це можливо лише з урахуванням вимог Москви.

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков російським ЗМІ, передає Цензор.НЕТ.

Журналіст процитував заяву президента України на засіданні Радбезу ООН, де Володимир Зеленський сказав, що російський диктатор Володимир Путін порушив так багато міжнародних норм і правил, що не зупиниться сам, тому Росію можна тільки примусити до миру.

"Така позиція є фатальною помилкою, це глибока помилка", - відповів Пєсков.

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Речник Путіна також вкотре пригрозив "наслідками" для української влади.

"Примусити Росію до миру неможливо. Росія власне є прихильницею миру, але з умовою забезпечення засад її безпеки й виконання тих завдань, які стоять перед СВО (так у Росії підміняють поняття війна, – ред.). Але без досягнення цих цілей примусити Росію неможливо", - додав Пєсков.

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