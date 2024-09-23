Росія готова вивчити "План перемоги" Зеленського, - Пєсков
Російська Федерація вивчить "План перемоги" президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації.
Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.
Він додав, що Кремль "з обережністю" ставиться до деталей плану, які опублікували в медіа.
Водночас, за словами Пєскова, "для Росії немає альтернативи перемозі в "СВО".
"План перемоги" України
27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".
Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.
8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.
Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.
Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".
"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.
Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.
Будь ласка, зачекайте...
2 - "самі здавайтесь"
3- "нікаких переговоров"
4 - "переговорі только на нашій условиях"
5 - "мі там почітаем что ві хотіте"
...
21 - "та ви збожеволіли щоб в Москві пиво та по 50 гривень за літр - його що із Львова везуть??"
А всього лиш треба прищемити їх єдине "велічіе" "фтарую армію міра"
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
Это позор для Америки и республиканской партии
Страна, которая задает миру тон во всем
Не может иметь в лидерах человека ,подобного Трампу
Это значит - что Америка толерует Ложь
Толерует НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Толерует секс , за который можно просто откупиться
Америка скатывается в средневековую мораль и ,кажется, даже не понимает этого
На фига тогда все эти АМЕРИКАНСКИЕ ИНСТИТУЦИИ?
Если их может нагнуть ОДИН ТРАМП?
Для меня слово ТРАМП - это как обозначение чего - то омерзительного
Вибори 2019 - це і є перемога над здоровим глуздом.
Перевірка диктанту на помилки? 🤔
22-й рік армія раши друга в Україні
24-й рік армія раши друга в Курській області.
Насправді, сиділи б тихо, то ніхто б і не здогадувався що армія параші - жалюгідне збіговисько.
може то воно?
То стамбульські домовленості ,під якими
підпису президента України немає .
бач воно як.....
- Та гарний план! Ми - за....
Перший -це план перемоги ,який буде представлений
на Генеральній Асамблеї ООН ,а перед цим Зеленський
ознайомить з ним Байдена та Харріс і Трампа .
Другий -це план миру ,який готується до самміту миру-2
і на якому ,можливо ,будуть запрошені представники
росії .
Те ,що зачитує путлєр перед камерами ,то стамбульські
домовленості з підписами української делегації .
підпис українського президента під ними не стоїть .
Подпись президента там и не должна стоять. Она будет стоять после визирования и ратификации.
Надеюсь ,что этот документ не будет ни
ратифицированный ,ни подписан .
Этапы прохождения знаю .
Просто проинформировала комментаторов ,
что этот документ в руках путина пока ровно
ничего не значит .