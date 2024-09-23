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Росія готова вивчити "План перемоги" Зеленського, - Пєсков

Пєсков прокоментував план перемоги Зеленського

Російська Федерація вивчить "План перемоги" президента України Володимира Зеленського після того, як його опублікують в офіційних джерелах інформації. 

Про це заявив прессекретар російського диктатора Дмитро Пєсков, передає Цензор.НЕТ.

Він додав, що Кремль "з обережністю" ставиться до деталей плану, які опублікували в медіа.

Водночас, за словами Пєскова, "для Росії немає альтернативи перемозі в "СВО".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про можливу відмову Байдена від Плану перемоги: Україна опиниться у дуже довгій війні 

У Кремлі заявили про готовність вивчити план перемоги Зеленського

"План перемоги" України

27 серпня на пресконференції президент Зеленський заявив, що Україна планує у вересні представити США свій "План перемоги у війні".

Глава Пентагону Ллойд Остін заявив, що під час засідання у форматі "Рамштайн" "План перемоги" не обговорювали.

8 вересня Зеленський заявив, що обговорив з делегацією конгресу США "певні деталі "Плану перемоги України"", та планує представити його Байдену, Трампу і Гарріс.

Згодом президент заявив, що "План перемоги України" буде представлений в США та на другому Саміті миру.

Також Зеленський повідомив, що "План перемоги України", який планується представити президенту США Джо Байдену, містить 4 основні пункти і один додатковий, який буде "потрібен після війни".

"План перемоги" передбачає запрошення до вступу України в НАТО і зобов'язання США щодо постійних поставок сучасного озброєння.

Також він передбачає продовження операції на території Курської області РФ.

Також читайте: Позиція НАТО ігнорувати заяви Путіна про наслідки дозволу на удари вглиб РФ є небезпечною, - Пєсков

Автор: 
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Топ коментарі
+29
Зеленский ПОБЕДИЛ
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
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23.09.2024 13:48
+26
Шо иого вивчати? - виобуите з Украіни!
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23.09.2024 13:39
+13
А кого Зеленський переміг, крім здорового глузду?
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23.09.2024 13:42
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Шо иого вивчати? - виобуите з Украіни!
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23.09.2024 13:39 Відповісти
Для піськова закінчення планів СВО це коли його повісять за піську на Червоній площі
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23.09.2024 16:47 Відповісти
Вивчити напам'ять.
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23.09.2024 13:41 Відповісти
1 - "мі вас завоюєм"
2 - "самі здавайтесь"
3- "нікаких переговоров"
4 - "переговорі только на нашій условиях"
5 - "мі там почітаем что ві хотіте"
...
21 - "та ви збожеволіли щоб в Москві пиво та по 50 гривень за літр - його що із Львова везуть??"

А всього лиш треба прищемити їх єдине "велічіе" "фтарую армію міра"
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23.09.2024 13:41 Відповісти
Прищемили б ще у 22 році, якби партнери так не боялися програшу паРаші. Вони й зараз їй програти (у повному сенсі) не дадуть, нажаль.
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23.09.2024 13:49 Відповісти
А кого Зеленський переміг, крім здорового глузду?
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23.09.2024 13:42 Відповісти
Зеленский ПОБЕДИЛ
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
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23.09.2024 13:48 Відповісти
čekaite , tam amerikanci ņi jak ņemogut vyznačitsa tramp či Harris
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23.09.2024 13:56 Відповісти
Трамп - это стыд для Америки
Это позор для Америки и республиканской партии
Страна, которая задает миру тон во всем
Не может иметь в лидерах человека ,подобного Трампу
Это значит - что Америка толерует Ложь
Толерует НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Толерует секс , за который можно просто откупиться
Америка скатывается в средневековую мораль и ,кажется, даже не понимает этого
На фига тогда все эти АМЕРИКАНСКИЕ ИНСТИТУЦИИ?
Если их может нагнуть ОДИН ТРАМП?
Для меня слово ТРАМП - это как обозначение чего - то омерзительного
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23.09.2024 15:49 Відповісти
Я ж сказав "Крім здорового глузду".

Вибори 2019 - це і є перемога над здоровим глуздом.
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23.09.2024 14:17 Відповісти
Томагавк буде останнім аргументом який підштовхне кислобздіїв до переговорів
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23.09.2024 13:44 Відповісти
ПаРаша вивчить план Зєльца про... перемогу над паРашою? Мені одній це нагадує якийсь рофл?
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23.09.2024 13:47 Відповісти
Учитывая, что часть этого "плана" написана на Лубянке, писькову осталось мало чего изучать.
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23.09.2024 13:48 Відповісти
він має перевірити, чи раптом бубочка потужно не додав щось від себе...
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23.09.2024 13:56 Відповісти
Vo vo , soavtori budut recenziu pisati .....🤣
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23.09.2024 13:57 Відповісти
"Російська Федерація вивчить план перемоги президента України..." Джерело:

Перевірка диктанту на помилки? 🤔
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23.09.2024 13:48 Відповісти
скоро видрукують мільонним тиражем "цитатник презіка зе" )))
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23.09.2024 13:50 Відповісти
Було б корисно їм вивчити план дерашизації касапів, план відшкодування компенсаціями за знищене майно в Україні, компенсацій скаліченим та родичам загиблих українців, контрибуцій та репарацій... На жаль, до складання таких планів чинна влада України ще не дійшла - не вистачає ІQ. Та й в тому плані, який ЄрЗе повіз в США - не вистачає реальних пропозицій з деокупації захоплених касапами територій України... Там лише "дайте зброї та ще більше бабла на розпил".
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23.09.2024 13:52 Відповісти
21-й рік армія раша друга у світі.
22-й рік армія раши друга в Україні
24-й рік армія раши друга в Курській області.
Насправді, сиділи б тихо, то ніхто б і не здогадувався що армія параші - жалюгідне збіговисько.
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23.09.2024 13:56 Відповісти
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23.09.2024 13:56 Відповісти
Москальських туалетний йоршик і Зе-клоун разом засядуть за ''план''...
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23.09.2024 13:57 Відповісти
Piskov , nu zachem palish ZE ?
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23.09.2024 13:59 Відповісти
Дівно як тут всі зраділи. А хтось з вас читав той план шоб радіти? Шо у тому плані хтось з нас зна?
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23.09.2024 13:59 Відповісти
плєшивий крємлєбздун, постійно вимахує, якимось папірцем з підписом арахамії.
може то воно?
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23.09.2024 14:02 Відповісти
Можливо то воно.
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23.09.2024 14:09 Відповісти
Ні ,то не воно .

То стамбульські домовленості ,під якими
підпису президента України немає .
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23.09.2024 15:23 Відповісти
Лайт-Стамбул 2.
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23.09.2024 14:16 Відповісти
а ще, зовсім недавно, якихось трохи більше двох років, арахамія підписав капітуляцію.
бач воно як.....
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23.09.2024 14:00 Відповісти
План один(бажано для всього цивілізованого світу), п..дити кацапів всюди і завжди, поки не согнуться ноги в лаптях й кацап знов впаде на коліна.
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23.09.2024 14:00 Відповісти
Може спочатку вибори, зєля? Бо з тобою ніхто не захоче укладати якісь домовленості. З єрмаками, татаровими...
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23.09.2024 14:01 Відповісти
мову вчи!...тупистень.....
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23.09.2024 14:04 Відповісти
Піськов пнх!
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23.09.2024 14:16 Відповісти
По ходу, письков скоро заявит:
- Та гарний план! Ми - за....
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23.09.2024 14:29 Відповісти
А смішного по суті нічого не має. Майже впевнений, там реінкарнація Стамбульських договорняків. А те, що усатий кацап вже типу зацікавлений говорить про те, що для України там нічого хорошого. Я не здивуюсь, що на останній сторінці знизу буде дрібним шрифтом: "тіпаграфія масква, 2024 год".
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23.09.2024 14:32 Відповісти
А хто його бачив ? Той план ? Хіба українці з ним ознайомлені ?
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23.09.2024 14:40 Відповісти
На шо натяк, пяськов? Типо, включить в наш план перемоги, мол, вы переможно свалили из Украины, закончив СВО? Для того изучать?
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23.09.2024 14:55 Відповісти
А що дЄрмак ще не надав план?
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23.09.2024 15:00 Відповісти
Є два плани від України .

Перший -це план перемоги ,який буде представлений
на Генеральній Асамблеї ООН ,а перед цим Зеленський
ознайомить з ним Байдена та Харріс і Трампа .

Другий -це план миру ,який готується до самміту миру-2
і на якому ,можливо ,будуть запрошені представники
росії .

Те ,що зачитує путлєр перед камерами ,то стамбульські
домовленості з підписами української делегації .
підпис українського президента під ними не стоїть .
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23.09.2024 15:33 Відповісти
В век интернета не знать как работает международная система договоров

Подпись президента там и не должна стоять. Она будет стоять после визирования и ратификации.
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23.09.2024 16:05 Відповісти
Вот и хорошо ,что не стоит .

Надеюсь ,что этот документ не будет ни
ратифицированный ,ни подписан .

Этапы прохождения знаю .
Просто проинформировала комментаторов ,
что этот документ в руках путина пока ровно
ничего не значит .
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23.09.2024 18:47 Відповісти
 
 