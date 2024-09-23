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Новости
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Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков

Пєсков прокоментував план перемоги Зеленського

Российская Федерация изучит план победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации.

Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.

Он добавил, что Кремль "с осторожностью" относится к деталям плана, которые опубликовали в медиа.

В то же время, по словам Пескова, "для России нет альтернативы победе в "СВО".

Также читайте: Зеленский о возможном отказе Байдена от Плана победы: Украина окажется в очень долгой войне

У Кремлі заявили про готовність вивчити план перемоги Зеленського

План победы Украины

27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.

8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис

Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.

Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".

План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.

Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Позиция НАТО игнорировать заявления Путина о последствиях разрешения на удары вглубь РФ опасна, - Песков

Автор: 

Песков Дмитрий (1888) план (189) россия (95615)


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Топ комментарии
+29
Зеленский ПОБЕДИЛ
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
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23.09.2024 13:48
+26
Шо иого вивчати? - виобуите з Украіни!
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23.09.2024 13:39
+13
А кого Зеленський переміг, крім здорового глузду?
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23.09.2024 13:42
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Правила форума Совет форумчан
Шо иого вивчати? - виобуите з Украіни!
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23.09.2024 13:39 Ответить
Для піськова закінчення планів СВО це коли його повісять за піську на Червоній площі
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23.09.2024 16:47 Ответить
Вивчити напам'ять.
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23.09.2024 13:41 Ответить
1 - "мі вас завоюєм"
2 - "самі здавайтесь"
3- "нікаких переговоров"
4 - "переговорі только на нашій условиях"
5 - "мі там почітаем что ві хотіте"
...
21 - "та ви збожеволіли щоб в Москві пиво та по 50 гривень за літр - його що із Львова везуть??"

А всього лиш треба прищемити їх єдине "велічіе" "фтарую армію міра"
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23.09.2024 13:41 Ответить
Прищемили б ще у 22 році, якби партнери так не боялися програшу паРаші. Вони й зараз їй програти (у повному сенсі) не дадуть, нажаль.
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23.09.2024 13:49 Ответить
А кого Зеленський переміг, крім здорового глузду?
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23.09.2024 13:42 Ответить
Зеленский ПОБЕДИЛ
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
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23.09.2024 13:48 Ответить
čekaite , tam amerikanci ņi jak ņemogut vyznačitsa tramp či Harris
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23.09.2024 13:56 Ответить
Трамп - это стыд для Америки
Это позор для Америки и республиканской партии
Страна, которая задает миру тон во всем
Не может иметь в лидерах человека ,подобного Трампу
Это значит - что Америка толерует Ложь
Толерует НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Толерует секс , за который можно просто откупиться
Америка скатывается в средневековую мораль и ,кажется, даже не понимает этого
На фига тогда все эти АМЕРИКАНСКИЕ ИНСТИТУЦИИ?
Если их может нагнуть ОДИН ТРАМП?
Для меня слово ТРАМП - это как обозначение чего - то омерзительного
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23.09.2024 15:49 Ответить
Я ж сказав "Крім здорового глузду".

Вибори 2019 - це і є перемога над здоровим глуздом.
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23.09.2024 14:17 Ответить
Томагавк буде останнім аргументом який підштовхне кислобздіїв до переговорів
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23.09.2024 13:44 Ответить
ПаРаша вивчить план Зєльца про... перемогу над паРашою? Мені одній це нагадує якийсь рофл?
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23.09.2024 13:47 Ответить
Учитывая, что часть этого "плана" написана на Лубянке, писькову осталось мало чего изучать.
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23.09.2024 13:48 Ответить
він має перевірити, чи раптом бубочка потужно не додав щось від себе...
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23.09.2024 13:56 Ответить
Vo vo , soavtori budut recenziu pisati .....🤣
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23.09.2024 13:57 Ответить
"Російська Федерація вивчить план перемоги президента України..." Джерело:

Перевірка диктанту на помилки? 🤔
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23.09.2024 13:48 Ответить
скоро видрукують мільонним тиражем "цитатник презіка зе" )))
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23.09.2024 13:50 Ответить
Було б корисно їм вивчити план дерашизації касапів, план відшкодування компенсаціями за знищене майно в Україні, компенсацій скаліченим та родичам загиблих українців, контрибуцій та репарацій... На жаль, до складання таких планів чинна влада України ще не дійшла - не вистачає ІQ. Та й в тому плані, який ЄрЗе повіз в США - не вистачає реальних пропозицій з деокупації захоплених касапами територій України... Там лише "дайте зброї та ще більше бабла на розпил".
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23.09.2024 13:52 Ответить
21-й рік армія раша друга у світі.
22-й рік армія раши друга в Україні
24-й рік армія раши друга в Курській області.
Насправді, сиділи б тихо, то ніхто б і не здогадувався що армія параші - жалюгідне збіговисько.
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23.09.2024 13:56 Ответить
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23.09.2024 13:56 Ответить
Москальських туалетний йоршик і Зе-клоун разом засядуть за ''план''...
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23.09.2024 13:57 Ответить
Piskov , nu zachem palish ZE ?
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23.09.2024 13:59 Ответить
Дівно як тут всі зраділи. А хтось з вас читав той план шоб радіти? Шо у тому плані хтось з нас зна?
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23.09.2024 13:59 Ответить
плєшивий крємлєбздун, постійно вимахує, якимось папірцем з підписом арахамії.
може то воно?
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23.09.2024 14:02 Ответить
Можливо то воно.
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23.09.2024 14:09 Ответить
Ні ,то не воно .

То стамбульські домовленості ,під якими
підпису президента України немає .
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23.09.2024 15:23 Ответить
Лайт-Стамбул 2.
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23.09.2024 14:16 Ответить
а ще, зовсім недавно, якихось трохи більше двох років, арахамія підписав капітуляцію.
бач воно як.....
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23.09.2024 14:00 Ответить
План один(бажано для всього цивілізованого світу), п..дити кацапів всюди і завжди, поки не согнуться ноги в лаптях й кацап знов впаде на коліна.
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23.09.2024 14:00 Ответить
Може спочатку вибори, зєля? Бо з тобою ніхто не захоче укладати якісь домовленості. З єрмаками, татаровими...
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23.09.2024 14:01 Ответить
мову вчи!...тупистень.....
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23.09.2024 14:04 Ответить
Піськов пнх!
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23.09.2024 14:16 Ответить
По ходу, письков скоро заявит:
- Та гарний план! Ми - за....
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23.09.2024 14:29 Ответить
А смішного по суті нічого не має. Майже впевнений, там реінкарнація Стамбульських договорняків. А те, що усатий кацап вже типу зацікавлений говорить про те, що для України там нічого хорошого. Я не здивуюсь, що на останній сторінці знизу буде дрібним шрифтом: "тіпаграфія масква, 2024 год".
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23.09.2024 14:32 Ответить
А хто його бачив ? Той план ? Хіба українці з ним ознайомлені ?
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23.09.2024 14:40 Ответить
На шо натяк, пяськов? Типо, включить в наш план перемоги, мол, вы переможно свалили из Украины, закончив СВО? Для того изучать?
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23.09.2024 14:55 Ответить
А що дЄрмак ще не надав план?
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23.09.2024 15:00 Ответить
Є два плани від України .

Перший -це план перемоги ,який буде представлений
на Генеральній Асамблеї ООН ,а перед цим Зеленський
ознайомить з ним Байдена та Харріс і Трампа .

Другий -це план миру ,який готується до самміту миру-2
і на якому ,можливо ,будуть запрошені представники
росії .

Те ,що зачитує путлєр перед камерами ,то стамбульські
домовленості з підписами української делегації .
підпис українського президента під ними не стоїть .
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23.09.2024 15:33 Ответить
В век интернета не знать как работает международная система договоров

Подпись президента там и не должна стоять. Она будет стоять после визирования и ратификации.
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23.09.2024 16:05 Ответить
Вот и хорошо ,что не стоит .

Надеюсь ,что этот документ не будет ни
ратифицированный ,ни подписан .

Этапы прохождения знаю .
Просто проинформировала комментаторов ,
что этот документ в руках путина пока ровно
ничего не значит .
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23.09.2024 18:47 Ответить
 
 