Россия готова изучить план победы Зеленского, - Песков
Российская Федерация изучит план победы президента Украины Владимира Зеленского после того, как его опубликуют в официальных источниках информации.
Об этом заявил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ.
Он добавил, что Кремль "с осторожностью" относится к деталям плана, которые опубликовали в медиа.
В то же время, по словам Пескова, "для России нет альтернативы победе в "СВО".
План победы Украины
27 августа на пресс-конференции президент Зеленский заявил, что Украина планирует в сентябре представить США свой "план победы" в войне.
Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что во время заседания в формате "Рамштайн" план победы не обсуждался.
8 сентября Зеленский заявил, что обсудил с делегацией конгресса США "определенные детали плана победы Украины", и планирует представить его Байдену, Трампу и Харрис
Впоследствии президент заявил, что план победы Украины будет представлен в США и на втором Саммите мира.
Также Зеленский сообщил, что план победы Украины, который планируется представить президенту США Джо Байдену, содержит 4 основных пункта и один дополнительный, который будет "нужен после войны".
План победы предусматривает приглашение к вступлению Украины в НАТО и обязательства США по постоянным поставкам современного вооружения.
Также он предусматривает продолжение операции на территории Курской области РФ.
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2 - "самі здавайтесь"
3- "нікаких переговоров"
4 - "переговорі только на нашій условиях"
5 - "мі там почітаем что ві хотіте"
...
21 - "та ви збожеволіли щоб в Москві пиво та по 50 гривень за літр - його що із Львова везуть??"
А всього лиш треба прищемити їх єдине "велічіе" "фтарую армію міра"
Я считаю его победу на выборах - одним из самых страшных событий 21 столетия
Победа людей такого низкого морального и интеллектуального уровня
Это приговор
Это говорит о том,что в мире становится снова востребованным- БЫДЛО
Это позор для Америки и республиканской партии
Страна, которая задает миру тон во всем
Не может иметь в лидерах человека ,подобного Трампу
Это значит - что Америка толерует Ложь
Толерует НЕУПЛАТУ НАЛОГОВ
Толерует секс , за который можно просто откупиться
Америка скатывается в средневековую мораль и ,кажется, даже не понимает этого
На фига тогда все эти АМЕРИКАНСКИЕ ИНСТИТУЦИИ?
Если их может нагнуть ОДИН ТРАМП?
Для меня слово ТРАМП - это как обозначение чего - то омерзительного
Вибори 2019 - це і є перемога над здоровим глуздом.
Перевірка диктанту на помилки? 🤔
22-й рік армія раши друга в Україні
24-й рік армія раши друга в Курській області.
Насправді, сиділи б тихо, то ніхто б і не здогадувався що армія параші - жалюгідне збіговисько.
може то воно?
То стамбульські домовленості ,під якими
підпису президента України немає .
бач воно як.....
- Та гарний план! Ми - за....
Перший -це план перемоги ,який буде представлений
на Генеральній Асамблеї ООН ,а перед цим Зеленський
ознайомить з ним Байдена та Харріс і Трампа .
Другий -це план миру ,який готується до самміту миру-2
і на якому ,можливо ,будуть запрошені представники
росії .
Те ,що зачитує путлєр перед камерами ,то стамбульські
домовленості з підписами української делегації .
підпис українського президента під ними не стоїть .
Подпись президента там и не должна стоять. Она будет стоять после визирования и ратификации.
Надеюсь ,что этот документ не будет ни
ратифицированный ,ни подписан .
Этапы прохождения знаю .
Просто проинформировала комментаторов ,
что этот документ в руках путина пока ровно
ничего не значит .