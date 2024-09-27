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Не може бути жодних переговорів про Україну без України, - глава МЗС Австрії Шалленберг в ООН

глава МЗС Австрії Шалленберг

Мир в Україні має бути досягнутий шляхом переговорів, а не продиктований Москвою. До того ж жодні переговори про Україну не можуть відбуватися без її участі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час виступк на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Росія невпинно продовжує повномасштабну агресивну війну проти України. Порушення Статуту ООН, базових правил, які ми самі для себе встановили, продовжує шокувати. Моя країна, Австрія, є нейтральною у військовому плані. Але нейтралітет не означає і ніколи не означав байдужості", - заявив австрійський міністр.

Шалленберг додав, що світ, у якому Росія може змінювати кордони за допомогою танків і ракет, "є більш небезпечним для всіх нас".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Глава МЗС Австрії Шалленберг назвав неприпустимими та абсурдними заклики до України відмовитися від територій на користь РФ

"Після 946 днів невимовних людських страждань і руйнувань настав час повернутися до дипломатії. Ніхто не хоче, ніхто не заслуговує на мир більше, ніж громадяни України. Але – миру, досягнутого шляхом переговорів, а не диктату з Москви", - наголосив він.

За словами Шалленберга, найголовніші принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН, "мають бути основою будь-яких переговорів, що ведуть до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

"І дозвольте мені бути дуже чітким: не може бути жодних переговорів про Україну без України", - додав Шалленберг.

Читайте: Глава МЗС Австрії різко відповів депутату проросійської партії щодо підтримки України: Будете нейтральними і коли на нас нападуть?

Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявляв, що заклики деяких західних політиків до України відмовитися від частини своєї території в обмін на мир з РФ є абсолютно неприпустимими та абсурдними.

Автор: 

Австрія (967) Шалленберг Александер (61) переговори з Росією (1098)


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Топ коментарі
+3
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27.09.2024 20:25
+3
Дві видатні жінки ...Голда Меїр..та Фаїна Раневська , з яких треба брати приклад ,чоловікам політикам ,всього світу !!!
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27.09.2024 20:31
+2
Всі натякають Зельоним, щоб не пробували тихо домовитись без України.
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27.09.2024 20:31
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А хто буде гарантувати мир навіть якщо Україна звільнить всю окуповану територію?
Чи ТРО "Торонто" пропонує воювати до окупації Москви?
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27.09.2024 21:49 Відповісти
Ймовірність відновлення Україною ядерного потенціалу близька до нуля. Її скоріше будуть бомбити натівські війська разом з російськими щоб цього не сталося.
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27.09.2024 23:47 Відповісти
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27.09.2024 20:25 Відповісти
Всі натякають Зельоним, щоб не пробували тихо домовитись без України.
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27.09.2024 20:31 Відповісти
Дві видатні жінки ...Голда Меїр..та Фаїна Раневська , з яких треба брати приклад ,чоловікам політикам ,всього світу !!!
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27.09.2024 20:31 Відповісти
Тим часом - колишній мер Суджи підтверджує, що Курщина, Кубань, і Краснодарській край - це Україна!
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27.09.2024 20:40 Відповісти
А про рф без рф можуть бути переговори або теж не можна? Хто взагалі може ставити умови незалежним країнам що їм обговорювати? Зеленський вже Бог?
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27.09.2024 20:47 Відповісти
 
 