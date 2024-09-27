Не може бути жодних переговорів про Україну без України, - глава МЗС Австрії Шалленберг в ООН

Мир в Україні має бути досягнутий шляхом переговорів, а не продиктований Москвою. До того ж жодні переговори про Україну не можуть відбуватися без її участі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, на цьому наголосив міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг під час виступк на Генеральній асамблеї ООН у Нью-Йорку.

"Росія невпинно продовжує повномасштабну агресивну війну проти України. Порушення Статуту ООН, базових правил, які ми самі для себе встановили, продовжує шокувати. Моя країна, Австрія, є нейтральною у військовому плані. Але нейтралітет не означає і ніколи не означав байдужості", - заявив австрійський міністр.

Шалленберг додав, що світ, у якому Росія може змінювати кордони за допомогою танків і ракет, "є більш небезпечним для всіх нас".

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"Після 946 днів невимовних людських страждань і руйнувань настав час повернутися до дипломатії. Ніхто не хоче, ніхто не заслуговує на мир більше, ніж громадяни України. Але – миру, досягнутого шляхом переговорів, а не диктату з Москви", - наголосив він.

За словами Шалленберга, найголовніші принципи міжнародного права, закріплені в Статуті ООН, "мають бути основою будь-яких переговорів, що ведуть до всеосяжного, справедливого і тривалого миру в Україні".

"І дозвольте мені бути дуже чітким: не може бути жодних переговорів про Україну без України", - додав Шалленберг.

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Раніше міністр закордонних справ Австрії Александер Шалленберг заявляв, що заклики деяких західних політиків до України відмовитися від частини своєї території в обмін на мир з РФ є абсолютно неприпустимими та абсурдними.