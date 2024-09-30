УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10149 відвідувачів онлайн
Новини Війна
9 163 63

Припинення вогню заохотить Путіна, послабить Україну та призведе до подальших бойових дій, - Bloomberg

Припинення вогню в Україні може принести більше шкоди, ніж користі

За нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій. Заходу потрібен кращий план.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg.

"Поки Путін вірить, що зможе пережити підтримку України Заходом, його війна на виснаження триватиме. Питання в тому, як змінити його розрахунок. Путін час від часу імітує зацікавленість у переговорах, але його ціна — відмова України від претензій на чотири незаконно анексовані ним області та Крим, а також від надії на членство в НАТО — видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, вона все ще купує зброю і технології у країн-ізгоїв, а заявлена мета Путіна залишається незмінною: Україна має бути перетворена на російського васала", - йдеться у матеріалі. 

Видання наголошує, що хоч би яким бажаним було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп заявив, що закінчить війну в Україні до того, як стане президентом: Я дуже добре знаю Путіна

Імовірні ризики для України у разі "припинення вогню"

З одного боку, пауза дала б російській армії час набрати поповнення для приблизно 30 000 солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нову мобілізацію, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї.

"Путін, швидше за все, використає таке перемир'я для того, щоб просто спланувати нові атаки, як він неодноразово робив у минулому — в тому числі після свого попереднього вторгнення в Україну у 2014 році", - вважають журналісти Bloomberg.

Цей ризик посилюється тим, що пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить її захист від посиленої Росії.

"Багато західних союзників вже шукають привід, щоб перенаправити кошти з України на внутрішні потреби; так, Німеччина планує глибоке скорочення такої допомоги в бюджеті на наступний рік. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям", - пише видання. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": Не може бути жодних переговорів про Україну без України, - глава МЗС Австрії Шалленберг в ООН

Зазначається, що Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишатиметься пасивним і що його армія фінансується достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії.

Так зване "припинення вогню" може збільшити ймовірність того, що всі ці ставки виправдаються - і залишити й Україну, і Захід у гіршому становищі, коли бойові дії відновляться.

Що мають зробити союзники України?

Отже, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як розпочинати перемовини.

Для початку Захід має визнати, що будь-яке значне скорочення фінансування зараз не покладе край війні - воно лише підбадьорить Путіна. Захід має продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та зняти більшість обмежень на використання далекобійних ракет. Лише узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунок Путіна щодо витрат і вигод", – йдеться у статті.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пєсков: Примусити Росію до миру неможливо без досягнення цілей "СВО"

У Bloomberg також зазначають, що союзникам потрібно дати надійні гарантії безпеки для України: колективне зобов'язання захищати території, які нині перебувають під контролем України.

"Упродовж свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати домовленості й відмовлятися від своїх слів, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що він вчинив би так само і цього разу. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не завершить війну, не врятує життя і не принесе користі пересічним українцям. Все буде навпаки", - резюмує агентство.

Автор: 

путін володимир (23889) перемир’я (963) переговори з Росією (1099)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+28
Якщо війна буде і надалі диспропорційною і оборонною , то хоч припинення хоч не припинення це все ослаблення України.

Посилення України це томагавки , шадови , тауруси що денно і ношно ******* по москві без зупину , от це посилення України
показати весь коментар
30.09.2024 11:21
+10
Добре, що ці думки починають оприлюднюватись для широкого загалу у ЗМІ, а не обговорюватись десь в кулуарах офіційно-неофіційних зустрічей політиків.

Наочний приклад цього з нещодавного минулого - війна проти Ічкерії. Навіть коли московити визнали де-юре незалежність Ічкерії у Хасав'юрті, припинили бойові дії, то через 3 роки знищили цю незалежність килимовими бомбардуваннями і масовим терором і вбивствами чеченців.
показати весь коментар
30.09.2024 12:06
+9
оно Насраллу ліквідували, правильно зробили. ***** ще гірший ніж той насралла, чому світ не ліквідує цю мерзоту плюгаву!!! Ціною нашої крові та життів хочуть заплатити (((
показати весь коментар
30.09.2024 11:23
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Якщо війна буде і надалі диспропорційною і оборонною , то хоч припинення хоч не припинення це все ослаблення України.

Посилення України це томагавки , шадови , тауруси що денно і ношно ******* по москві без зупину , от це посилення України
показати весь коментар
30.09.2024 11:21 Відповісти
Кінець війні може принести тільки ФІЗИЧНЕ ЗНИЩЕННЯ ПУЙЛА. Малюку треба чухатися, за ним полює Пуйло (удар по СБУ Запоріжжя). Як і Буданову: удар по штабу ГРУ в Києві. Тут як на Дикому Заході : виживе той, хто стріляє першим. До речі, інформація про знищення російського полковника Коломійцева, виявилася фейком. Він живий -здоровий, на пенсії і не командує жодним підрозділом.
показати весь коментар
30.09.2024 17:40 Відповісти
"інформація про знищення російського полковника Коломійцева, виявилася фейком"

Со слов )(yйловского военпоца https://t.me/wargonzo/22368 WarGonzo ? Ну ясно, тогда можно верить.
показати весь коментар
30.09.2024 18:33 Відповісти
Не читаю цього пуйловського пропагандиста. Є і інші джерела інформації. Ви таки стверджуєте, що Коломейцев -не пенсіонер і його ліквідували?
показати весь коментар
30.09.2024 23:29 Відповісти
Да я невсерьез) И конечно у меня тоже нет иной информации.

"Є і інші джерела інформації"

Просто вероятно, что первоисточник везде - это из этого твита пегова. А он мог вполне и наболтать дезы. Ну просто чтоб не так позорно было. И никаких доказательств он не дал, просто слова.
показати весь коментар
01.10.2024 02:10 Відповісти
оно Насраллу ліквідували, правильно зробили. ***** ще гірший ніж той насралла, чому світ не ліквідує цю мерзоту плюгаву!!! Ціною нашої крові та життів хочуть заплатити (((
показати весь коментар
30.09.2024 11:23 Відповісти
Бо без цього під..ра кремлівського може початися розвал недоімперії. Захід цього боїться через ядерну зброю
показати весь коментар
30.09.2024 11:42 Відповісти
нравітся не нравітся недо-імперія развалітся
На часі - остаточний розвал російської імперії що розпочався в 1905 році продовжився в 1991 році і триває досі... - так буває коли імперія розвалюється поетапно протягом столітть...
показати весь коментар
30.09.2024 12:41 Відповісти
Якби перемогу у війні присуджували за фотожаби з московитами, то лише один цензор вже десять разів приніс тріумф неньці. Шкода, що автори/розповсюджувачі смішних картинок на них і закінчують дієву допомогу ЗСУ
показати весь коментар
30.09.2024 14:48 Відповісти
Антигітлерівська коаліція не хотіла ліквідовували Гітлера, бо були впевнені, що він сам доб'є Німеччину.
показати весь коментар
30.09.2024 16:48 Відповісти
З цьогорічноі допомоги на 8 млд - у наступному німці заклали 4 млд
показати весь коментар
30.09.2024 11:26 Відповісти
Цілком адекватний текст. Гарно, що такі тексти з'являються на шпальтах таких відомих і впливових видань.

Без реальних гарантій безпеки для підконтрольної території не запобігти відновленню війни, причому в дуже скорому майбутньому
показати весь коментар
30.09.2024 11:44 Відповісти
союзникам потрібно дати надійні гарантії безпеки для України: колективне зобов'язання захищати території, які нині перебувають під контролем України
Цього НІКОЛИ не буде. Вони наразі не можуть власну територію захистити навіть від російської агентури, і збити мопеди, які перетинають кордони.
показати весь коментар
30.09.2024 11:51 Відповісти
От власне. Блумбергу це зрозуміло. А Зєлєнскому? Це ж він у нас найбільше топить за мир, тобто припинення вогню і аж ніяк не за Перемогу. Це з дурості, чи.... 🤔
показати весь коментар
30.09.2024 11:59 Відповісти
Якщо черговий гетьман не годуватиме суспільство байками про вступ в НАТО, припинення вогню дасть час і шанс Україні знову стати ракетно-ядерним монстром, і повертати території з страхом ескалації на сході, а не на заході.
показати весь коментар
30.09.2024 12:03 Відповісти
"припинення вогню дасть час і шанс Україні знову стати ракетно-ядерним монстром"

Яким чином?
показати весь коментар
30.09.2024 12:13 Відповісти
Пакистанським.
показати весь коментар
30.09.2024 12:16 Відповісти
Така розробка не залишиться непоміченою. Кацапи *********** під час перемир'я і весь світ не засудить цього.
показати весь коментар
30.09.2024 12:24 Відповісти
Щож індуси нерозбомбили, корея нерозбомбила, іран не розбомбили, іхраїль не розбомбили, пар нерозбомбили, де голя і мао теж нерозбомбили.
а нас ***********? Чим можна розбомбити гору або шахту? справа не в бомбах - в сцикливості і продажності політичної влади..
показати весь коментар
30.09.2024 12:33 Відповісти
Ок, не не ***********, а поновлять повномасштабні бойові дії під приводом "Україна порушила умови перемир'я". І світ вже не буде допомагати нам так, як раніше, бо це дійсно буде порушенням умов.

Тому всі ці квоктання, що перемир'я вигідно нам, а не кацапам, - це підігрування кацапні.
показати весь коментар
30.09.2024 12:55 Відповісти
Порушення яких умов? В України буде 3-5 роки виправити Будапештську катастрофу, поки кацапи не відновляться. Війна доб'є Україну набагато раніше рф - хіба цього не видно?
показати весь коментар
30.09.2024 13:40 Відповісти
Умов перемир'я, в яких буде прописано заборона розробки ядерної зброї.

І з чого ви взяли, що після заключення перемир'я в України буде 3-5 років, а не 3-5 днів?
показати весь коментар
30.09.2024 13:48 Відповісти
Добре, що ці думки починають оприлюднюватись для широкого загалу у ЗМІ, а не обговорюватись десь в кулуарах офіційно-неофіційних зустрічей політиків.

Наочний приклад цього з нещодавного минулого - війна проти Ічкерії. Навіть коли московити визнали де-юре незалежність Ічкерії у Хасав'юрті, припинили бойові дії, то через 3 роки знищили цю незалежність килимовими бомбардуваннями і масовим терором і вбивствами чеченців.
показати весь коментар
30.09.2024 12:06 Відповісти
То що, коли наступаєм на мацкву? Очолите наступ?
показати весь коментар
30.09.2024 12:40 Відповісти
Що завадить вам, кацапам, розпочати бойові дії на другий день після "перемир'я"?
показати весь коментар
30.09.2024 12:58 Відповісти
Ну раз кацапи можуть гіпотетично почати бойові дії після перемир'я, то краще щоб цього перемир'я взагалі ніколи не було. Треба щоб війна тривала завжди щоб не почалась нова війна.
показати весь коментар
30.09.2024 13:15 Відповісти
Ні, кацапе. Не коси під дурника.
показати весь коментар
30.09.2024 13:25 Відповісти
оте саме що ічкеріі буде з нами через 3-5 років якщо буде ..заморожений конфлікт.. рашатварі наклепають ракет і знову полізуть
показати весь коментар
30.09.2024 18:45 Відповісти
Перша адекватна стаття за останній період що я бачив в іноземних ЗМІ
показати весь коментар
30.09.2024 12:25 Відповісти
А продовження вогню посилить Україну і призведе до припинення бойових дій, так вважає Bloomberg?
показати весь коментар
30.09.2024 12:49 Відповісти
А перемир'я зупинить війну? З чого ви так вирішили?
показати весь коментар
30.09.2024 12:57 Відповісти
Якесь дежавю… це ж вже було років пʼять тому коли вогонь на лінї розмежування з лугандоном припиняли-припиняли але це нічого не дало, лугандон назад не повернувся. А зараз шо не так? Хіба від припинення вогню фашисти щось повернуть нам? Як же ж тримайте кишені ширше. Фашистам довіри немає!!!
показати весь коментар
30.09.2024 15:00 Відповісти
Так про повернення чогось взагалі не йдеться.

Отже, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як розпочинати перемовини.

Капітуляцію наркот вже порішав, залишились деталі.
показати весь коментар
30.09.2024 15:37 Відповісти
У широкомаштабну війну спробували, час спробувати у зупинку бойових дій та перемир'я. А там нема нічого, постійного ніж тимчасове!
показати весь коментар
30.09.2024 14:00 Відповісти
Уже ж пробували - один раз в 2014. Так помогло, що довелося ще раз перемирятися в 2015. І, як бачимо, теж не допомогло.

То чому ви вирішили, що в третій раз має бути чудо і кацапи щось будуть виконувати?
показати весь коментар
30.09.2024 15:19 Відповісти
Надто багато тексту , а по суті - нехай Захід просто перестане фінансувати РФію і введе справді дієві санкції
показати весь коментар
30.09.2024 14:33 Відповісти
Яке там припинення вогню. Історія шо нічому не навчила? Вже ж таке було - ви українці віддайте нам ядерну зброю та стратегічні ракетоносії а ми за це вас будемо захищати, любити і пацькати і ніколи-ніколи не нападемо…. Я б тім голубям миру (кравчуку та кучмі) ті міролюбні крила сокирою повідрубав…. Не можна кацапським фашистам вірити ні на йоту!!!
показати весь коментар
30.09.2024 14:56 Відповісти
один уже подох ..миротворець.. другий той що ЧОРНОВОЛА вбив живий падла . ..обєлєтіл.. пінчука років на 300 вперед на десятки мільярдів а тепер зятьок рекаварі відкриває
показати весь коментар
30.09.2024 18:51 Відповісти
А скільки цей під…., тьфу вибачаюсь, - гарант багатства пінчука, зброї за свою каденцію продав помятаєш? Всяким пакистанцям та нігерам з Африки мурлам з близького сходу, дійсно що тільки він знає та гроші що у банках лежать. А хто збройні програми у впк закрив? А хто зека до влади привів? От зараз вона (та зброя на якої він збагачувався б нам у пригоді була. Не хочу лаятися але дуже хочеться….
показати весь коментар
30.09.2024 21:47 Відповісти
Ещё не призывали восемнадцатилетних, какое в звезду прекращение огня.
показати весь коментар
30.09.2024 15:27 Відповісти
Вот. И вилы не всем раздали. У нас еще огромный ресурс
показати весь коментар
30.09.2024 22:34 Відповісти
По вашим коментам выходит, что Украина такая плохая, типа гонит людей на убой. А то,что рашисты пришли сюда в нашу страну нас убивать это как-то обходите.
показати весь коментар
01.10.2024 12:20 Відповісти
Ніякого припинення вогню не буде і хватить розводити всяку кацапську пропаганду!
показати весь коментар
30.09.2024 18:22 Відповісти
Це поки гроші на оборону є, а можуть і закінчитися. Наші західні друзі щось все менш охоче нам допомагають
показати весь коментар
30.09.2024 18:36 Відповісти
Раша еще и ядеркой угрожает. Если ей покажется что ее сильно атакуют, готова ударить.
Думаю все же от преза мало что зависело. Просто его посчитали слишком жалким и слабым, чтобы вести войну. ***** хотел получить Украину быстрее, потому и напал. При другом презе может и не было б войны, но страну б понемногу сдавали раше. Просто быстрее чем при Зеле.
показати весь коментар
30.09.2024 22:33 Відповісти
Когда-то мир думал, что пустынные земли палестины принадлежат арабам, а оказалось, что это государство Израиль.
Твоя ошибка, - ты считаешь, что сборище человеческих отбросов, под названием рф - это государство, но это не так - это свалка двуногого мусора, и ее надо утилизировать и дезинфицировать.
То что, нация Украина оказалась рядом со свалкой и пропиталась ее духом, это не значит, что нация исчезла, это значит, что ей надо помыться.
А то, что продажные мировые политики любят рыться в триколорном мусоре - это проблема политиков.
показати весь коментар
30.09.2024 22:40 Відповісти
Кому не плювати на те, що ти там щітаєш, рашнявий мудак?
показати весь коментар
01.10.2024 01:23 Відповісти
кацап завали *****
показати весь коментар
01.10.2024 07:13 Відповісти
И так не так, и этак не то
показати весь коментар
30.09.2024 20:49 Відповісти
Типа "воюйте, у вас еще много людей, не останавливайтесь." И скрытый шантаж - "перестанете воевать, мы сократим помощь".
Хорошо наблюдать и "болеть" по телеку, типа это спорт.
показати весь коментар
30.09.2024 22:25 Відповісти
бред собачий, какой смысл рф сейчас делать паузу? и смотреть на то как мы укрепляемся? строим линии суровикина, бетонные кубики, подземные доты, и накапливаем оружие, несмотря на то, что они делали бы также, им не выгодно иметь в таком случае паузу, и после паузы пробивать укрепления. Всё идёт к сценарию войны в Вьетнаме и Афганистане. Две стороны, советы и запад, всё повторяется. Стакан наполовину пуст или наполовину полон?
показати весь коментар
30.09.2024 23:21 Відповісти
зебіл тобі набудує ага
показати весь коментар
01.10.2024 07:14 Відповісти
Я была в шоке, когда на днях на одном из телеканалов некий эксперт А.Вигиринский сказал, что западные страны не должны унижать россию. Впрочем этот эксперт из пула медведчука всегда позволяет себе нечто подобное. Также Вигиринский сказал буквально такое: К. Харрис будет поддерживать войну, а Трамп очень волнуется за жизни людей. Естественно, этот вброс является явной манипуляцией направленной на отбеливание Трампа и очернение Харрис.
показати весь коментар
01.10.2024 01:00 Відповісти
 
 