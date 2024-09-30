Припинення вогню заохотить Путіна, послабить Україну та призведе до подальших бойових дій, - Bloomberg

За нинішніх обставин перемир’я додасть російському диктатору Володимиру Путіну сміливості, послабить обороноздатність України та призведе до подальших бойових дій. Заходу потрібен кращий план.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на агентство Bloomberg.

"Поки Путін вірить, що зможе пережити підтримку України Заходом, його війна на виснаження триватиме. Питання в тому, як змінити його розрахунок. Путін час від часу імітує зацікавленість у переговорах, але його ціна — відмова України від претензій на чотири незаконно анексовані ним області та Крим, а також від надії на членство в НАТО — видає його нещирість. Навпаки, вся економіка Росії була переорієнтована на підтримку війни, вона все ще купує зброю і технології у країн-ізгоїв, а заявлена мета Путіна залишається незмінною: Україна має бути перетворена на російського васала", - йдеться у матеріалі.

Видання наголошує, що хоч би яким бажаним було припинення вогню, воно спричинить величезні ризики для України.

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Імовірні ризики для України у разі "припинення вогню"

З одного боку, пауза дала б російській армії час набрати поповнення для приблизно 30 000 солдатів, яких вони втрачають щомісяця, спланувати нову мобілізацію, усунути оперативні недоліки та поповнити свої запаси зброї.

"Путін, швидше за все, використає таке перемир'я для того, щоб просто спланувати нові атаки, як він неодноразово робив у минулому — в тому числі після свого попереднього вторгнення в Україну у 2014 році", - вважають журналісти Bloomberg.

Цей ризик посилюється тим, що пауза може поставити під загрозу міжнародну підтримку України, що ускладнить її захист від посиленої Росії.

"Багато західних союзників вже шукають привід, щоб перенаправити кошти з України на внутрішні потреби; так, Німеччина планує глибоке скорочення такої допомоги в бюджеті на наступний рік. Припинення бойових дій може стати правдоподібним прикриттям", - пише видання.

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Зазначається, що Путін давно робить ставку на те, що Захід втомиться підтримувати Україну, що російське суспільство залишатиметься пасивним і що його армія фінансується достатньо добре, щоб продовжувати бойові дії.

Так зване "припинення вогню" може збільшити ймовірність того, що всі ці ставки виправдаються - і залишити й Україну, і Захід у гіршому становищі, коли бойові дії відновляться.

Що мають зробити союзники України?

Отже, метою США та їхніх союзників має бути забезпечення максимальних переговорних важелів для України перед тим, як розпочинати перемовини.

Для початку Захід має визнати, що будь-яке значне скорочення фінансування зараз не покладе край війні - воно лише підбадьорить Путіна. Захід має продовжувати зміцнювати можливості ППО України, збільшувати постачання боєприпасів та іншої зброї та зняти більшість обмежень на використання далекобійних ракет. Лише узгоджені зусилля такого роду, ймовірно, змінять розрахунок Путіна щодо витрат і вигод", – йдеться у статті.

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У Bloomberg також зазначають, що союзникам потрібно дати надійні гарантії безпеки для України: колективне зобов'язання захищати території, які нині перебувають під контролем України.

"Упродовж свого кривавого правління Путін завжди був готовий порушувати перемир'я, порушувати домовленості й відмовлятися від своїх слів, коли бачив у цьому стратегічну вигоду. Є всі підстави вважати, що він вчинив би так само і цього разу. Без належних запобіжних заходів припинення вогню не завершить війну, не врятує життя і не принесе користі пересічним українцям. Все буде навпаки", - резюмує агентство.