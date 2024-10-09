НАТО возвращается к своей первоначальной роли - сдерживанию угроз с Востока, - президент Финляндии Стубб
НАТО в современных условиях возвращается к своей первичной задаче - сдерживанию и обороне от угроз с Востока, прежде всего - со стороны РФ. Именно с этой целью Альянс был создан.
Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".
Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно - от России. Мы имеем общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях - как сдерживания, так и обороны", - отметил он.
По словам Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе своих вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.
"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", - резюмировал президент Финляндии.
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На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.
Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.