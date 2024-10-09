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НАТО возвращается к своей первоначальной роли - сдерживанию угроз с Востока, - президент Финляндии Стубб

президент Фінляндії Александр Стубб

НАТО в современных условиях возвращается к своей первичной задаче - сдерживанию и обороне от угроз с Востока, прежде всего - со стороны РФ. Именно с этой целью Альянс был создан.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно - от России. Мы имеем общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях - как сдерживания, так и обороны", - отметил он.

По словам Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе своих вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.

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"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", - резюмировал президент Финляндии.

Автор: 

НАТО (10042) Финляндия (976) Стубб Александр (91)


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Фінляндія має спільний 1340-кілометровий кордон з Росією і, на відміну від більшості членів альянсу, Фінляндія не скоротила витрати на оборону та інвестиції після холодної війни. Фінляндія зберегла великі оборонні можливості, тому що не мала ілюзій щодо природи свого східного сусіда.

На військовій службі Фінляндії ( населення 5.5 мільйонa) перебувають близько 19250 військовослужбовців фінських сил оборони. У разі війни чисельність фінської армії може становити до 280 тисяч чоловік, а загальний резерв - 870 тисяч.

Фінляндія є однією з небагатьох європейських країн, де все ще існує військова повинність. Термін служби становить від 180 до 362 днів, з 1994 року жінки також можуть служити, але тільки добровільно. Всі чоловіки старше 18 років підлягають військовій службі терміном на шість, дев'ять або 12 місяців. Щорічно військову підготовку проходять близько 27 000 чоловіків.
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09.10.2024 08:25 Ответить
Сцикуни, шо ви може те стримати, ви мочу свою стримати не можете!
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09.10.2024 08:41 Ответить
Та невже? Як жирафу дійшло
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09.10.2024 08:46 Ответить
"НАТО в ******** умовах повертається до свого первинного завдання - стримування та оборона від загроз зі Сходу, насамперед з боку РФ". Язиком.
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09.10.2024 08:51 Ответить
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09.10.2024 09:03 Ответить
Единственное что вы можете стримувать это озабоченность друг друга в уборной по очереди. Импотенты долбанные
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09.10.2024 11:58 Ответить
Щось не видно, або буде повертатись років двадцять. Зборище сциклопів з офігєнним бойовим арсеналом.
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09.10.2024 13:23 Ответить
 
 