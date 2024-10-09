НАТО возвращается к своей первоначальной роли - сдерживанию угроз с Востока, - президент Финляндии Стубб

НАТО в современных условиях возвращается к своей первичной задаче - сдерживанию и обороне от угроз с Востока, прежде всего - со стороны РФ. Именно с этой целью Альянс был создан.

Об этом президент Финляндии Александр Стубб заявил в Брюсселе во время пресс-конференции по итогам встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укрінформ".

Я убежден, что мы сейчас наблюдаем за формированием НАТО 3.0. Мы возвращаемся к первичной роли по сдерживанию, которую НАТО должно было выполнять как мощный военный альянс, когда угроза идет с Востока, преимущественно - от России. Мы имеем общее понимание в рамках Альянса относительно вызовов в сфере безопасности, и очень важно, что сейчас мы работаем в обоих направлениях - как сдерживания, так и обороны", - отметил он.

По словам Стубба, Финляндия активно участвует в мероприятиях солидарности и в совершенствовании командных структур альянса. В частности, вместе с США и северными союзниками страна будет входить в состав объединенного командования НАТО в Норфолке, создавать мощный сухопутный компонент в составе своих вооруженных сил. Кроме того, вместе со Швецией Финляндия прорабатывает создание передовой сухопутной группировки для усиления северного фланга НАТО.

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"Благодаря мощности наших военных мы будем поставщиками, а не потребителями безопасности, и видим, что многие страны-союзницы имеют большое стремление помочь нам в этом", - резюмировал президент Финляндии.