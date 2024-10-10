РУС
Если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не произойти, - Столтенберг

Єнс Столтенберг про початок війни в Україні

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пожалел, что страны Альянса не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. Тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг заявил в интервью Politico.

"Война началась не в 2022 году, а в 2014 году - с незаконной аннексии Крыма и введения российских войск на восточный Донбасс летом 2014 года. И союзники из НАТО оказали некоторую поддержку Украине", - отметил экс-генсек.

Столтенберг вспомнил, что один из его первых визитов на посту Генсека был в учебный центр НАТО в Яворове в 2015 году.

"Я упорно работал, пытаясь убедить союзников по НАТО сделать больше, предоставить больше военной поддержки, больше тренировок. Некоторые союзники так и делали, но это было относительно ограниченно, и в течение многих лет это было очень сложно, потому что политика НАТО заключалась в том, что НАТО не должно предоставлять летальную поддержку Украине", - рассказал Столтенберг.

По его словам, "никто не может сказать с уверенностью, но... если бы мы больше вооружили Украину после 2014 года, то могли бы предотвратить российское вторжение - по крайней мере, повысили бы порог для полномасштабного вторжения".

Если бы страны НАТО поставили хотя бы часть того оружия, которое предоставили начиная с 2022 года, "то, возможно, действительно предотвратили бы войну, вместо того чтобы поддерживать оборону Украины в условиях войны", добавил он.

Напомним, Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями: "Когда есть воля, есть способы найти решение"

Топ комментарии
+22
Якби українці не обрали хрипатого ідіота...
показать весь комментарий
10.10.2024 07:35 Ответить
+19
Якби ж ми в 19 не усталі і обрали президента-капітулянта та у вру сброд малороський...
показать весь комментарий
10.10.2024 07:34 Ответить
+16
Коли відправили у відставку ,всі такі бойові і героїчні.
показать весь комментарий
10.10.2024 07:41 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Якби ж ми в 19 не усталі і обрали президента-капітулянта та у вру сброд малороський...
показать весь комментарий
10.10.2024 07:34 Ответить
Та якось пох на кацапів.Десь вичичав і мені дуже сподобалася думка що ми переможемо підарів коли повністю відірвемося від них-мовою,кульиурою та ментально.Повний розрив=перемога.
показать весь комментарий
10.10.2024 13:51 Ответить
Якби українці не обрали хрипатого ідіота...
показать весь комментарий
10.10.2024 07:35 Ответить
типовий представних з мінусовим IQ тих,что 73%
показать весь комментарий
10.10.2024 08:16 Ответить
Ты ж навіть не балатувався
показать весь комментарий
10.10.2024 08:20 Ответить
Коли відправили у відставку ,всі такі бойові і героїчні.
показать весь комментарий
10.10.2024 07:41 Ответить
Пожалів вовк кобилу - залишив хвіст і гриву
показать весь комментарий
10.10.2024 07:45 Ответить
та ну!Яким же чином?
показать весь комментарий
10.10.2024 08:07 Ответить
Це ж вони 30 років обирали то зека,то комуняк ,то кловунів ...
показать весь комментарий
10.10.2024 08:27 Ответить
Якби США розбомбили срузькі колони в 2008 в Грузії війни точно не було б
Запад став сцикунами
показать весь комментарий
10.10.2024 07:50 Ответить
А нафіга їм в чужу бійку встрягати?
показать весь комментарий
10.10.2024 14:03 Ответить
а нафіга Байден до вторгнення в Україну в заявах завуольовано казав "вова нападай на Україну ми не проти"
показать весь комментарий
10.10.2024 15:56 Ответить
це коли таке було?І що значить-"завуольовано казав"?
показать весь комментарий
10.10.2024 15:59 Ответить
Тобто закривати очі на злочини РФ в Грузії це нормально так?
показать весь комментарий
10.10.2024 17:37 Ответить
А не нагадаєте чи наша ВРУ засудила агресію рашки в Грузії?
показать весь комментарий
10.10.2024 19:41 Ответить
Ющенко засудив і мова не про нас а покидьків з Європи і США які кинули Грузію
показать весь комментарий
11.10.2024 17:09 Ответить
ВЗУ не засудила.А комуняки навіть хотіли визнати "республіки".І "покидьки" нікому та нічого не винні."Покидьки" попереджали про вторгнення і бачучи що наша владе не готується постачали нам зброю для партизанської війнив кінці 21 р джавеліни,н-лави та стінгери.Якби ми по їхнійпораді хоча б почали "копати окопи" то до повн мали б різну та багато зброї
показать весь комментарий
11.10.2024 17:30 Ответить
Те саме з Грузією.Навіщо було їм допомагати якщл що 15 вони відвернулися від єс та збираються миритися з рашкою.
показать весь комментарий
11.10.2024 17:32 Ответить
https://www.radiosvoboda.org/a/1195833.html
показать весь комментарий
10.10.2024 19:44 Ответить
"...Якби Україна вчасно отримала зброю, вторгення РФ могло не відбутись..."

Здається, пан Столтенберг смачно макнув Зеленського в унітаз.
Адже саме Зеленський, Єрмак і усякі верещучки винні, що Україна вчасно не отримала зброю, а навпаки, обзивали Захід провокаторами і готувалися до шашличків.
показать весь комментарий
10.10.2024 07:56 Ответить
Ти тільки заголовки читати вмієш ?
"Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.
За його словами, "ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню - принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення"
показать весь комментарий
10.10.2024 08:40 Ответить
"...якби ми більше озброїли Україну після 2014 року..."

Можу прочитати тобі по літерах, повільно - після 2014 року. До 2019 року при Порошенку щось та робилося. А після 2019 прийшов російський арент Буратіно (Зеленський). Якщо би Зеленський не вийожувався два роки до вторгнення, коли його попереджали, не саботував та шкодив - а таки готувався і дозволив постачати зброю - все могло бути інакше.
показать весь комментарий
10.10.2024 19:50 Ответить
Байден знав про напад в 2021 році, тільки Зеленський не повірив і країна не була готова до війни. Тим хто віддав життя і тим хто втратив близьких і дітей тепер про то розкажіть.. що одні не дали зброї, а інші не повірили, не підготувалися і майже втратили Україну.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:30 Ответить
"... тільки Зеленський не повірив і країна не була готова до війни..."

Зеленський і не знав про Оманські домовленості ?...
показать весь комментарий
10.10.2024 09:37 Ответить
Хорошая мисля пріходіт опосля - всєго чєрєз 10 лет.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:43 Ответить
Яке б...ь ошеломітєльноє заявлєніє... Оце і вся сутність євроГЄЙських чиновниів. Ліцеміри та паскуди зажравшиєся.
показать весь комментарий
10.10.2024 08:44 Ответить
як би українці не обрали, махрового комуняку кравчука. як би українці не обрали алкаша парторга кучму. як би українці не обрали тупорилого бандюгана януковича. як би українці не обрали нове ліцо, паяца.

як би. як би. як би......
показать весь комментарий
10.10.2024 08:52 Ответить
якби не будували дороги, якби не припинили фінансування розробки та виробництва арт систем та раектних програм, якби не почали відводити війська, якби б не розмінували Чонгар, якби б не дивилися в очі Путіну, якби б готувалися до війни, а не до шашликів.

Де, курва, в переліку цих "якби" - зброя НАТО? Як можна давати зброю країні, яка готується до шашликів на травневі та розповідає про братскіє народи???
показать весь комментарий
10.10.2024 08:55 Ответить
Ну так, звісно во всім винна Україна, і що міжнародні зобовʼязання то туалетний папір, і що путло кончений дебіл, що кацапи марять вбивставми більше ніхто не вине
показать весь комментарий
10.10.2024 09:04 Ответить
зелена шобла це не Україна
показать весь комментарий
10.10.2024 09:29 Ответить
Втікачі до Бельгії - тим більше !
показать весь комментарий
10.10.2024 11:32 Ответить
Твоє життя, як і долю всіє країни вирішує зелене лайно, а ти при цьому лише у калюжу пукаєш.
показать весь комментарий
10.10.2024 11:42 Ответить
Ти вважаєш , що думка сцикуна-втікача когось тут цікавить ?
показать весь комментарий
10.10.2024 11:52 Ответить
Дуже цікаво, продовжуй, не зупиняйся. Розкрий ще більше своє нутро
показать весь комментарий
10.10.2024 12:01 Ответить
Дякувати Богу що з твоїм нутром все ясно
показать весь комментарий
10.10.2024 13:44 Ответить
"міжнародні зобовʼязання"?Які?
показать весь комментарий
10.10.2024 16:00 Ответить
всі колишні такі розумні .
показать весь комментарий
10.10.2024 09:24 Ответить
Як би у 2019 році стадо розумово відсталих баранів і вівець не обрало би на посаду Верховного Головнокомандувача сцікливого, жадібного, брехливого проросійського блазня, то і повномаштабного вторгнення б не було.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:11 Ответить
Давненько не посилали нах цього чинушу- балабола.
показать весь комментарий
10.10.2024 10:53 Ответить
показать весь комментарий
10.10.2024 11:35 Ответить
Для того мусай було шашлики зі сраки витягнути.
показать весь комментарий
10.10.2024 12:47 Ответить
Якби США і Європа не були такими сцикливими куколдами і боягузами цієї війни взагалі могло б не бути
показать весь комментарий
10.10.2024 17:38 Ответить
 
 