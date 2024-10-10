Если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не произойти, - Столтенберг

Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пожалел, что страны Альянса не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. Тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг заявил в интервью Politico.

"Война началась не в 2022 году, а в 2014 году - с незаконной аннексии Крыма и введения российских войск на восточный Донбасс летом 2014 года. И союзники из НАТО оказали некоторую поддержку Украине", - отметил экс-генсек.

Столтенберг вспомнил, что один из его первых визитов на посту Генсека был в учебный центр НАТО в Яворове в 2015 году.

"Я упорно работал, пытаясь убедить союзников по НАТО сделать больше, предоставить больше военной поддержки, больше тренировок. Некоторые союзники так и делали, но это было относительно ограниченно, и в течение многих лет это было очень сложно, потому что политика НАТО заключалась в том, что НАТО не должно предоставлять летальную поддержку Украине", - рассказал Столтенберг.

По его словам, "никто не может сказать с уверенностью, но... если бы мы больше вооружили Украину после 2014 года, то могли бы предотвратить российское вторжение - по крайней мере, повысили бы порог для полномасштабного вторжения".

Если бы страны НАТО поставили хотя бы часть того оружия, которое предоставили начиная с 2022 года, "то, возможно, действительно предотвратили бы войну, вместо того чтобы поддерживать оборону Украины в условиях войны", добавил он.

Напомним, Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

