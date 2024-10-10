Если бы Украина вовремя получила оружие, вторжение РФ могло не произойти, - Столтенберг
Экс-генсек НАТО Йенс Столтенберг пожалел, что страны Альянса не начали поставлять оружие Украине еще после начала российской оккупации в 2014 году. Тогда бы, вероятно, удалось избежать полномасштабной войны.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг заявил в интервью Politico.
"Война началась не в 2022 году, а в 2014 году - с незаконной аннексии Крыма и введения российских войск на восточный Донбасс летом 2014 года. И союзники из НАТО оказали некоторую поддержку Украине", - отметил экс-генсек.
Столтенберг вспомнил, что один из его первых визитов на посту Генсека был в учебный центр НАТО в Яворове в 2015 году.
"Я упорно работал, пытаясь убедить союзников по НАТО сделать больше, предоставить больше военной поддержки, больше тренировок. Некоторые союзники так и делали, но это было относительно ограниченно, и в течение многих лет это было очень сложно, потому что политика НАТО заключалась в том, что НАТО не должно предоставлять летальную поддержку Украине", - рассказал Столтенберг.
По его словам, "никто не может сказать с уверенностью, но... если бы мы больше вооружили Украину после 2014 года, то могли бы предотвратить российское вторжение - по крайней мере, повысили бы порог для полномасштабного вторжения".
Если бы страны НАТО поставили хотя бы часть того оружия, которое предоставили начиная с 2022 года, "то, возможно, действительно предотвратили бы войну, вместо того чтобы поддерживать оборону Украины в условиях войны", добавил он.
Напомним, Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.
Запад став сцикунами
Здається, пан Столтенберг смачно макнув Зеленського в унітаз.
Адже саме Зеленський, Єрмак і усякі верещучки винні, що Україна вчасно не отримала зброю, а навпаки, обзивали Захід провокаторами і готувалися до шашличків.
"Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг пожалів, що країни Альянсу не почали постачати зброю Україні ще після початку російської окупації у 2014 році. Тоді б, імовірно, вдалося уникнути повномасштабної війни.
За його словами, "ніхто не може сказати з упевненістю, але… якби ми більше озброїли Україну після 2014 року, то могли б запобігти російському вторгненню - принаймні б підвищили поріг для повномасштабного вторгнення"
Можу прочитати тобі по літерах, повільно - після 2014 року. До 2019 року при Порошенку щось та робилося. А після 2019 прийшов російський арент Буратіно (Зеленський). Якщо би Зеленський не вийожувався два роки до вторгнення, коли його попереджали, не саботував та шкодив - а таки готувався і дозволив постачати зброю - все могло бути інакше.
Зеленський і не знав про Оманські домовленості ?...
як би. як би. як би......
Де, курва, в переліку цих "якби" - зброя НАТО? Як можна давати зброю країні, яка готується до шашликів на травневі та розповідає про братскіє народи???