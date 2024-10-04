РУС
Столтенберг считает, что Украину могут принять в НАТО с оккупированными территориями: "Когда есть воля, есть способы найти решение"

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает реальным сценарий, при котором Украина становится членом Альянса, но не все ее территории деоккупированы.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Экс-генсек НАТО считает, что существуют способы решить проблему применения статьи 5 Североатлантического договора о коллективной безопасности в случае Украины, если она станет членом Альянса с оккупированными территориями.

"Всегда очень опасно сравнивать, потому что никакие параллели не являются на 100% правильными, но Соединенные Штаты имеют гарантии безопасности для Японии. Но они не распространяются на Курильские острова, которые Япония считает японской территорией, контролируемой Россией", - привел он пример.

Другим примером, который привел Столтенберг, была Западная Германия, которая рассматривала Восточную Германию как часть большой Германии: "У них не было посольства в Восточном Берлине. Но НАТО, конечно, защищало только Западную Германию".

"Когда есть воля, есть способы найти решение. Но нужна граница, которая определяет, где применяется статья 5, и Украина должна контролировать всю территорию до этой границы", - добавил бывший генсек.

Еще до завершения своих полномочий Столтенберг говорил, что решение о любом будущем членстве Украины в Альянсе - в том числе и с оккупированными территориями - должно решаться всеми союзниками.

Топ комментарии
+17
Колишні зразу сміливішають.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
+11
Коли Столтенберг сидів на посаді - жував шмарклі.
Відійшов від справ - такий вже сміливий, аж сльози набігають.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:34 Ответить
+8
Варто тільки піти з посади, так вже й двері відчинені і вікна навстіж і навіть міст збудований.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:32 Ответить
ню-ню, побачимо вашу рішучість
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
Колишні зразу сміливішають.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
Закономірно. Тепер вони не офіційні представники організації, і можуть висловлювати власну точку зору.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:32 Ответить
І тут Остапа понесло! - і що НАТО зчепиться з кацапами?
показать весь комментарий
04.10.2024 22:30 Ответить
показать весь комментарий
04.10.2024 22:32 Ответить
Це питання часу
показать весь комментарий
04.10.2024 22:40 Ответить
Як тільки Рашисти відчують що мають достатню силу вони одразу нападуть на країну/ни НАТО, навіть не сумнівайтеся.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:39 Ответить
Варто тільки піти з посади, так вже й двері відчинені і вікна навстіж і навіть міст збудований.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:32 Ответить
Ню ню, в Бідона та Шольца волі хоч відбавляй...
показать весь комментарий
04.10.2024 22:33 Ответить
Коли Столтенберг сидів на посаді - жував шмарклі.
Відійшов від справ - такий вже сміливий, аж сльози набігають.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:34 Ответить
Він не вирішував питання вступу чи не вступу коли був на посаді. Можна вже це зрозуміти нарешті? Він був просто рупором організації, рішення в який приймалося всіма членами. Якісь інфантили в коментарях зібралися...
показать весь комментарий
05.10.2024 14:32 Ответить
Так усі кажуть - а я шо, а я нічо... Це все вони.
Але є проблемка - Столтенбергу особисту позицію можна було висловлювати.
А не вертіти дупою. Але - своя сорочка ближче до тіла ?
показать весь комментарий
05.10.2024 21:05 Ответить
А давайте нам не полоскать мОзги всякой херней? Кого хотели принять в нату, того уже приняли. Так что передайте любимым западным партнерам: ******** вы конченые, твари паскудные, сопли сцыкливые, идите *****. Желаю вам чтоб по вашим городам с рашки хорошенько прилетело.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:36 Ответить
показать весь комментарий
05.10.2024 01:25 Ответить
А не знаєш, що зброю дає Захід і пенсію тобі платить Захід? Бажай краще, щоб прилетіло кацапам і ухилянтам, дебіле...
показать весь комментарий
05.10.2024 11:02 Ответить
******
показать весь комментарий
05.10.2024 14:29 Ответить
Ну от навіщо ця маячня?
показать весь комментарий
04.10.2024 22:36 Ответить
Тільки волі ніякої немає, бо могли прийняти ще до війни, без усяких окупованих територій, але і тоді і зараз нас тільки обіцянками годують.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:15 Ответить
До війни ніхто і не збирався вступати, киця. 66% українців були проти НАТО і тільки 20% за
показать весь комментарий
05.10.2024 08:21 Ответить
з якого часу таким рішучим став?
показать весь комментарий
04.10.2024 23:34 Ответить
Україна з окупованими територіями і НАТО без зрадника Угорщини легко домовляться.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:18 Ответить
Чистая правда. Если бы захотели давно бы приняли.
показать весь комментарий
05.10.2024 00:30 Ответить
Є в НАТО така традиція, як тільки генсек йде з посади одразу видає сміливі цитати, а попередній зникає. Тепер ми не почуємо про Расмусена, а його місце займе Столтенберг, і далі теж саме.
показать весь комментарий
05.10.2024 01:45 Ответить
Грьобані куколди...
показать весь комментарий
05.10.2024 05:33 Ответить
у вас вже сьогодні пукани димлять щоб БПЛА орків збивати чи ні...... дискусії на 10 років ... ідіоти тормознуті...... якщо і в НАТО приймете з окупованими територіями, то буде те саме... надія на Балтію трішки є...але це коллективна контора...
показать весь комментарий
05.10.2024 06:44 Ответить
ЦЕ ХТО?
показать весь комментарий
05.10.2024 07:25 Ответить
Цікаво, як тільки вони стають колишніми, так одразу такі правильні речі говорять!..
Де ти був, такий розумний, коли від тебе потрібні були конкретні дії?! А тепер твоя "точка зору" - тільки бла-бла-бла, і не більше!
показать весь комментарий
05.10.2024 08:39 Ответить
А чому коли був при посаді не піднімав питання про вступ України в НАТУ...???
показать весь комментарий
05.10.2024 09:59 Ответить
Иде ж ти раньше бил, цилавалси с кем .....
показать весь комментарий
05.10.2024 10:06 Ответить
Пішoвнaxyů yūo60к.
показать весь комментарий
05.10.2024 11:55 Ответить
Вот так можно умничать бесконечно когда ты для этого ничего не сделал иперевёл стрелки на другихи обтрусился полностью. Ладно,хорошо что до ухода не мешал и помогал украине. Будь здоров
показать весь комментарий
06.10.2024 13:30 Ответить
 
 