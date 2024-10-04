Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями: "Коли є воля, є способи знайти рішення"
Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, але не всі її території деокуповані.
Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.
Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.
"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.
Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину".
"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – додав колишній генсек.
Ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі – зокрема й із окупованими територіями – має вирішуватись усіма союзниками.
Відійшов від справ - такий вже сміливий, аж сльози набігають.
Але є проблемка - Столтенбергу особисту позицію можна було висловлювати.
А не вертіти дупою. Але - своя сорочка ближче до тіла ?
Де ти був, такий розумний, коли від тебе потрібні були конкретні дії?! А тепер твоя "точка зору" - тільки бла-бла-бла, і не більше!