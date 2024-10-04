УКР
Новини
2 334 31

Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями: "Коли є воля, є способи знайти рішення"

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг вважає реальним сценарій, за якого Україна стає членом Альянсу, але не всі її території деокуповані.

Про це він сказав в інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду.

Ексгенсек НАТО вважає, що існують способи вирішити проблему застосування статті 5 Північнотлантичного договору про колективну безпеку у випадку України, якщо вона стане членом Альянсу з окупованими територіями.

"Завжди дуже небезпечно порівнювати, тому що жодні паралелі не є на 100% правильними, але Сполучені Штати мають гарантії безпеки для Японії. Але вони не поширюються на Курильські острови, які Японія вважає японською територією, контрольованою Росією", – навів він приклад.

Іншим прикладом, який навів Столтенберг, була Західна Німеччина, яка розглядала Східну Німеччину як частину великої Німеччини: "У них не було посольства у Східному Берліні. Але НАТО, звичайно, захищало лише Західну Німеччину".

"Коли є воля, є способи знайти рішення. Але потрібна межа, яка визначає, де застосовується стаття 5, і Україна повинна контролювати всю територію до цього кордону", – додав колишній генсек.

Ще до завершення своїх повноважень Столтенберг говорив, що рішення про будь-яке майбутнє членство України в Альянсі – зокрема й із окупованими територіями – має вирішуватись усіма союзниками.

Автор: 

членство в НАТО (1764) Столтенберг Єнс (1596)
Топ коментарі
+17
Колишні зразу сміливішають.
показати весь коментар
04.10.2024 22:27 Відповісти
+11
Коли Столтенберг сидів на посаді - жував шмарклі.
Відійшов від справ - такий вже сміливий, аж сльози набігають.
показати весь коментар
04.10.2024 22:34 Відповісти
+8
Варто тільки піти з посади, так вже й двері відчинені і вікна навстіж і навіть міст збудований.
показати весь коментар
04.10.2024 22:32 Відповісти
ню-ню, побачимо вашу рішучість
показати весь коментар
04.10.2024 22:27 Відповісти
Колишні зразу сміливішають.
показати весь коментар
04.10.2024 22:27 Відповісти
Закономірно. Тепер вони не офіційні представники організації, і можуть висловлювати власну точку зору.
показати весь коментар
04.10.2024 22:32 Відповісти
І тут Остапа понесло! - і що НАТО зчепиться з кацапами?
показати весь коментар
04.10.2024 22:30 Відповісти
показати весь коментар
04.10.2024 22:32 Відповісти
Це питання часу
показати весь коментар
04.10.2024 22:40 Відповісти
Як тільки Рашисти відчують що мають достатню силу вони одразу нападуть на країну/ни НАТО, навіть не сумнівайтеся.
показати весь коментар
04.10.2024 23:39 Відповісти
Варто тільки піти з посади, так вже й двері відчинені і вікна навстіж і навіть міст збудований.
показати весь коментар
04.10.2024 22:32 Відповісти
Ню ню, в Бідона та Шольца волі хоч відбавляй...
показати весь коментар
04.10.2024 22:33 Відповісти
Коли Столтенберг сидів на посаді - жував шмарклі.
Відійшов від справ - такий вже сміливий, аж сльози набігають.
показати весь коментар
04.10.2024 22:34 Відповісти
Він не вирішував питання вступу чи не вступу коли був на посаді. Можна вже це зрозуміти нарешті? Він був просто рупором організації, рішення в який приймалося всіма членами. Якісь інфантили в коментарях зібралися...
показати весь коментар
05.10.2024 14:32 Відповісти
Так усі кажуть - а я шо, а я нічо... Це все вони.
Але є проблемка - Столтенбергу особисту позицію можна було висловлювати.
А не вертіти дупою. Але - своя сорочка ближче до тіла ?
показати весь коментар
05.10.2024 21:05 Відповісти
А давайте нам не полоскать мОзги всякой херней? Кого хотели принять в нату, того уже приняли. Так что передайте любимым западным партнерам: ******** вы конченые, твари паскудные, сопли сцыкливые, идите *****. Желаю вам чтоб по вашим городам с рашки хорошенько прилетело.
показати весь коментар
04.10.2024 22:36 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 01:25 Відповісти
А не знаєш, що зброю дає Захід і пенсію тобі платить Захід? Бажай краще, щоб прилетіло кацапам і ухилянтам, дебіле...
показати весь коментар
05.10.2024 11:02 Відповісти
******
показати весь коментар
05.10.2024 14:29 Відповісти
Ну от навіщо ця маячня?
показати весь коментар
04.10.2024 22:36 Відповісти
Тільки волі ніякої немає, бо могли прийняти ще до війни, без усяких окупованих територій, але і тоді і зараз нас тільки обіцянками годують.
показати весь коментар
04.10.2024 23:15 Відповісти
До війни ніхто і не збирався вступати, киця. 66% українців були проти НАТО і тільки 20% за
показати весь коментар
05.10.2024 08:21 Відповісти
з якого часу таким рішучим став?
показати весь коментар
04.10.2024 23:34 Відповісти
Україна з окупованими територіями і НАТО без зрадника Угорщини легко домовляться.
показати весь коментар
05.10.2024 00:18 Відповісти
Чистая правда. Если бы захотели давно бы приняли.
показати весь коментар
05.10.2024 00:30 Відповісти
Є в НАТО така традиція, як тільки генсек йде з посади одразу видає сміливі цитати, а попередній зникає. Тепер ми не почуємо про Расмусена, а його місце займе Столтенберг, і далі теж саме.
показати весь коментар
05.10.2024 01:45 Відповісти
Грьобані куколди...
показати весь коментар
05.10.2024 05:33 Відповісти
у вас вже сьогодні пукани димлять щоб БПЛА орків збивати чи ні...... дискусії на 10 років ... ідіоти тормознуті...... якщо і в НАТО приймете з окупованими територіями, то буде те саме... надія на Балтію трішки є...але це коллективна контора...
показати весь коментар
05.10.2024 06:44 Відповісти
ЦЕ ХТО?
показати весь коментар
05.10.2024 07:25 Відповісти
Цікаво, як тільки вони стають колишніми, так одразу такі правильні речі говорять!..
Де ти був, такий розумний, коли від тебе потрібні були конкретні дії?! А тепер твоя "точка зору" - тільки бла-бла-бла, і не більше!
показати весь коментар
05.10.2024 08:39 Відповісти
А чому коли був при посаді не піднімав питання про вступ України в НАТУ...???
показати весь коментар
05.10.2024 09:59 Відповісти
Иде ж ти раньше бил, цилавалси с кем .....
показати весь коментар
05.10.2024 10:06 Відповісти
Пішoвнaxyů yūo60к.
показати весь коментар
05.10.2024 11:55 Відповісти
Вот так можно умничать бесконечно когда ты для этого ничего не сделал иперевёл стрелки на другихи обтрусился полностью. Ладно,хорошо что до ухода не мешал и помогал украине. Будь здоров
показати весь коментар
06.10.2024 13:30 Відповісти
 
 