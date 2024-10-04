РУС
Новости
Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что после президентских выборов в США может возникнуть "новый импульс" к урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-то движения", - сказал он.

Столтенберг выразил сомнения, что речь будет идти о капитуляции Украины: "Это может включать способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров".

Топ комментарии
+4
Та й старий імпульс був би непоганим, але не тоді, коли він дивиться на опів на шосту.
04.10.2024 21:37 Ответить
+4
Це точно. Як би в Камали були полові органи Байдена то Камала була б Обамою.
04.10.2024 22:11 Ответить
+3
Якщо новий імпульс, то Столтенберг сподівається, що буде Дональд? Оскільки Камала це від Байдена. А Байден це вже старий імпульс.
04.10.2024 21:35 Ответить
Якщо новий імпульс, то Столтенберг сподівається, що буде Дональд? Оскільки Камала це від Байдена. А Байден це вже старий імпульс.
04.10.2024 21:35 Ответить
Та й старий імпульс був би непоганим, але не тоді, коли він дивиться на опів на шосту.
04.10.2024 21:37 Ответить
На головне питання так ніхто і не відповів - якими будуть гарантії миру.
04.10.2024 21:38 Ответить
таки нет
04.10.2024 21:39 Ответить
Ключове тут "можуть"(((
04.10.2024 21:40 Ответить
Зараз Столтенберг...
Ніби інша людина...
Порядна...

Він вільний й розумний...
Нарешті, він вийшов на берег...

З моря Лаптєвих...
04.10.2024 21:40 Ответить
Дядьку, хоку/рубаї то не ваше.
04.10.2024 21:43 Ответить
Дзядцьку... ти мав на увазі?
04.10.2024 22:03 Ответить
Вуйко😃
04.10.2024 22:05 Ответить
А до виборів шо ніяких імпульсів? -- допомоги - шо за лякалки?
04.10.2024 21:44 Ответить
Так хіба нас ждуть сюрпризи?

- План трампа відомий - закінчення активних бойових дій по тогочасній лінії фронту. Відмова від НАТО.

- А Харіс продовжуватиме курс Байдена : буде або таке ж відношення до України як зараз, або трошки гірше. В НАТО двері залишаться відкритими, але без запрошення.

Інтрига, чи проголосує у 2025 році сенат і конгрес за новий пакет для України: і чи взагалі цей пакет сформують і подадуть.
04.10.2024 21:51 Ответить
Чому зараз світова демократична система в кризі ? Тому що цинізм в політиці став зичайним явищем .Впевнений що Камала Гарріс принесе позитивні зміни і Світ стане кращим .
04.10.2024 21:59 Ответить
Обама з Бідоном багато принесли? І Камала принесе...
04.10.2024 22:00 Ответить
Це точно. Як би в Камали були полові органи Байдена то Камала була б Обамою.
04.10.2024 22:11 Ответить
05.10.2024 12:41 Ответить
А можуть і не дати. А можуть і зворотній якийсь імпульс дати...
04.10.2024 22:07 Ответить
Не просто можуть дати импульс, а поставят троеточие в этой войне...
И надо будет подвести печальные итоги второго раунда и готовиться к третьему.
05.10.2024 09:43 Ответить
 
 