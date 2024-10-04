Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине, - Столтенберг
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что после президентских выборов в США может возникнуть "новый импульс" к урегулированию российско-украинской войны.
Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.
"После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-то движения", - сказал он.
Столтенберг выразил сомнения, что речь будет идти о капитуляции Украины: "Это может включать способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров".
- План трампа відомий - закінчення активних бойових дій по тогочасній лінії фронту. Відмова від НАТО.
- А Харіс продовжуватиме курс Байдена : буде або таке ж відношення до України як зараз, або трошки гірше. В НАТО двері залишаться відкритими, але без запрошення.
Інтрига, чи проголосує у 2025 році сенат і конгрес за новий пакет для України: і чи взагалі цей пакет сформують і подадуть.
И надо будет подвести печальные итоги второго раунда и готовиться к третьему.