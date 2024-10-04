Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине, - Столтенберг

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг допустил, что после президентских выборов в США может возникнуть "новый импульс" к урегулированию российско-украинской войны.

Об этом он заявил в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

"После выборов в США будет некоторый новый импульс, новая инициатива, чтобы попытаться добиться какого-то движения", - сказал он.

Читайте также: США увеличивают разведывательные возможности в космосе для противодействия России и Китаю

Столтенберг выразил сомнения, что речь будет идти о капитуляции Украины: "Это может включать способы добиться продвижения на поле боя в сочетании с действиями за столом переговоров".