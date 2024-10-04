США увеличивают разведывательные возможности в космосе для противодействия России и Китаю

США значительно усиливают космическую разведку, чтобы иметь возможность эффективно противостоять вызовам со стороны Китая и России.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Голос Америки, об этом заявил директор Национального разведывательного офиса Кристофер Сколезе.

Для обеспечения безопасности и стратегического превосходства в космосе США активно расширяют сотрудничество с международными партнерами, что становится серьезной угрозой для стран, которые пытаются ограничить американские возможности.

"Мы значительно расширяем эти отношения, и это вызывает беспокойство у тех, кто хочет сдержать нас", - отметил Сколезе.

Он отметил, что бюджет NRO за последние шесть лет вырос на 50%, что позволяет агентству усиливать свои технические возможности. Запуски спутников, которые ранее происходили в основном из Флориды и Калифорнии, теперь осуществляются из таких стран, как Новая Зеландия и Великобритания.

Кроме международного сотрудничества, важной составляющей американской космической разведки является партнерство с частным сектором. Благодаря производству сотен малых спутников NRO способен создавать сеть, которую трудно уничтожить даже с развитыми технологиями противодействия спутникам, которыми обладают Россия и Китай.

"Если у вас есть 100 спутников, то вам нужно как минимум 100 ракет, чтобы их сбить. Это становится значительно сложнее для противника и дает нам устойчивость, которой мы раньше не имели", - пояснил Сколезе.

Благодаря сотрудничеству с частными компаниями, NRO имеет возможность применять различные датчики на спутниках, что позволяет оперативно получать важные данные из любой точки мира.

"Людям нужна информация мгновенно, как в Twitter или на Х. Наша работа - обеспечить ее как можно быстрее", - сказал Сколезе, подчеркивая важность технологий, которые отвечают на современные вызовы.

Читайте также: США предупредили союзников, что Россия может в этом году запустить в космос противоспутниковое ядерное оружие, - Bloomberg

Конкуренция в космосе со стороны Китая и России заставила США переосмыслить свою космическую стратегию. Как заявила заместитель министра обороны США Кэтлин Гикс, обе страны разрабатывают военные доктрины, чтобы превратить космос в поле боевых действий.

"И Россия, и КНР разворачивают способности, способные атаковать GPS и другие жизненно важные космические системы", - заявила Гикс.

Недавно стало известно, что Россия развернула вероятное космическое оружие на орбите, где расположены американские правительственные спутники, что вызывает серьезные опасения в Пентагоне.

Напомним, за несколько недель до полномасштабного вторжения, в феврале 2022 года, Россия запустила в космос спутник "Космос-2553", который, по словам американских чиновников, предназначен для тестирования компонентов потенциального противоспутникового оружия, которое может нести ядерное устройство.