США збільшують розвідувальні можливості у космосі для протидії Росії та Китаю

США значно посилюють космічну розвідку, щоб мати змогу ефективно протистояти викликам з боку Китаю та Росії.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Голос Америки, про це заявив директор Національного розвідувального офісу Крістофер Сколезе.

Для забезпечення безпеки та стратегічної переваги в космосі США активно розширюють співпрацю з міжнародними партнерами, що стає серйозною загрозою для країн, які намагаються обмежити американські можливості.

"Ми значно розширюємо ці відносини, і це викликає занепокоєння у тих, хто хоче стримати нас", – зазначив Сколезе.

Він наголосив, що бюджет NRO за останні шість років зріс на 50%, що дозволяє агенції посилювати свої технічні можливості. Запуски супутників, які раніше відбувалися здебільшого з Флориди та Каліфорнії, тепер здійснюються з таких країн, як Нова Зеландія та Велика Британія.

Окрім міжнародного співробітництва, важливою складовою американської космічної розвідки є партнерство з приватним сектором. Завдяки виробництву сотень малих супутників NRO здатний створювати мережу, яку важко знищити навіть із розвиненими технологіями протидії супутникам, якими володіють Росія та Китай.

"Якщо у вас є 100 супутників, то вам потрібно щонайменше 100 ракет, щоб їх збити. Це стає значно складніше для супротивника і дає нам стійкість, якої ми раніше не мали", – пояснив Сколезе.

Завдяки співпраці з приватними компаніями, NRO має змогу застосовувати різні датчики на супутниках, що дозволяє оперативно отримувати важливі дані з будь-якої точки світу.

"Людям потрібна інформація миттєво, як у Twitter чи на Х. Наша робота – забезпечити її якомога швидше", – сказав Сколезе, підкреслюючи важливість технологій, які відповідають на сучасні виклики.

Конкуренція у космосі з боку Китаю та Росії змусила США переосмислити свою космічну стратегію. Як заявила заступниця міністра оборони США Кетлін Гікс, обидві країни розробляють військові доктрини, щоб перетворити космос на поле бойових дій.

"І Росія, і КНР розгортають спроможності, здатні атакувати GPS та інші життєво важливі космічні системи", – заявила Гікс.

Нещодавно стало відомо, що Росія розгорнула ймовірну космічну зброю на орбіті, де розташовані американські урядові супутники, що викликає серйозні побоювання в Пентагоні.

Нагадаємо, за кілька тижнів до повномасштабного вторгнення, у лютому 2022 року, Росія запустила в космос супутник "Космос-2553".

Який, за словами американських чиновників, призначений для тестування компонентів потенційної протисупутникової зброї, яка може нести ядерний пристрій.