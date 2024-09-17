Росія витратить $5 мільярдів на спробу зробити власний аналог Starlink

Росія хоче створити аналог супутникового інтернету Starlink Ілона Маска. Це коштуватиме 445 млрд руб. ($4,89 млрд).

Це випливає з чорнової версії федерального проєкту "Інфраструктура доступу до мережі інтернет", передає The Moscow Times.

За реалізацію проєкту відповідатиме компанія "Бюро 1440", яка має до 2030 року вивести на орбіту 292 нових супутника. Усього ж їй треба запустити 383 супутники, зокрема 91 апарат на заміну тих, що виходять із ладу. Для цього потрібно провести 24 пуски ракет.

Очікується, що група супутників буде створена в першу чергу за рахунок коштів самої компанії, яка повинна направити на це 329,06 млрд руб. Ще 116 млрд руб. будуть виділені з бюджету: 37,5 млрд руб. – у вигляді пільгових кредитів на створення супутників, 17,3 млрд руб. – як субсидії на запуски ракет і 61,2 млрд руб. – на виведення супутників на низьку навколоземну орбіту.

Тільки 2025 року "Бюро 1440" отримає з федерального бюджету понад 37 млрд руб.

Втім, експерти в галузі сумніваються, що компанія зможе знайти приватних інвесторів для забезпечення позабюджетного фінансування 329 млрд руб. Не виключено, що ці кошти доведеться також виділити державі, але за закритими статтями бюджету.

Метою проєкту є збільшення частки домогосподарств, яким доступний високошвидкісний широкосмуговий доступ в інтернет, до 97% до 2030 року та до 99% – до 2036 року.

"Зараз ми знаходимося на етапі підготовки до масштабування угруповання та опрацювання технічних та економічних умов підключення до майбутнього сервісу наших потенційних клієнтів", – заявив представник "Бюро 1440".

Компанія "Бюро 1440" була заснована в листопаді 2020 року. Відомості про її власників та фінансові показники в державних базах приховані. У 2023 році "Бюро 1440" провело перші запуски своїх тестових супутників Rassvet, і на даний момент швидкість передачі даних на пристрій становить 12 Мбіт/с, а затримка – 41 мілісекунду.

У травні компанія підписала угоду про співпрацю з "Аерофлотом" та РЖД щодо надання Wi-Fi на борту російських літаків та поїздів з 2028 року.

Група супутників у Starlink, яка належить SpaceX Ілона Маска, станом на початок вересня налічувала 7 тис. апаратів. Найближчим часом їхня кількість може бути збільшена до 12 тис., а в довгостроковій перспективі – до 34,4 тис.

Інтернет у Росії

На початку вересня повідомлялося, що Росію можуть позбавити права реєструвати нові інтернет-домени.

До того стало відомо, що платформа для створення сайтів Wix заблокує російським громадянам доступ до своїх сервісів. Обмеження торкнуться як безкоштовних, так і преміум-акаунтів.

У червні США розширили санкції проти Росії, заборонивши надання низки послуг у сфері інформаційних технологій. Із 12 вересня буде заборонено надавати російській стороні IT-консалтинг, проєктування та IT-підтримку для програмного забезпечення, що використовується в управлінні підприємствами, проєктуванні та виробництві.

Заборони стосуються як експорту та реекспорту послуг зі США, так і постачання цих послуг будь-якою пов'язаною зі США особою, незалежно від її розташування. Винятки передбачені лише для компаній, які перебувають під контролем громадян США.

Під нові санкції США потрапили близько 300 фізичних та юридичних осіб із Росії, Китаю, Білорусі, ПАР та інших країн, які допомагають оминати раніше введені проти Москви санкції.