Мы все должны признать, что мы должны были предоставить Украине больше оружия до вторжения и скорее после него, - Столтенберг
Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что западные союзники не предоставили Украине летальное оружие вовремя и в достаточных количествах.
Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
Как утверждает Столтенберг, он сожалеет, что Альянс не предоставил Украине "гораздо большую военную поддержку гораздо раньше".
"Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения. И мы должны были предоставить им более современное оружие, скорее, после вторжения. Я беру на себя свою часть ответственности", - добавил он.
Бывший генсек Альянса отметил, что перед февралем 2022 года в НАТО продолжалась "большая дискуссия" о том, нужно ли предоставлять Киеву оружие. Он утверждает, что "большинство союзников были против этого", потому что "очень боялись последствий".
"Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Это, возможно, даже могло бы предотвратить вторжение или по крайней мере значительно усложнило бы для (России. - Ред.) то, что она сделала", - считает он.
піздаболполітикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
Тепер ми розуміємо їзраїльтян - вони не слухають кіздьож із ООН, пам'ятають як розвиненому Заходу не хотілось воювати, хоча про руйнацію і холокост політики знали
А до цього роками:
Рішуче підтримує.
Різко засуджує.
Вкрай стурбоване.
Глибоко занепокоєне.
(потрібне підкреслити).
А поки при посаді то мовчазні, наче бояться окрику з вашингтонського обкому
піззвіздобол.