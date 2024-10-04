РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10212 посетителей онлайн
Новости
2 348 38

Мы все должны признать, что мы должны были предоставить Украине больше оружия до вторжения и скорее после него, - Столтенберг

Єнс Столтенберг

Бывший генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг признал, что западные союзники не предоставили Украине летальное оружие вовремя и в достаточных количествах.

Об этом он сказал в интервью Financial Times, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

Как утверждает Столтенберг, он сожалеет, что Альянс не предоставил Украине "гораздо большую военную поддержку гораздо раньше".

Читайте также: Выборы в США могут дать новый импульс завершению войны в Украине, - Столтенберг

"Я думаю, мы все должны признать, что мы должны были предоставить им больше оружия до вторжения. И мы должны были предоставить им более современное оружие, скорее, после вторжения. Я беру на себя свою часть ответственности", - добавил он.

Бывший генсек Альянса отметил, что перед февралем 2022 года в НАТО продолжалась "большая дискуссия" о том, нужно ли предоставлять Киеву оружие. Он утверждает, что "большинство союзников были против этого", потому что "очень боялись последствий".

Читайте также: Страны НАТО должны поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу, - Столтенберг

"Я горжусь тем, что мы сделали, но было бы большим преимуществом, если бы это началось раньше. Это, возможно, даже могло бы предотвратить вторжение или по крайней мере значительно усложнило бы для (России. - Ред.) то, что она сделала", - считает он.

Автор: 

оружие (10403) Столтенберг Йенс (1620)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+17
Які вони всі становляться розумними... на пенсії!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:48 Ответить
+11
А що робив оцей піздабол політикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:52 Ответить
+10
скiльки порожнiх балачок!мовчки повернiть в Украiну ядерну зброю!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так за чим затримка? -- можна надолужити згаяне
показать весь комментарий
04.10.2024 21:47 Ответить
Він не про надолужити, він про визнати і голосно зітхнути для протоколу.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:22 Ответить
Струс повітря
показать весь комментарий
04.10.2024 22:28 Ответить
скiльки порожнiх балачок!мовчки повернiть в Украiну ядерну зброю!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:48 Ответить
Гадаєте, це щось змінить?
показать весь комментарий
04.10.2024 21:53 Ответить
Частина нашої ядерки в кацапії, а частина начебто була знищена. З кацапії їм це вже не дістати і не підняти, а свою вони не дадуть.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:59 Ответить
це нас не хвилює. В кацапії вона по вказівці сша. Якщо зараз раша не віддасть)), хай сша свою віддають
показать весь комментарий
05.10.2024 01:28 Ответить
Тільки за рецептом Голди Меїр ( киянка доречі) . - "у нас ядерної зброї нема, але якщо полізете то використаємо"
показать весь комментарий
04.10.2024 22:06 Ответить
І шо ти з нею будеш робити? Україна віддала міжконтинентальнв ракети, а тактичну ЯЗ кацапи вивезли ще до розвалу совка. Бігаєте з цією зброєю як курка з крашанкою. Погугли та почитай що було та як.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:09 Ответить
Які вони всі становляться розумними... на пенсії!
показать весь комментарий
04.10.2024 21:48 Ответить
Столтенберг тепер засцяв, бо зрозумів, що Азія стане центром світової цивілізації, а його внуки будуть працювати на азіатів.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:49 Ответить
А що робив оцей піздабол політикан тоді? Боявся, ****, тепле та хлібне крісло втратити? На жаль, там таких 90...95%. Одні лише прибалтійці розуміють усю небезпеку цієї війни.
показать весь комментарий
04.10.2024 21:52 Ответить
лицемірний мудак
показать весь комментарий
04.10.2024 21:54 Ответить
..а тим часом Бахмут,Авдіївка,Вугледар...Ви дасте ракети коли піхота москалів перепливе річку Дніпро?(((Тоді по кому ракетами бити і звідки?(((
показать весь комментарий
04.10.2024 21:55 Ответить
Такі розумні аж куди там як тільки стають Екс......
показать весь комментарий
04.10.2024 21:56 Ответить
Шкода, що вони починають розумнішати тільки після відставки. Чекаємо на мемуари Байдена
показать весь комментарий
04.10.2024 21:56 Ответить
Дідо не поспішає. Бізнесу треба бабло заробляти, політика треба блюсти протоколи..
Тепер ми розуміємо їзраїльтян - вони не слухають кіздьож із ООН, пам'ятають як розвиненому Заходу не хотілось воювати, хоча про руйнацію і холокост політики знали
показать весь комментарий
04.10.2024 22:03 Ответить
Як тільки ТОП-посадовець в Європі чи США стає колишнім, то в нього одразу ж відкриваються очі.
А до цього роками:
Рішуче підтримує.
Різко засуджує.
Вкрай стурбоване.
Глибоко занепокоєне.
(потрібне підкреслити).
показать весь комментарий
04.10.2024 22:01 Ответить
Ти бач , колишні всі сміливі ))
А поки при посаді то мовчазні, наче бояться окрику з вашингтонського обкому
показать весь комментарий
04.10.2024 22:01 Ответить
І що від цього? Нам полегшило?
показать весь комментарий
04.10.2024 22:05 Ответить
Що я і говорив. Не встигне вийти на пенсію, як стане дуже активним воякою.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:06 Ответить
і що, уже завтра ЗСУ отримають все те , що зможе стерти кацапню у цій війні...- а у вас е все необхідне для цього....
показать весь комментарий
04.10.2024 22:13 Ответить
Як тільки став ексом, зразу посмілішав, де ти був безхребетний пів року тому, коли ЗСУ просила про термінову допомогу?
показать весь комментарий
04.10.2024 22:14 Ответить
Прибавка ,,екс,, надає хоробрості.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:15 Ответить
Як цей пенсіонер забазікав. Треба було мовчки закрити небо над Україною, для початку. Черговий піз звіздобол.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:22 Ответить
Які сердобольні люди. Сядемо по плачемо, витрем сльози і далі ніх*я не будемо робити і дозвіл бити по параші то ні ні
показать весь комментарий
04.10.2024 22:23 Ответить
Та ви забули, як зеленский вас всіх посилав нах до повного вторгнення та будував шляхи нові для рашистських колон. зеленский та йього шакали здавали Україну, а от ви йьому, своїми поставками зброї всі карти сплутали.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:24 Ответить
А коли був на посаді, то що заважало не тільки про це говорити, але й робити? 🤔
показать весь комментарий
04.10.2024 22:25 Ответить
Секретар НАТО не має повноважень щось робити, от говорити - інше діло.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:49 Ответить
Я обісрався - я ухожу.
показать весь комментарий
04.10.2024 22:27 Ответить
Шож ты так расщебетался после отставки, сучий потрах.
показать весь комментарий
04.10.2024 23:26 Ответить
Ходжес,всякі генерали у відставці стокеленберги всі такі розумні коли не на посадах,і один був і другий і десятки таких,які тільки ухилялись від нормальної допомоги.Вийшли на пенсію стали великими помічниками!!!
показать весь комментарий
04.10.2024 23:47 Ответить
Раскукарікався півник
показать весь комментарий
05.10.2024 05:34 Ответить
Ти краще задонать. Так би мовити, замість тисячі слів
показать весь комментарий
05.10.2024 06:29 Ответить
И пеплом бошку он обсыпал, роняя слезы на песок! А кал сползал непроизвольно, внутри богатеньких штанов.... Гандонье штопаное!
показать весь комментарий
05.10.2024 07:33 Ответить
Усі коментатори "раптом" забули,що робили і казали ********** перед вторгненням!
показать весь комментарий
05.10.2024 07:54 Ответить
А толку з того що НАТО дав би більше зброї Україні до повномасштабного вторгнення? Зброя для приготування шашликів не потрібна.
показать весь комментарий
05.10.2024 08:32 Ответить
 
 