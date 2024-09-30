Страны НАТО должны поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу, - Столтенберг
Страны-члены НАТО должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу.
Об этом в интервью Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покидает эту должность, информирует Цензор.НЕТ.
Столтенберга спросили об участии Турции в инициативе "Друзья за мир", которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине.
"Мы должны поддержать украинскую инициативу... Украинская мирная инициатива - это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, который может привести к прочному миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия являются приемлемыми. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", - заявил Столтенберг.
Напомним, что глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".
К китайско-бразильской инициативе присоединились 15 стран, среди них есть два государства НАТО - Турция и Венгрия.
Мирное предложение Китая и Бразилии
23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.
В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".
В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".
В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Ядерні погрози з боку представників Росії, зокрема, путіна, не повинні стримувати членів Північноатлантичного альянсу від надання військової допомоги Україні, заявив генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters у понеділок, 30 вересня.
Посадовець нагадав, що щоразу, коли союзники надавали Україні нові види озброєнь - танками, далекобійними ракетами, винищувачами F-16 - росіяни намагалися цьому завадити. "Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг, який 1 жовтня залишає посаду генсека НАТО.
Він також зауважив, що у Росії вже сформувалася "модель безрозсудної ядерної риторики" і останні заяви путіна - цілком вписуються в цей шаблон.
Зараз ще Німеччина з Францією підтримають Китай і зливай воду.
Воно так буває, коли дурний хлопчик думає, що надурить дорослих дядьків.
Верховний певно теж думав кількістю планів взяти партнерів. Шо то, шо ето, так воно не працює...
Цей законопроєкт, підготовлений російським урядом, внесений на розгляд Державної думи РФ у понеділок, 30 вересня. За підрахунками The Bell, загалом на оборону та безпеку в 2025 році припаде 41% видатків бюджету РФ, який має становити 41,5 трлн рублів.