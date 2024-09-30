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Страны НАТО должны поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу, - Столтенберг

Столтенберг про

Страны-члены НАТО должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу.

Об этом в интервью Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покидает эту должность, информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберга спросили об участии Турции в инициативе "Друзья за мир", которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине.

"Мы должны поддержать украинскую инициативу... Украинская мирная инициатива - это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, который может привести к прочному миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия являются приемлемыми. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", - заявил Столтенберг.

Напомним, что глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

К китайско-бразильской инициативе присоединились 15 стран, среди них есть два государства НАТО - Турция и Венгрия.

Читайте также: Боррель о присоединении Венгрии к платформе Китая и Бразилии: Начинают думать категориями капитуляции

Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

Читайте также: МИД Украины о "мирной инициативе" Китая и Бразилии: Создают иллюзию диалога, в то время как агрессор продолжает свои преступные действия

Автор: 

Бразилия (306) Китай (2996) НАТО (10005) Столтенберг Йенс (1620)


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Топ комментарии
+4
Яким він вумним став...коли залишає пост генсека.
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30.09.2024 21:28
+1
Щоб українці змогли щось вирішувати вони мають бути в курсі отого ''мирного плану''. А не оте прострочене (мандат довіри українців йому закінчився з п'ятирічним терміном). А оте жирне непорозуміння (д'єрмак) за сутністю ніхто він даже не депутат і не держслужбовець і щось за всіх українців не може вирішувати. Бо юридично він незаконно захопив владу! І запитання -"куди дивиться СБУ? "
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30.09.2024 21:54
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DW

Ядерні погрози з боку представників Росії, зокрема, путіна, не повинні стримувати членів Північноатлантичного альянсу від надання військової допомоги Україні, заявив генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters у понеділок, 30 вересня.
Посадовець нагадав, що щоразу, коли союзники надавали Україні нові види озброєнь - танками, далекобійними ракетами, винищувачами F-16 - росіяни намагалися цьому завадити. "Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг, який 1 жовтня залишає посаду генсека НАТО.

Він також зауважив, що у Росії вже сформувалася "модель безрозсудної ядерної риторики" і останні заяви путіна - цілком вписуються в цей шаблон.
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30.09.2024 21:24 Ответить
Яким він вумним став...коли залишає пост генсека.
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30.09.2024 21:28 Ответить
"він вумним" був, але не все залежить від посади генсека НАТО.
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30.09.2024 21:38 Ответить
Вумним може і був, але генсек там зброю не виділяє. Навіть НАТО як альянс зброю не надає, так що хай говорить, що хоче. А як екс-генсек буде співати ще більше.
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30.09.2024 21:40 Ответить
Ото у замес ЗЄ попав з своїми мирними планами. Думав, що він зараз огого, а вишло інакше.
Зараз ще Німеччина з Францією підтримають Китай і зливай воду.

Воно так буває, коли дурний хлопчик думає, що надурить дорослих дядьків.
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30.09.2024 21:31 Ответить
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Джерело:

Верховний певно теж думав кількістю планів взяти партнерів. Шо то, шо ето, так воно не працює...
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30.09.2024 21:41 Ответить
Та що ж це за план такий? Українці ще й не бачили і не знають а ната вже згодна. В яке чергове болото нас пхає віртуоз піяніст
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30.09.2024 21:32 Ответить
Якийсь "ору-алізм" ?! Туреччина наполягає, що Крим - по всім міжнародним нормам - Україна. А потім приєднується до якогось "мирного плану", де все навпаки, і заради "миру" якийсь ху-йлуша може малявувати кордони як заманеться в його хворому нквд-шно-сталінському тупому черепку.
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30.09.2024 21:38 Ответить
Especially for China: Job 33, 19. 武汉.
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30.09.2024 21:42 Ответить
Наземная операция Израиля началась. Израиль предупредил США, что планирует "ограниченное наземное вторжение", чтобы оттеснить боевую инфраструктуру "Хезболлы" на много миль от своей границы (c)
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30.09.2024 21:51 Ответить
План надпотужний, тільки якими ресурсами Столтенберг з клоуном збираються його втілювати?
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30.09.2024 21:54 Ответить
Бюджетні видатки Росії за статтею "Національна оборона" у 2025 році становитимуть, як очікується, 13,5 трлн рублів, що еквівалентно 6,31% ВВП РФ, повідомило видання The Bell з посиланням на пояснювальну записку до проєкту російського бюджету на 2025-2027 роки.

Цей законопроєкт, підготовлений російським урядом, внесений на розгляд Державної думи РФ у понеділок, 30 вересня. За підрахунками The Bell, загалом на оборону та безпеку в 2025 році припаде 41% видатків бюджету РФ, який має становити 41,5 трлн рублів.
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30.09.2024 22:30 Ответить
А це тут до чого? Тут наче про перемогу України, а не Росії.
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30.09.2024 23:14 Ответить
"це тут до того" - щоб було видно необхідний рівень підтримки українського мирного плану. Щоб в грошах підтримка України була хоча б на рівні затрат на оборону та безпеку в РФ.
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30.09.2024 23:25 Ответить
Щоб українці змогли щось вирішувати вони мають бути в курсі отого ''мирного плану''. А не оте прострочене (мандат довіри українців йому закінчився з п'ятирічним терміном). А оте жирне непорозуміння (д'єрмак) за сутністю ніхто він даже не депутат і не держслужбовець і щось за всіх українців не може вирішувати. Бо юридично він незаконно захопив владу! І запитання -"куди дивиться СБУ? "
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30.09.2024 21:54 Ответить
"куди дивиться СБУ?" - в шпаринку заглядує, за журналістами слідкує. Як тільки що не так - кишенькова ТЦК вже біжить зповісткою (але це не покарання!).
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01.10.2024 08:19 Ответить
 
 