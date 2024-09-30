Страны НАТО должны поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу, - Столтенберг

Страны-члены НАТО должны полностью поддержать украинский мирный план, а не китайско-бразильскую инициативу.

Об этом в интервью Politico заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который 1 октября покидает эту должность, информирует Цензор.НЕТ.

Столтенберга спросили об участии Турции в инициативе "Друзья за мир", которую создают Китай и Бразилия для продвижения своего плана прекращения войны в Украине.

"Мы должны поддержать украинскую инициативу... Украинская мирная инициатива - это инициатива, которая гарантирует, что мы имеем процесс, который может привести к прочному миру. И, конечно, украинцы, в конце концов, должны решить, какие условия являются приемлемыми. Они являются жертвой полномасштабного вторжения", - заявил Столтенберг.

Напомним, что глава МИД Китая Ван И заявил, что Китай и Бразилия создадут платформу "Друзья мира", чтобы урегулировать "украинский кризис".

К китайско-бразильской инициативе присоединились 15 стран, среди них есть два государства НАТО - Турция и Венгрия.

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Мирное предложение Китая и Бразилии

23 мая 2024 года правительства Бразилии и Китая заключили соглашение об урегулировании войны между Россией и Украиной, выступая за политические переговоры для достижения мира. Страны также просили поддержки международного сообщества.

В своем плане Китай и Бразилия предлагали нерасширение площади ведения боевых действий, недопущение эскалации и "не нагнетание ситуации любой стороной".

В документе отмечается, что обе страны поддерживают международную мирную конференцию, "проведенную в надлежащее время, признанное как Россией, так и Украиной, с равным участием всех сторон, а также честным обсуждением всех мирных планов".

В свою очередь президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал предложение урегулирования войны России против Украины, которое выдвинули Китай и Бразилия. Глава государства назвал этот "мирный план" деструктивным и заранее согласованным с Кремлем.

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