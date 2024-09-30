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Країни НАТО повинні підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Столтенберг про

Країни-члени НАТО повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу.

Про це в інтервʼю Politico заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня залишає цю посаду, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберга запитали про участь Туреччини в ініціативі "Друзі за мир", яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні.

"Ми повинні підтримати українську ініціативу... Українська мирна ініціатива - це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, ​​українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що  глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

До китайсько-бразильської ініціативи долучилися 15 країн, серед них є дві держави НАТО - Туреччина й Угорщина.

Читайте також: Боррель про долучення Угорщини до платформи Китаю і Бразилії: Починають думати категоріями капітуляції

Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня 2024 року уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

Читайте також: МЗС України про "мирну ініціативу" Китаю та Бразилії: Створюють ілюзію діалогу, в той час як агресор продовжує свої злочинні дії

Автор: 

Бразилія (280) Китай (4630) НАТО (6465) Столтенберг Єнс (1596)


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Топ коментарі
+4
Яким він вумним став...коли залишає пост генсека.
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30.09.2024 21:28
+1
Щоб українці змогли щось вирішувати вони мають бути в курсі отого ''мирного плану''. А не оте прострочене (мандат довіри українців йому закінчився з п'ятирічним терміном). А оте жирне непорозуміння (д'єрмак) за сутністю ніхто він даже не депутат і не держслужбовець і щось за всіх українців не може вирішувати. Бо юридично він незаконно захопив владу! І запитання -"куди дивиться СБУ? "
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30.09.2024 21:54
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DW

Ядерні погрози з боку представників Росії, зокрема, путіна, не повинні стримувати членів Північноатлантичного альянсу від надання військової допомоги Україні, заявив генерельний секретар НАТО Єнс Столтенберг в інтерв'ю Reuters у понеділок, 30 вересня.
Посадовець нагадав, що щоразу, коли союзники надавали Україні нові види озброєнь - танками, далекобійними ракетами, винищувачами F-16 - росіяни намагалися цьому завадити. "Їм це не вдалося, і цей останній приклад не повинен перешкоджати союзникам по НАТО підтримувати Україну", - наголосив Столтенберг, який 1 жовтня залишає посаду генсека НАТО.

Він також зауважив, що у Росії вже сформувалася "модель безрозсудної ядерної риторики" і останні заяви путіна - цілком вписуються в цей шаблон.
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30.09.2024 21:24 Відповісти
Яким він вумним став...коли залишає пост генсека.
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30.09.2024 21:28 Відповісти
"він вумним" був, але не все залежить від посади генсека НАТО.
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30.09.2024 21:38 Відповісти
Вумним може і був, але генсек там зброю не виділяє. Навіть НАТО як альянс зброю не надає, так що хай говорить, що хоче. А як екс-генсек буде співати ще більше.
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30.09.2024 21:40 Відповісти
Ото у замес ЗЄ попав з своїми мирними планами. Думав, що він зараз огого, а вишло інакше.
Зараз ще Німеччина з Францією підтримають Китай і зливай воду.

Воно так буває, коли дурний хлопчик думає, що надурить дорослих дядьків.
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30.09.2024 21:31 Відповісти
За словами Сирського, найбільшим пріоритетом є набір більшої кількості бійців. Джерело:

Верховний певно теж думав кількістю планів взяти партнерів. Шо то, шо ето, так воно не працює...
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30.09.2024 21:41 Відповісти
Та що ж це за план такий? Українці ще й не бачили і не знають а ната вже згодна. В яке чергове болото нас пхає віртуоз піяніст
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30.09.2024 21:32 Відповісти
Якийсь "ору-алізм" ?! Туреччина наполягає, що Крим - по всім міжнародним нормам - Україна. А потім приєднується до якогось "мирного плану", де все навпаки, і заради "миру" якийсь ху-йлуша може малявувати кордони як заманеться в його хворому нквд-шно-сталінському тупому черепку.
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30.09.2024 21:38 Відповісти
Especially for China: Job 33, 19. 武汉.
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30.09.2024 21:42 Відповісти
Наземная операция Израиля началась. Израиль предупредил США, что планирует "ограниченное наземное вторжение", чтобы оттеснить боевую инфраструктуру "Хезболлы" на много миль от своей границы (c)
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30.09.2024 21:51 Відповісти
План надпотужний, тільки якими ресурсами Столтенберг з клоуном збираються його втілювати?
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30.09.2024 21:54 Відповісти
Бюджетні видатки Росії за статтею "Національна оборона" у 2025 році становитимуть, як очікується, 13,5 трлн рублів, що еквівалентно 6,31% ВВП РФ, повідомило видання The Bell з посиланням на пояснювальну записку до проєкту російського бюджету на 2025-2027 роки.

Цей законопроєкт, підготовлений російським урядом, внесений на розгляд Державної думи РФ у понеділок, 30 вересня. За підрахунками The Bell, загалом на оборону та безпеку в 2025 році припаде 41% видатків бюджету РФ, який має становити 41,5 трлн рублів.
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30.09.2024 22:30 Відповісти
А це тут до чого? Тут наче про перемогу України, а не Росії.
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30.09.2024 23:14 Відповісти
"це тут до того" - щоб було видно необхідний рівень підтримки українського мирного плану. Щоб в грошах підтримка України була хоча б на рівні затрат на оборону та безпеку в РФ.
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30.09.2024 23:25 Відповісти
Щоб українці змогли щось вирішувати вони мають бути в курсі отого ''мирного плану''. А не оте прострочене (мандат довіри українців йому закінчився з п'ятирічним терміном). А оте жирне непорозуміння (д'єрмак) за сутністю ніхто він даже не депутат і не держслужбовець і щось за всіх українців не може вирішувати. Бо юридично він незаконно захопив владу! І запитання -"куди дивиться СБУ? "
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30.09.2024 21:54 Відповісти
"куди дивиться СБУ?" - в шпаринку заглядує, за журналістами слідкує. Як тільки що не так - кишенькова ТЦК вже біжить зповісткою (але це не покарання!).
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01.10.2024 08:19 Відповісти
 
 