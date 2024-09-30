Країни НАТО повинні підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу, - Столтенберг

Країни-члени НАТО повинні повністю підтримати український мирний план, а не китайсько-бразильську ініціативу.

Про це в інтервʼю Politico заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, який 1 жовтня залишає цю посаду, інформує Цензор.НЕТ.

Столтенберга запитали про участь Туреччини в ініціативі "Друзі за мир", яку створюють Китай і Бразилія для просування свого плану припинення війни в Україні.

"Ми повинні підтримати українську ініціативу... Українська мирна ініціатива - це ініціатива, яка гарантує, що ми маємо процес, який може привести до міцного миру. І, звісно, ​​українці, зрештою, мають вирішити, які умови є прийнятними. Вони є жертвою повномасштабного вторгнення", - заявив Столтенберг.

Нагадаємо, що глава МЗС Китаю Ван Ї заявив, що Китай та Бразилія створять платформу "Друзі миру", щоб врегулювати "українську кризу".

До китайсько-бразильської ініціативи долучилися 15 країн, серед них є дві держави НАТО - Туреччина й Угорщина.

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Мирна пропозиція Китаю та Бразилії

23 травня 2024 року уряди Бразилії та Китаю уклали угоду про врегулювання війни між Росією та Україною, виступаючи за політичні переговори для досягнення миру. Країни також просили підтримки міжнародної спільноти.

У своєму плані Китай і Бразилія пропонували нерозширення площі ведення бойових дій, недопущення ескалації та "не нагнітання ситуації будь-якою стороною".

У документі зазначається, що обидві країни підтримують міжнародну мирну конференцію, "проведену в належний час, визнаний як Росією, так і Україною, з рівною участю всіх сторін, а також чесним обговоренням всіх мирних планів".

Своєю чергою президент України Володимир Зеленський розкритикував пропозицію врегулювання війни Росії проти України, яку висунули Китай та Бразилія. Глава держави назвав цей "мирний план" деструктивним і заздалегідь узгодженим із Кремлем.

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