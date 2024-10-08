РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9359 посетителей онлайн
Новости
735 2

Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции безопасности

Столтенберг очолить Мюнхенську безпекову конференцію

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба конференции, передает Цензор.НЕТ.

С февраля 2025 года Столтенберг сменит на этом посту Кристофа Хойсгена, который занимал эту должность с 2022 года.

"Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и способствовать ее миссии "мир через диалог". В мире немного настолько важных как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Читайте также: Столтенберг о "красных линиях" Путина: Пересекли уже многие, а он ничего не сделал

Автор: 

конференция (292) Столтенберг Йенс (1620) Мюнхен (198)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Добре що не у Газпрому
показать весь комментарий
08.10.2024 15:48 Ответить
показать весь комментарий
08.10.2024 16:10 Ответить
 
 