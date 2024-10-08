Столтенберг станет новым главой Мюнхенской конференции безопасности

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг станет новым председателем Мюнхенской конференции по безопасности.

Об этом сообщила пресс-служба конференции, передает Цензор.НЕТ.

С февраля 2025 года Столтенберг сменит на этом посту Кристофа Хойсгена, который занимал эту должность с 2022 года.

"Я посвятил всю свою политическую карьеру поддержанию мира. Для меня будет честью возглавлять Мюнхенскую конференцию по безопасности и способствовать ее миссии "мир через диалог". В мире немного настолько важных как Мюнхенская конференция международных платформ, работающих над предотвращением конфликтов, диалогом и международным сотрудничеством", - сказал Столтенберг.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

