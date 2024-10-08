Столтенберг стане новим главою Мюнхенської безпекової конференції

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг стане новим головою Мюнхенської безпекової конференції.

Про це повідомила пресслужба конференції, передає Цензор.НЕТ.

Із лютого 2025 року Столтенберг змінить на цій посаді Крістофа Гойсгена, який обіймав цю посаду з 2022 року.

"Я присвятив усю свою політичну кар’єру підтриманню миру. Для мене буде честю очолювати Мюнхенську конференцію з безпеки та сприяти її місії "мир через діалог". У світі небагато настільки важливих як Мюнхенська конференція міжнародних платформ, що працюють над запобіганням конфліктів, діалогом та міжнародною співпрацею", - сказав Столтенберг.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

