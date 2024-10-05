Не уявляв Зеленського військовим лідером, - Столтенберг

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг згадав про свою першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у червні 2019 року. Він сказав, що український президент йому сподобався, але він і уявити не міг, що той стане військовим лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Він був недосвідченим. Він ставив найпростіші питання... Я його повністю недооцінив", - сказав Столтенберг.

Після початку повномасштабного вторгнення поговорити із Зеленським тоді ще чинний генсек НАТО зміг лише за два тижні та назвав розмову складною. За його словами, він переживав, що Зеленського можуть "зловити чи вбити", а український президент, своєю чергою, просив забезпечити безпольотну зону.

"А я не міг її дати", – резюмував Столтенберг.

Ексгенсек НАТО також розповів, що знав про плани Путіна напасти на Україну ще за місяць до того, як розвідка США опублікувала дані.

Проте, деякі союзники України, за словами ексгенсека, не були впевнені в цьому. Йдеться, зокрема, про президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"По суті, різниця була не в фактах, розвідданих. Вона була в намірах. І я сказав їм: неважливо, чи вважаєте ви ймовірність 90% або 10% ... нам потрібно підготуватися до того, що це станеться", – сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що не був до кінця впевнений у тому, вистоїть Україна чи ні. Він порівняв ситуацію з кидком монети та підкреслив, що якби РФ вдалося захопити Київ та Зеленського, то "вся війна була б зовсім іншою".

Нагадаємо, Столтенберг з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Водночас на цей момент, перейдено багато "червоних ліній", які оголошував Путін, а він нічого не зробив.

