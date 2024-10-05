Не уявляв Зеленського військовим лідером, - Столтенберг
Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг згадав про свою першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у червні 2019 року. Він сказав, що український президент йому сподобався, але він і уявити не міг, що той стане військовим лідером.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг розповів в інтерв'ю Financial Times.
"Він був недосвідченим. Він ставив найпростіші питання... Я його повністю недооцінив", - сказав Столтенберг.
Після початку повномасштабного вторгнення поговорити із Зеленським тоді ще чинний генсек НАТО зміг лише за два тижні та назвав розмову складною. За його словами, він переживав, що Зеленського можуть "зловити чи вбити", а український президент, своєю чергою, просив забезпечити безпольотну зону.
"А я не міг її дати", – резюмував Столтенберг.
Ексгенсек НАТО також розповів, що знав про плани Путіна напасти на Україну ще за місяць до того, як розвідка США опублікувала дані.
Проте, деякі союзники України, за словами ексгенсека, не були впевнені в цьому. Йдеться, зокрема, про президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.
"По суті, різниця була не в фактах, розвідданих. Вона була в намірах. І я сказав їм: неважливо, чи вважаєте ви ймовірність 90% або 10% ... нам потрібно підготуватися до того, що це станеться", – сказав Столтенберг.
Також він зазначив, що не був до кінця впевнений у тому, вистоїть Україна чи ні. Він порівняв ситуацію з кидком монети та підкреслив, що якби РФ вдалося захопити Київ та Зеленського, то "вся війна була б зовсім іншою".
Нагадаємо, Столтенберг з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Водночас на цей момент, перейдено багато "червоних ліній", які оголошував Путін, а він нічого не зробив.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Він став НАПОЛЕОНОМ!
Я мав на увазі НЕ Наполеона що Бонапарт.
А Наполеона що з 7 палати!
Західний світ його ледве терпить.
Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
27 августа 2024
Замість того щоб зробити пропозицію цьому "військовому лідеру", від якої б він не зміг би відмовитись, та примусити його піти у добровільну відставку, прихопивши з собою квартал95 - вони і далі тримають його біля ЗСУ.
В своих рассуждениях, вы считаете что НАТО, как и ЕС - это Украина, и страдают они как Украина. Но это далеко не так.
Зеленский у руля? У руля.
"Советы" принимает? Принимает.
Законы при помощи карманной ВР штампует? Штампует.
На РФ скалится? Скалится.
Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын (с)
Что русские стали больше штамповать КАБов и прочего железа - Валера виноват.
Что китайцы стали в промышленных масштабах сотрудничать с русскими - тоже Валера виноват.
Что украинцы умирают быстрее чем рождаются, и их становится все меньше и меньше - Валера.
Ну и часовню, по законам жанра, тоже Залужный развалил
А зе-шобла тут ніяка.
тому нічкої боротьби ,при цьому шалмані ,, слуг " не буде 🙁
воєнним лідером - це просто сміх та сльози 😡
Гарі Поттер впорався б краще.
Якщо Зеленського назвати "військовим лідером", то Столтенберг - Папа Римський, не інакше.
Сергій Кривонос:
- "Так от, це як в 23-му році, коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що Залужний поранений був.
Пам'ятаєте, було таке? Ну, в реаліях було так, що воно так і сталося.
Просто ситуація сталася так, що Залужний був поранений після звонка з Офісу Президента і /нерозбірливо/ Залужний, взявши трубку виявив, скажем так - своє радіовипромінювання, потім через півтори хвилини туди прилерів керований артилерійський російський снаряд.
Борислав Береза:
"Але ж про це не розповідають."
Сергій Кривонос:
"Ну, це ж було? Було.
І Залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Але про це мовчали.
Ось Вам і вся відповідь про шпигунів, про "кротів", блін, і "помічників " (в лапках), що стосується нашої Національної безпеки.
Вони ще тоді мріяли Залужного... , що? Усунути.
Але не спрацювало: приміщення, куди прилетіа, було достатньо старовинне, потужне, і тільки осколками посікло тіло генерала Залужного.
Тому ось Вам відповідь на те, що "кроти і інше".
Так само, як і певні питання напередодні війни: "Чому це не робилося?".
і через мить ракета вдарила в ціль.
По его словам, Зеленский после начала вторжения «скрывался в бункерах и ускользал от российских убийц», поэтому тогдашний генсек НАТО не мог с ним поговорить два дня. Первый разговор с президентом Украины после начала полномасштабной войны Столтенберг назвал «довольно трудным». Частично, как вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют».
Зеленський може вжитися у будь яку роль. Зараз він грає на публіку "військового лідера" (воювака у камуфляжному одязі), але це геть не означає що він ним є. Кращебвтік - як був лохом так й залишився довірливим та наївним Лохом.
UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
Сам то Столтенберг ни одного дня в армии не служил, а наоборот, был активистом против войны во Вьетнаме, заправлял в норвежски капиталистическо-комсомольских движениях и наверняка не выиграл в жизни ни одного сражения даже с тараканом на кухне!