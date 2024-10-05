УКР
Не уявляв Зеленського військовим лідером, - Столтенберг

Столтенберг прокоментував зустріч із Зеленським

Колишній генсек НАТО Єнс Столтенберг згадав про свою першу зустріч із Зеленським, яка відбулася у червні 2019 року. Він сказав, що український президент йому сподобався, але він і уявити не міг, що той стане військовим лідером.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Столтенберг розповів в інтерв'ю Financial Times.

"Він був недосвідченим. Він ставив найпростіші питання... Я його повністю недооцінив", - сказав Столтенберг.

Після початку повномасштабного вторгнення поговорити із Зеленським тоді ще чинний генсек НАТО зміг лише за два тижні та назвав розмову складною. За його словами, він переживав, що Зеленського можуть "зловити чи вбити", а український президент, своєю чергою, просив забезпечити безпольотну зону.

"А я не міг її дати", – резюмував Столтенберг.

Ексгенсек НАТО також розповів, що знав про плани Путіна напасти на Україну ще за місяць до того, як розвідка США опублікувала дані. 

Проте, деякі союзники України, за словами ексгенсека, не були впевнені в цьому. Йдеться, зокрема, про президента Франції Емманюеля Макрона і канцлера Німеччини Олафа Шольца.

"По суті, різниця була не в фактах, розвідданих. Вона була в намірах. І я сказав їм: неважливо, чи вважаєте ви ймовірність 90% або 10% ... нам потрібно підготуватися до того, що це станеться", – сказав Столтенберг.

Також він зазначив, що не був до кінця впевнений у тому, вистоїть Україна чи ні. Він порівняв ситуацію з кидком монети та підкреслив, що якби РФ вдалося захопити Київ та Зеленського, то "вся війна була б зовсім іншою".

Нагадаємо, Столтенберг з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Водночас на цей момент, перейдено багато "червоних ліній", які оголошував Путін, а він нічого не зробив.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями: "Коли є воля, є способи знайти рішення"

Зеленський Володимир (25203) путін володимир (24642) Столтенберг Єнс (1596)
+45
він і не став ніяким лідером
показати весь коментар
05.10.2024 11:42 Відповісти
+38
Та яким військовим лідаром?
Він став НАПОЛЕОНОМ!
показати весь коментар
05.10.2024 11:39 Відповісти
+36
І не помилився!
показати весь коментар
05.10.2024 11:37 Відповісти
І не помилився!
показати весь коментар
05.10.2024 11:37 Відповісти
Та яким військовим лідаром?
Він став НАПОЛЕОНОМ!
показати весь коментар
05.10.2024 11:39 Відповісти
У французів був Наполеон Бонапарт, а нам дістався лиш Наполеон Боневтік (краще б втік.)
показати весь коментар
05.10.2024 12:55 Відповісти
Ви не праві Наполеон думав за свою армію, а наш наполеончик думає тільки ,як залишитись при владі і більш його нічого не цікавить
показати весь коментар
05.10.2024 14:55 Відповісти
Це ви не розумієте.
Я мав на увазі НЕ Наполеона що Бонапарт.
А Наполеона що з 7 палати!
показати весь коментар
05.10.2024 15:25 Відповісти
Вже пофіг що там він хотів чи міг 2,5 роки тому. Цей час минув і маємо що маємо.
показати весь коментар
05.10.2024 11:41 Відповісти
він і не став ніяким лідером
показати весь коментар
05.10.2024 11:42 Відповісти
ні, зелене лайно стало лідором.
показати весь коментар
05.10.2024 11:44 Відповісти
І я.... Може мені теж є посада у NATO?
показати весь коментар
05.10.2024 11:42 Відповісти
накуй отой пафос тупий?" якби РФ вдалося захопити Київ та Зеленського"?!Зеленський-це не вся Україна!!!Яке б прізвище не мав президент він не є вся Україна!!!
показати весь коментар
05.10.2024 11:44 Відповісти
Ворога зупинив не зеленський, не жОПа, не кабмін, чи ВР, а український народ!
показати весь коментар
05.10.2024 12:25 Відповісти
Тому що він легитимна влада України вибрана на свою голову самими українцями, а ваша думка про нього нічого не міняє. Якби його устранили, то влада би посипалася і області почали би ізолюватися. Захватити це все було би набагато простіше. Но видно пуйло до кінця рохраховував що Україна підпише капітуляцію, а для цього потрібен живий легітимний президент.
показати весь коментар
05.10.2024 15:32 Відповісти
Зе втратив легітимньсть 20травня.
Західний світ його ледве терпить.
показати весь коментар
06.10.2024 05:27 Відповісти
"Не уявляв, що Татаров може убивати чеченців".
показати весь коментар
05.10.2024 11:45 Відповісти
А що є факти, що вбивав? І ви в цю нісенітницю вірите?
показати весь коментар
05.10.2024 12:26 Відповісти
а ти геть зовсім тупориле, бо не розумієш що таке сарказм і хто прохрипів цю маячню
показати весь коментар
05.10.2024 13:43 Відповісти
Як це?
Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
27 августа 2024
показати весь коментар
05.10.2024 14:27 Відповісти
Боже! Які сраколизи працюють в ЕС і НАТО!
Замість того щоб зробити пропозицію цьому "військовому лідеру", від якої б він не зміг би відмовитись, та примусити його піти у добровільну відставку, прихопивши з собою квартал95 - вони і далі тримають його біля ЗСУ.
показати весь коментар
05.10.2024 11:45 Відповісти
А при чем тут сраколизство?

В своих рассуждениях, вы считаете что НАТО, как и ЕС - это Украина, и страдают они как Украина. Но это далеко не так.

Зеленский у руля? У руля.
"Советы" принимает? Принимает.
Законы при помощи карманной ВР штампует? Штампует.
На РФ скалится? Скалится.

Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын (с)
показати весь коментар
05.10.2024 14:21 Відповісти
Який він лідер, все трималося на Залужному, а як зе йог прибрав, фронт сиплеться місто за містом, а цей лідер як ні в чому не бувало, каже все добре
показати весь коментар
05.10.2024 11:45 Відповісти
Конечно же все дело в Непридатном.
Что русские стали больше штамповать КАБов и прочего железа - Валера виноват.
Что китайцы стали в промышленных масштабах сотрудничать с русскими - тоже Валера виноват.
Что украинцы умирают быстрее чем рождаются, и их становится все меньше и меньше - Валера.

Ну и часовню, по законам жанра, тоже Залужный развалил
показати весь коментар
05.10.2024 14:25 Відповісти
Україні потрібен Лідер у боротьбі з корупцією, не менше ніж з кацапами !!!
А зе-шобла тут ніяка.
показати весь коментар
05.10.2024 11:46 Відповісти
Зе очолив корупцію в нашій краіні ,
тому нічкої боротьби ,при цьому шалмані ,, слуг " не буде 🙁
показати весь коментар
05.10.2024 11:57 Відповісти
Просроченный неделю в Америке тусовал, пока Угледар брали в окружение. Прорыв под Купянском, тяжелейшая ситуация в Курской области...... полный ноль в военом деле, узурпатор и диктатор. Если сам не уходит, надо с этим срочно что-то делать.
показати весь коментар
05.10.2024 11:47 Відповісти
Хоч би він там в своєму турне нікого не покусав та не заразив корупцією
показати весь коментар
05.10.2024 11:56 Відповісти
Лизоблюдством деяких вже заразив так, що аж на премію миру включили
показати весь коментар
05.10.2024 12:01 Відповісти
Зермаки - лідери корупції.
показати весь коментар
05.10.2024 11:48 Відповісти
Покурив і уявив...
показати весь коментар
05.10.2024 11:51 Відповісти
Навіть в страшному сні не уявляв і не уявляю Зеленського
воєнним лідером - це просто сміх та сльози 😡
показати весь коментар
05.10.2024 11:53 Відповісти
"вони пахали, зеленський і транктор"
показати весь коментар
05.10.2024 11:53 Відповісти
Так - для цього потрібна не аби яка уява.

Гарі Поттер впорався б краще.
показати весь коментар
05.10.2024 11:54 Відповісти
І не просто лідор, а найвеличніший, вперше в історії України, торчіль, нюхомор
показати весь коментар
05.10.2024 11:57 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 13:01 Відповісти
Цей Столтенберг прям Ганс Крістіан Андерсен.
показати весь коментар
05.10.2024 12:01 Відповісти
Там в другому слові на початку не ту літеру вписали.
показати весь коментар
05.10.2024 12:03 Відповісти
"...уявити не міг, що той стане військовим лідером..."

Якщо Зеленського назвати "військовим лідером", то Столтенберг - Папа Римський, не інакше.
показати весь коментар
05.10.2024 12:03 Відповісти
Тут Зєля Столтенбергу явно щось міцненьке підсипав...
показати весь коментар
05.10.2024 12:05 Відповісти
І ми не уявляли і не уявляємо.
показати весь коментар
05.10.2024 12:06 Відповісти
Притомні люди в Україні тех не уявляли собі під час війни Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача. А ось тупе стадо баранів та вівець вирищило шо під час війни на посаді Верховного Головнокомандувача кончений блазень та пісюаніст буде виглядати гармонійно та надійно.
показати весь коментар
05.10.2024 12:06 Відповісти
Раз він такий видатний, може, заберете його в НАТО? Ми ще і доплатимо.
показати весь коментар
05.10.2024 12:08 Відповісти
Куколдам й неголений членограй в камуфляжі - "військовий лідер".
показати весь коментар
05.10.2024 12:11 Відповісти
https://youtu.be/PWgECd8_Kis?si=L8LL4CLdNP8wQ5E2 @ (22:30)
Сергій Кривонос:
- "Так от, це як в 23-му році, коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що Залужний поранений був.
Пам'ятаєте, було таке? Ну, в реаліях було так, що воно так і сталося.
Просто ситуація сталася так, що Залужний був поранений після звонка з Офісу Президента і /нерозбірливо/ Залужний, взявши трубку виявив, скажем так - своє радіовипромінювання, потім через півтори хвилини туди прилерів керований артилерійський російський снаряд.

Борислав Береза:
"Але ж про це не розповідають."

Сергій Кривонос:
"Ну, це ж було? Було.
І Залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Але про це мовчали.
Ось Вам і вся відповідь про шпигунів, про "кротів", блін, і "помічників " (в лапках), що стосується нашої Національної безпеки.
Вони ще тоді мріяли Залужного... , що? Усунути.
Але не спрацювало: приміщення, куди прилетіа, було достатньо старовинне, потужне, і тільки осколками посікло тіло генерала Залужного.
Тому ось Вам відповідь на те, що "кроти і інше".
Так само, як і певні питання напередодні війни: "Чому це не робилося?".
показати весь коментар
05.10.2024 12:11 Відповісти
Залужному не треба до окінчення виборів повертатись в Україну. Він і так стане президентом в одні ворота. За нього є кому працювати на виборах
показати весь коментар
05.10.2024 12:13 Відповісти
Так був вбитий Дудаєв. Подзвонив телефон, він взяв слухавку
і через мить ракета вдарила в ціль.
показати весь коментар
05.10.2024 14:05 Відповісти
Енс як у воду дививсь. Він лідер не військових, а шпигунів лубянських. Вибори
показати весь коментар
05.10.2024 12:11 Відповісти
Столтенберг.
По его словам, Зеленский после начала вторжения «скрывался в бункерах и ускользал от российских убийц», поэтому тогдашний генсек НАТО не мог с ним поговорить два дня. Первый разговор с президентом Украины после начала полномасштабной войны Столтенберг назвал «довольно трудным». Частично, как вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют».
показати весь коментар
05.10.2024 12:18 Відповісти
Цікаво, а який лідор віддавав наказ знищити Варварівський міст?
показати весь коментар
05.10.2024 12:18 Відповісти
Та всі знають, що він лідар на букву П
показати весь коментар
05.10.2024 12:26 Відповісти
А си й досі не уявляємо. І раніше не уявляли. На початку він ще був ефективним менеджером, але потім вже почав домовлятись не для держави, а для себе і свого кодла.
показати весь коментар
05.10.2024 12:27 Відповісти
"Ефективним" він був поки в бункері сидів і носа звідти не показував.
показати весь коментар
05.10.2024 13:01 Відповісти
Хапайте наркоманів!!! 😬🚷🛐🚬⚰️📢
показати весь коментар
05.10.2024 12:32 Відповісти
Боже, боже, ну які там у тому НАТО дуполизи, ну який Зеля-"військовий лідер"? Як його взагалі можна ставити в один ряд з такими дійсно військовими лідерами як Наполеон, Маршал Маннергейм, Вінстон Черчіль? А, Зеля то таке, пустопорожнє місце
показати весь коментар
05.10.2024 12:34 Відповісти
"Вірю"..., а Татаров "вбивав чеченців"...
Зеленський може вжитися у будь яку роль. Зараз він грає на публіку "військового лідера" (воювака у камуфляжному одязі), але це геть не означає що він ним є. Кращебвтік - як був лохом так й залишився довірливим та наївним Лохом.
показати весь коментар
05.10.2024 12:41 Відповісти
Військовий, 73%ПІТЕР????@@@@!!!
показати весь коментар
05.10.2024 12:44 Відповісти
а я не уявляю Столтенберга військовим лідером, підсикуном так
показати весь коментар
05.10.2024 12:46 Відповісти
хоч паржалі?
показати весь коментар
05.10.2024 12:54 Відповісти
Або ідіоти, або лицемірні потвори. Не знаю, що гірше.
показати весь коментар
05.10.2024 12:57 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 13:03 Відповісти
🥺☹️😢😠
показати весь коментар
05.10.2024 17:04 Відповісти
показати весь коментар
05.10.2024 13:03 Відповісти
Ну такий же як із Столтенберга генсек нато
показати весь коментар
05.10.2024 13:08 Відповісти
Предварительно, сбитая птичка - это российский Су-34, а не Су-25. Стоимость такого самолета около $40 млн

UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
показати весь коментар
05.10.2024 13:08 Відповісти
Може повернути його. Виявляється він все знав, все бачив, знав що потрібно робити і як. Але що він міг зробити. Він же всього лише начальник НАТО.
показати весь коментар
05.10.2024 13:20 Відповісти
И дальше не представляй!
показати весь коментар
05.10.2024 13:22 Відповісти
це не важко зробити, бо він їм не є й досі
показати весь коментар
05.10.2024 13:25 Відповісти
Пиджак пиджака любит взасос издалека!
Сам то Столтенберг ни одного дня в армии не служил, а наоборот, был активистом против войны во Вьетнаме, заправлял в норвежски капиталистическо-комсомольских движениях и наверняка не выиграл в жизни ни одного сражения даже с тараканом на кухне!
показати весь коментар
05.10.2024 13:33 Відповісти
Ексгенсек НАТО також розповів, що знав про плани напасти на Україну ще за місяць до того, як розвідка США опублікувала дані. оскільки даними зі мною .поділилося фсб рабсєї
показати весь коментар
05.10.2024 13:54 Відповісти
Воно не лідер!!! Тупоголове османське чмо!!!
показати весь коментар
05.10.2024 14:13 Відповісти
Я і досі не уявляю цього блазня ні Президентом, ні військовим лідером
показати весь коментар
05.10.2024 14:29 Відповісти
Це ж скільки йому заплатили, щоб воно спи.діло таке!?!?!?!?
показати весь коментар
05.10.2024 14:41 Відповісти
Без пафоса и не про героизм и прочее шумное. Обратите все внимание на тему что нас предупреждали, знали, предполагали итд. И абсолютно никто, с разных слов, мест, стран --- да и никто не просчитал народ Украины! Нас! Кацапню здесь не в счёт с ихними 3 днями. А ведь теоретически конечно, если бы вся эта шобла путинская поперла бы через прибалтов в Польшу и далее--- та могли бы и до Берлина подойти---- и никто бы по бокам и за океаном и не перднули ли бы! Иногда, особенно в последние пол года, даже бы хотелось этого..... Очень!!!
показати весь коментар
05.10.2024 15:10 Відповісти
Столтенберг кіно про Наполєона і Ржевського не дивився.
показати весь коментар
05.10.2024 15:16 Відповісти
Я теж.Але мудрий нарід подивившись кіно, захотів продовження.
показати весь коментар
05.10.2024 15:37 Відповісти
скіль ще українці мають привести до влади таких підорів щоб Україна остаточто перестала бути..
показати весь коментар
05.10.2024 15:48 Відповісти
він лідером не був і не буде
показати весь коментар
05.10.2024 16:28 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=XSRK9Ly6Cro&t=81s заступниця начальника управління земресурсів обласного департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк. Вона очолює відділ використання земельних та водних об'єктів.
показати весь коментар
05.10.2024 18:23 Відповісти
Ішак - військовий лідер. Політичний анекдот від Столтенберга.
показати весь коментар
05.10.2024 18:47 Відповісти
 
 