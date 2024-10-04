УКР
Столтенберг про "червоні лінії" Путіна: Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив

Єнс Столтенберг

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Разом з тим, на цей момент, перейдено багато "червоних ліній", які оголошував Путін, а він нічого не зробив.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У всякому разі, я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом", – сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Столтенберг вважає, що Україну можуть прийняти в НАТО з окупованими територіями: "Коли є воля, є способи знайти рішення"

Столтенберг згадав, що були дні й тижні, особливо на початку повномасштабного російського вторгнення до України, коли НАТО доводилося обговорювати питання так званих російських червоних ліній.

"Звичайно, ви повинні зупинитися і подумати, що це, можливо, занадто небезпечно. Але тоді альтернатива припинити підтримку України через певну риторику, насправді не є варіантом", - зазначив він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Ми всі повинні визнати, що ми повинні були надати Україні більше зброї до вторгнення і швидше після нього, - Столтенберг

Столтенберг також розповів, що з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну він сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту.

путін володимир (24601) Столтенберг Єнс (1596)
Топ коментарі
+4
Путлєр нічого не зробив - ну так ідіть в допомозі далі - чого зупинилися?
04.10.2024 22:49 Відповісти
+3
Я же змінився, ТИ!
Відколи звільнився!

Рабом Ти був...
Під гнетом...

Азараз розмовляєш, як поеет...

У кожній фразі - як багнет!
04.10.2024 22:50 Відповісти
+2
Якось не переконливо Столтенберг виглядає, наче тільки памперси поміняв. Які саме "червоні" лінії перетнуло НАТО? Україна ще не в НАТО, тому дії України не рахуються. Коли "шлюхеди" та ракети залітали на територію країн НАТО, яка була реакція - робили вигляд що не помітили?
04.10.2024 23:03 Відповісти
А може...путін дальтонік! замість червоних ліній бачить зелені!
04.10.2024 22:49 Відповісти
Під сраку Всьому Світу...
04.10.2024 23:05 Відповісти
так говоре нібіто чекають щоб він щось зробив ...
04.10.2024 22:54 Відповісти
А о том скільки ліній перетнув пан путін?
04.10.2024 22:54 Відповісти
А чого ж тоді ви так обсираєтеся навіть ракети та шахеди збивати?
04.10.2024 23:17 Відповісти
Тупі дибіли недооцінюють міль ..він по ЕС не вдарить ядеркою..він 10000000 ручок новачком намажуь
04.10.2024 23:19 Відповісти
Не правда, що ***** нічого не зробив...
А чемоданчик для екскрементів для чого за ним постійно тягають..?
04.10.2024 23:25 Відповісти
Можно было бы избежать всех человеческих жертв если бы у западных лидеров хватило воли.
1 - выгнать рашку и всех ее пособников с ООН
2 - Принять Украину в НАТО в границах 1991 года.
4 - Ввести миротворческую миссию ООН на линию разграничения.

Или сдать оккупированные территории Украины США на 100 лет - чтобы рашка оплачивала США десятки миллиардов долларов в день за оккупацию этих территорий. Думаю что для США такой вариант будет очень выгодным в отличии от рашистов.

За этим последует и принятие Украины в НАТО безоговорочно и миротворческая миссия на линии разграничения.
05.10.2024 00:02 Відповісти
Ха ха ха. Путин чмо.
05.10.2024 00:17 Відповісти
Дуже схоже, ні на поведінку впевненого бійця, а на якесь самозаспокоєння переляканої дитини,),
05.10.2024 08:37 Відповісти
лінії коричневі, вже давно
05.10.2024 09:31 Відповісти
 
 