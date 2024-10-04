Столтенберг про "червоні лінії" Путіна: Перетнули вже багато з них, а він нічого не зробив

Ексгенсек НАТО Єнс Столтенберг з самого початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну сформулював підхід НАТО - підтримувати Україну, але не бути частиною конфлікту. Разом з тим, на цей момент, перейдено багато "червоних ліній", які оголошував Путін, а він нічого не зробив.

Про це він сказав у інтерв’ю Financial Times, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"У всякому разі, я наполягав на перетині всіх тих так званих "червоних ліній", які поставив Путін. І ми їх багато перетнули, а він нічого не зробив. Реальність така, що якщо президент Путін захоче здійснювати ескалацію із застосуванням зброї масового знищення, він зможе вигадати всі необхідні йому виправдання. Поки що ми називаємо це блефом", – сказав він.

Столтенберг згадав, що були дні й тижні, особливо на початку повномасштабного російського вторгнення до України, коли НАТО доводилося обговорювати питання так званих російських червоних ліній.

"Звичайно, ви повинні зупинитися і подумати, що це, можливо, занадто небезпечно. Але тоді альтернатива припинити підтримку України через певну риторику, насправді не є варіантом", - зазначив він.

