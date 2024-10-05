Не представлял Зеленского военным лидером, – Столтенберг

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своей первой встрече с Зеленским, которая состоялась в июне 2019 года. Он сказал, что украинский президент ему понравился, но он и представить не мог, что тот станет военным лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг рассказал в интервью Financial Times.

"Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы... Я его полностью недооценил", - сказал Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения поговорить с Зеленским тогда еще действующий генсек НАТО смог только через две недели и назвал разговор сложным. По его словам, он переживал, что Зеленского могут "поймать или убить", а украинский президент, в свою очередь, просил обеспечить бесполетную зону.

"А я не мог ее дать", - резюмировал Столтенберг.

Экс-генсек НАТО также рассказал, что знал о планах Путина напасть на Украину еще за месяц до того, как разведка США опубликовала данные.

Тем не менее, некоторые союзники Украины, по словам экс-генсека, не были уверены в этом. Речь идет, в частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце.

"По сути, разница была не в фактах, разведданных. Она была в намерениях. И я сказал им: неважно, считаете ли вы вероятность 90% или 10% ... нам нужно подготовиться к тому, что это произойдет", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что не был до конца уверен в том, выстоит Украина или нет. Он сравнил ситуацию с броском монеты и подчеркнул, что если бы РФ удалось захватить Киев и Зеленского, то "вся война была бы совсем другой".

Напомним, Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, перейдено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.

