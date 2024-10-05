Не представлял Зеленского военным лидером, – Столтенберг
Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своей первой встрече с Зеленским, которая состоялась в июне 2019 года. Он сказал, что украинский президент ему понравился, но он и представить не мог, что тот станет военным лидером.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг рассказал в интервью Financial Times.
"Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы... Я его полностью недооценил", - сказал Столтенберг.
После начала полномасштабного вторжения поговорить с Зеленским тогда еще действующий генсек НАТО смог только через две недели и назвал разговор сложным. По его словам, он переживал, что Зеленского могут "поймать или убить", а украинский президент, в свою очередь, просил обеспечить бесполетную зону.
"А я не мог ее дать", - резюмировал Столтенберг.
Экс-генсек НАТО также рассказал, что знал о планах Путина напасть на Украину еще за месяц до того, как разведка США опубликовала данные.
Тем не менее, некоторые союзники Украины, по словам экс-генсека, не были уверены в этом. Речь идет, в частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце.
"По сути, разница была не в фактах, разведданных. Она была в намерениях. И я сказал им: неважно, считаете ли вы вероятность 90% или 10% ... нам нужно подготовиться к тому, что это произойдет", - сказал Столтенберг.
Также он отметил, что не был до конца уверен в том, выстоит Украина или нет. Он сравнил ситуацию с броском монеты и подчеркнул, что если бы РФ удалось захватить Киев и Зеленского, то "вся война была бы совсем другой".
Напомним, Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, перейдено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Він став НАПОЛЕОНОМ!
Я мав на увазі НЕ Наполеона що Бонапарт.
А Наполеона що з 7 палати!
Західний світ його ледве терпить.
Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
27 августа 2024
Замість того щоб зробити пропозицію цьому "військовому лідеру", від якої б він не зміг би відмовитись, та примусити його піти у добровільну відставку, прихопивши з собою квартал95 - вони і далі тримають його біля ЗСУ.
В своих рассуждениях, вы считаете что НАТО, как и ЕС - это Украина, и страдают они как Украина. Но это далеко не так.
Зеленский у руля? У руля.
"Советы" принимает? Принимает.
Законы при помощи карманной ВР штампует? Штампует.
На РФ скалится? Скалится.
Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын (с)
Что русские стали больше штамповать КАБов и прочего железа - Валера виноват.
Что китайцы стали в промышленных масштабах сотрудничать с русскими - тоже Валера виноват.
Что украинцы умирают быстрее чем рождаются, и их становится все меньше и меньше - Валера.
Ну и часовню, по законам жанра, тоже Залужный развалил
А зе-шобла тут ніяка.
тому нічкої боротьби ,при цьому шалмані ,, слуг " не буде 🙁
воєнним лідером - це просто сміх та сльози 😡
Гарі Поттер впорався б краще.
Якщо Зеленського назвати "військовим лідером", то Столтенберг - Папа Римський, не інакше.
Сергій Кривонос:
- "Так от, це як в 23-му році, коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що Залужний поранений був.
Пам'ятаєте, було таке? Ну, в реаліях було так, що воно так і сталося.
Просто ситуація сталася так, що Залужний був поранений після звонка з Офісу Президента і /нерозбірливо/ Залужний, взявши трубку виявив, скажем так - своє радіовипромінювання, потім через півтори хвилини туди прилерів керований артилерійський російський снаряд.
Борислав Береза:
"Але ж про це не розповідають."
Сергій Кривонос:
"Ну, це ж було? Було.
І Залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Але про це мовчали.
Ось Вам і вся відповідь про шпигунів, про "кротів", блін, і "помічників " (в лапках), що стосується нашої Національної безпеки.
Вони ще тоді мріяли Залужного... , що? Усунути.
Але не спрацювало: приміщення, куди прилетіа, було достатньо старовинне, потужне, і тільки осколками посікло тіло генерала Залужного.
Тому ось Вам відповідь на те, що "кроти і інше".
Так само, як і певні питання напередодні війни: "Чому це не робилося?".
і через мить ракета вдарила в ціль.
По его словам, Зеленский после начала вторжения «скрывался в бункерах и ускользал от российских убийц», поэтому тогдашний генсек НАТО не мог с ним поговорить два дня. Первый разговор с президентом Украины после начала полномасштабной войны Столтенберг назвал «довольно трудным». Частично, как вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют».
Зеленський може вжитися у будь яку роль. Зараз він грає на публіку "військового лідера" (воювака у камуфляжному одязі), але це геть не означає що він ним є. Кращебвтік - як був лохом так й залишився довірливим та наївним Лохом.
UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
Сам то Столтенберг ни одного дня в армии не служил, а наоборот, был активистом против войны во Вьетнаме, заправлял в норвежски капиталистическо-комсомольских движениях и наверняка не выиграл в жизни ни одного сражения даже с тараканом на кухне!