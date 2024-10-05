РУС
Не представлял Зеленского военным лидером, – Столтенберг

Столтенберг прокоментував зустріч із Зеленським

Бывший генсек НАТО Йенс Столтенберг вспомнил о своей первой встрече с Зеленским, которая состоялась в июне 2019 года. Он сказал, что украинский президент ему понравился, но он и представить не мог, что тот станет военным лидером.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом Столтенберг рассказал в интервью Financial Times.

"Он был неопытным. Он задавал самые простые вопросы... Я его полностью недооценил", - сказал Столтенберг.

После начала полномасштабного вторжения поговорить с Зеленским тогда еще действующий генсек НАТО смог только через две недели и назвал разговор сложным. По его словам, он переживал, что Зеленского могут "поймать или убить", а украинский президент, в свою очередь, просил обеспечить бесполетную зону.

"А я не мог ее дать", - резюмировал Столтенберг.

Экс-генсек НАТО также рассказал, что знал о планах Путина напасть на Украину еще за месяц до того, как разведка США опубликовала данные.

Тем не менее, некоторые союзники Украины, по словам экс-генсека, не были уверены в этом. Речь идет, в частности, о президенте Франции Эмманюэле Макроне и канцлере Германии Олафе Шольце.

"По сути, разница была не в фактах, разведданных. Она была в намерениях. И я сказал им: неважно, считаете ли вы вероятность 90% или 10% ... нам нужно подготовиться к тому, что это произойдет", - сказал Столтенберг.

Также он отметил, что не был до конца уверен в том, выстоит Украина или нет. Он сравнил ситуацию с броском монеты и подчеркнул, что если бы РФ удалось захватить Киев и Зеленского, то "вся война была бы совсем другой".

Напомним, Столтенберг с самого начала полномасштабного вторжения России в Украину сформулировал подход НАТО - поддерживать Украину, но не быть частью конфликта. Вместе с тем, на данный момент, перейдено много "красных линий", которые объявлял Путин, а он ничего не сделал.

Топ комментарии
+45
він і не став ніяким лідером
05.10.2024 11:42 Ответить
+38
Та яким військовим лідаром?
Він став НАПОЛЕОНОМ!
05.10.2024 11:39 Ответить
+36
І не помилився!
05.10.2024 11:37 Ответить
І не помилився!
05.10.2024 11:37 Ответить
Та яким військовим лідаром?
Він став НАПОЛЕОНОМ!
05.10.2024 11:39 Ответить
У французів був Наполеон Бонапарт, а нам дістався лиш Наполеон Боневтік (краще б втік.)
05.10.2024 12:55 Ответить
Ви не праві Наполеон думав за свою армію, а наш наполеончик думає тільки ,як залишитись при владі і більш його нічого не цікавить
05.10.2024 14:55 Ответить
Це ви не розумієте.
Я мав на увазі НЕ Наполеона що Бонапарт.
А Наполеона що з 7 палати!
05.10.2024 15:25 Ответить
Вже пофіг що там він хотів чи міг 2,5 роки тому. Цей час минув і маємо що маємо.
05.10.2024 11:41 Ответить
він і не став ніяким лідером
05.10.2024 11:42 Ответить
ні, зелене лайно стало лідором.
05.10.2024 11:44 Ответить
І я.... Може мені теж є посада у NATO?
05.10.2024 11:42 Ответить
накуй отой пафос тупий?" якби РФ вдалося захопити Київ та Зеленського"?!Зеленський-це не вся Україна!!!Яке б прізвище не мав президент він не є вся Україна!!!
05.10.2024 11:44 Ответить
Ворога зупинив не зеленський, не жОПа, не кабмін, чи ВР, а український народ!
05.10.2024 12:25 Ответить
Тому що він легитимна влада України вибрана на свою голову самими українцями, а ваша думка про нього нічого не міняє. Якби його устранили, то влада би посипалася і області почали би ізолюватися. Захватити це все було би набагато простіше. Но видно пуйло до кінця рохраховував що Україна підпише капітуляцію, а для цього потрібен живий легітимний президент.
05.10.2024 15:32 Ответить
Зе втратив легітимньсть 20травня.
Західний світ його ледве терпить.
06.10.2024 05:27 Ответить
"Не уявляв, що Татаров може убивати чеченців".
05.10.2024 11:45 Ответить
А що є факти, що вбивав? І ви в цю нісенітницю вірите?
05.10.2024 12:26 Ответить
а ти геть зовсім тупориле, бо не розумієш що таке сарказм і хто прохрипів цю маячню
05.10.2024 13:43 Ответить
Як це?
Зеленский рассказал, что Татаров с Малюком "убивали чеченцев в Киеве"
27 августа 2024
05.10.2024 14:27 Ответить
Боже! Які сраколизи працюють в ЕС і НАТО!
Замість того щоб зробити пропозицію цьому "військовому лідеру", від якої б він не зміг би відмовитись, та примусити його піти у добровільну відставку, прихопивши з собою квартал95 - вони і далі тримають його біля ЗСУ.
05.10.2024 11:45 Ответить
А при чем тут сраколизство?

В своих рассуждениях, вы считаете что НАТО, как и ЕС - это Украина, и страдают они как Украина. Но это далеко не так.

Зеленский у руля? У руля.
"Советы" принимает? Принимает.
Законы при помощи карманной ВР штампует? Штампует.
На РФ скалится? Скалится.

Он конечно сукин сын, но это наш сукин сын (с)
05.10.2024 14:21 Ответить
Який він лідер, все трималося на Залужному, а як зе йог прибрав, фронт сиплеться місто за містом, а цей лідер як ні в чому не бувало, каже все добре
05.10.2024 11:45 Ответить
Конечно же все дело в Непридатном.
Что русские стали больше штамповать КАБов и прочего железа - Валера виноват.
Что китайцы стали в промышленных масштабах сотрудничать с русскими - тоже Валера виноват.
Что украинцы умирают быстрее чем рождаются, и их становится все меньше и меньше - Валера.

Ну и часовню, по законам жанра, тоже Залужный развалил
05.10.2024 14:25 Ответить
Україні потрібен Лідер у боротьбі з корупцією, не менше ніж з кацапами !!!
А зе-шобла тут ніяка.
05.10.2024 11:46 Ответить
Зе очолив корупцію в нашій краіні ,
тому нічкої боротьби ,при цьому шалмані ,, слуг " не буде 🙁
05.10.2024 11:57 Ответить
Просроченный неделю в Америке тусовал, пока Угледар брали в окружение. Прорыв под Купянском, тяжелейшая ситуация в Курской области...... полный ноль в военом деле, узурпатор и диктатор. Если сам не уходит, надо с этим срочно что-то делать.
05.10.2024 11:47 Ответить
Хоч би він там в своєму турне нікого не покусав та не заразив корупцією
05.10.2024 11:56 Ответить
Лизоблюдством деяких вже заразив так, що аж на премію миру включили
05.10.2024 12:01 Ответить
Зермаки - лідери корупції.
05.10.2024 11:48 Ответить
Покурив і уявив...
05.10.2024 11:51 Ответить
Навіть в страшному сні не уявляв і не уявляю Зеленського
воєнним лідером - це просто сміх та сльози 😡
05.10.2024 11:53 Ответить
"вони пахали, зеленський і транктор"
05.10.2024 11:53 Ответить
Так - для цього потрібна не аби яка уява.

Гарі Поттер впорався б краще.
05.10.2024 11:54 Ответить
І не просто лідор, а найвеличніший, вперше в історії України, торчіль, нюхомор
05.10.2024 11:57 Ответить
05.10.2024 13:01 Ответить
Цей Столтенберг прям Ганс Крістіан Андерсен.
05.10.2024 12:01 Ответить
Там в другому слові на початку не ту літеру вписали.
05.10.2024 12:03 Ответить
"...уявити не міг, що той стане військовим лідером..."

Якщо Зеленського назвати "військовим лідером", то Столтенберг - Папа Римський, не інакше.
05.10.2024 12:03 Ответить
Тут Зєля Столтенбергу явно щось міцненьке підсипав...
05.10.2024 12:05 Ответить
І ми не уявляли і не уявляємо.
05.10.2024 12:06 Ответить
Притомні люди в Україні тех не уявляли собі під час війни Зеленського на посаді Верховного Головнокомандувача. А ось тупе стадо баранів та вівець вирищило шо під час війни на посаді Верховного Головнокомандувача кончений блазень та пісюаніст буде виглядати гармонійно та надійно.
05.10.2024 12:06 Ответить
Раз він такий видатний, може, заберете його в НАТО? Ми ще і доплатимо.
05.10.2024 12:08 Ответить
Куколдам й неголений членограй в камуфляжі - "військовий лідер".
05.10.2024 12:11 Ответить
https://youtu.be/PWgECd8_Kis?si=L8LL4CLdNP8wQ5E2 @ (22:30)
Сергій Кривонос:
- "Так от, це як в 23-му році, коли, пам'ятаєте, ходили такі слухи, що Залужний поранений був.
Пам'ятаєте, було таке? Ну, в реаліях було так, що воно так і сталося.
Просто ситуація сталася так, що Залужний був поранений після звонка з Офісу Президента і /нерозбірливо/ Залужний, взявши трубку виявив, скажем так - своє радіовипромінювання, потім через півтори хвилини туди прилерів керований артилерійський російський снаряд.

Борислав Береза:
"Але ж про це не розповідають."

Сергій Кривонос:
"Ну, це ж було? Було.
І Залужний реально отримав дірку в своєму тілі. Але про це мовчали.
Ось Вам і вся відповідь про шпигунів, про "кротів", блін, і "помічників " (в лапках), що стосується нашої Національної безпеки.
Вони ще тоді мріяли Залужного... , що? Усунути.
Але не спрацювало: приміщення, куди прилетіа, було достатньо старовинне, потужне, і тільки осколками посікло тіло генерала Залужного.
Тому ось Вам відповідь на те, що "кроти і інше".
Так само, як і певні питання напередодні війни: "Чому це не робилося?".
05.10.2024 12:11 Ответить
Залужному не треба до окінчення виборів повертатись в Україну. Він і так стане президентом в одні ворота. За нього є кому працювати на виборах
05.10.2024 12:13 Ответить
Так був вбитий Дудаєв. Подзвонив телефон, він взяв слухавку
і через мить ракета вдарила в ціль.
05.10.2024 14:05 Ответить
Енс як у воду дививсь. Він лідер не військових, а шпигунів лубянських. Вибори
05.10.2024 12:11 Ответить
Столтенберг.
По его словам, Зеленский после начала вторжения «скрывался в бункерах и ускользал от российских убийц», поэтому тогдашний генсек НАТО не мог с ним поговорить два дня. Первый разговор с президентом Украины после начала полномасштабной войны Столтенберг назвал «довольно трудным». Частично, как вспоминает Столтенберг, это был страх, что Зеленского скоро «поймают или убьют».
05.10.2024 12:18 Ответить
Цікаво, а який лідор віддавав наказ знищити Варварівський міст?
05.10.2024 12:18 Ответить
Та всі знають, що він лідар на букву П
05.10.2024 12:26 Ответить
А си й досі не уявляємо. І раніше не уявляли. На початку він ще був ефективним менеджером, але потім вже почав домовлятись не для держави, а для себе і свого кодла.
05.10.2024 12:27 Ответить
"Ефективним" він був поки в бункері сидів і носа звідти не показував.
05.10.2024 13:01 Ответить
Хапайте наркоманів!!! 😬🚷🛐🚬⚰️📢
05.10.2024 12:32 Ответить
Боже, боже, ну які там у тому НАТО дуполизи, ну який Зеля-"військовий лідер"? Як його взагалі можна ставити в один ряд з такими дійсно військовими лідерами як Наполеон, Маршал Маннергейм, Вінстон Черчіль? А, Зеля то таке, пустопорожнє місце
05.10.2024 12:34 Ответить
"Вірю"..., а Татаров "вбивав чеченців"...
Зеленський може вжитися у будь яку роль. Зараз він грає на публіку "військового лідера" (воювака у камуфляжному одязі), але це геть не означає що він ним є. Кращебвтік - як був лохом так й залишився довірливим та наївним Лохом.
05.10.2024 12:41 Ответить
Військовий, 73%ПІТЕР????@@@@!!!
05.10.2024 12:44 Ответить
а я не уявляю Столтенберга військовим лідером, підсикуном так
05.10.2024 12:46 Ответить
хоч паржалі?
05.10.2024 12:54 Ответить
Або ідіоти, або лицемірні потвори. Не знаю, що гірше.
05.10.2024 12:57 Ответить
05.10.2024 13:03 Ответить
🥺☹️😢😠
показать весь комментарий
05.10.2024 13:03 Ответить
Ну такий же як із Столтенберга генсек нато
05.10.2024 13:08 Ответить
Предварительно, сбитая птичка - это российский Су-34, а не Су-25. Стоимость такого самолета около $40 млн

UPD: официально заявляется, что сбили его не ВС РФ, а наши Силы обороны.
05.10.2024 13:08 Ответить
Може повернути його. Виявляється він все знав, все бачив, знав що потрібно робити і як. Але що він міг зробити. Він же всього лише начальник НАТО.
05.10.2024 13:20 Ответить
И дальше не представляй!
05.10.2024 13:22 Ответить
це не важко зробити, бо він їм не є й досі
05.10.2024 13:25 Ответить
Пиджак пиджака любит взасос издалека!
Сам то Столтенберг ни одного дня в армии не служил, а наоборот, был активистом против войны во Вьетнаме, заправлял в норвежски капиталистическо-комсомольских движениях и наверняка не выиграл в жизни ни одного сражения даже с тараканом на кухне!
05.10.2024 13:33 Ответить
Ексгенсек НАТО також розповів, що знав про плани напасти на Україну ще за місяць до того, як розвідка США опублікувала дані. оскільки даними зі мною .поділилося фсб рабсєї
05.10.2024 13:54 Ответить
Воно не лідер!!! Тупоголове османське чмо!!!
05.10.2024 14:13 Ответить
Я і досі не уявляю цього блазня ні Президентом, ні військовим лідером
05.10.2024 14:29 Ответить
Це ж скільки йому заплатили, щоб воно спи.діло таке!?!?!?!?
05.10.2024 14:41 Ответить
Без пафоса и не про героизм и прочее шумное. Обратите все внимание на тему что нас предупреждали, знали, предполагали итд. И абсолютно никто, с разных слов, мест, стран --- да и никто не просчитал народ Украины! Нас! Кацапню здесь не в счёт с ихними 3 днями. А ведь теоретически конечно, если бы вся эта шобла путинская поперла бы через прибалтов в Польшу и далее--- та могли бы и до Берлина подойти---- и никто бы по бокам и за океаном и не перднули ли бы! Иногда, особенно в последние пол года, даже бы хотелось этого..... Очень!!!
05.10.2024 15:10 Ответить
Столтенберг кіно про Наполєона і Ржевського не дивився.
05.10.2024 15:16 Ответить
Я теж.Але мудрий нарід подивившись кіно, захотів продовження.
05.10.2024 15:37 Ответить
скіль ще українці мають привести до влади таких підорів щоб Україна остаточто перестала бути..
05.10.2024 15:48 Ответить
він лідером не був і не буде
05.10.2024 16:28 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=XSRK9Ly6Cro&t=81s заступниця начальника управління земресурсів обласного департаменту аграрної політики, продовольства та земельних відносин Наталію Смертенюк. Вона очолює відділ використання земельних та водних об'єктів.
05.10.2024 18:23 Ответить
Ішак - військовий лідер. Політичний анекдот від Столтенберга.
05.10.2024 18:47 Ответить
 
 