В настоящее время переговоры между Украиной и Россией невозможны из-за желания обеих сторон видеть другую динамику, - экс-директор ЦРУ Петреус

Украинские лидеры не склонны отказываться от своей территории, тогда как Россия считает, что может достичь большего на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV отметил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус.

"Сейчас переговоры невозможны. На это есть определенные причины. Я не думаю, что Россия сейчас хочет вести переговоры. И я почти уверен, что Украина также не хочет вести переговоры. Думаю, каждая сторона хотела бы видеть другую динамику", - подчеркнул экс-начальник ЦРУ.

При этом Петреус добавил, что россияне имеют "втрое, вчетверо или даже больше" населения, чем Украина, на которое они могут опираться.

Напомним, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте на днях заявил, что только Украина может определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом участвовать в контактах с РФ.

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