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Новости
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В настоящее время переговоры между Украиной и Россией невозможны из-за желания обеих сторон видеть другую динамику, - экс-директор ЦРУ Петреус

петреус

Украинские лидеры не склонны отказываться от своей территории, тогда как Россия считает, что может достичь большего на поле боя.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в интервью NV отметил экс-начальник ЦРУ Дэвид Петреус.

"Сейчас переговоры невозможны. На это есть определенные причины. Я не думаю, что Россия сейчас хочет вести переговоры. И я почти уверен, что Украина также не хочет вести переговоры. Думаю, каждая сторона хотела бы видеть другую динамику", - подчеркнул экс-начальник ЦРУ.

При этом Петреус добавил, что россияне имеют "втрое, вчетверо или даже больше" населения, чем Украина, на которое они могут опираться.

Напомним, новоназначенный генсек НАТО Марк Рютте на днях заявил, что только Украина может определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом участвовать в контактах с РФ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Публикации в иностранных СМИ о якобы готовности Украины к уступкам агрессору являются манипуляцией, - МИД

Автор: 

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Пуйло вже відмовляється дати посаду гауляйтера тому, хто обіцяв виконати "Стамбульські"?
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12.10.2024 14:21 Ответить
Та ні. Просто дует затіяв вдовгу. В коротку злякались за свої пердаки. Валять на Бориса, що саме він помішав.
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12.10.2024 14:32 Ответить
"Я не думаю, що Росія зараз хоче вести переговори. І я майже впевнений, що Україна також не хоче вести переговори."
---------
Звичайно що Україна не хоче переговорів про умови її капітуляції, українці просто хочуть щоби кацапи пішли з нашої землі, а краще - взагалі щезли десь з цієї планети.
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12.10.2024 14:31 Ответить
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13.10.2024 11:21 Ответить
А до того схильні США, дивлячись на геноцид українців та знищення кацапами міжнародного порядку? Судячи з усього тільки пи₴діти та занепокоюватися.
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12.10.2024 14:36 Ответить
Їжаку зрозуміло, що війни закінчуються переговорами, коли обидві сторони мають однакове уявлення про подальший розвиток подій. Це чиясь давна цитата.

Питання лише в тому, чи хочуть США та НАТО якось впинути на такі уявлення росії.
Чи їм простіше чекати коли Україна перестане сподіватися на те що в світі має перемогти добро та справедливість
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12.10.2024 16:37 Ответить
 
 