РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10104 посетителя онлайн
Новости Война
2 133 17

Условия переговоров с РФ может определять только Украина, - Рютте

марк,рютте

Только Украина может определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом участвовать в контактах с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это по определению дело Украины - решать, каковы приемлемые для нее условия для поиска переговорного решения и какими могут быть условия для присоединения к переговорам с Россией. Это дело Украины, дело Владимира Зеленского - принимать такие решения. Мы должны сосредоточиться на том, что может сделать НАТО. А именно - укрепить Украину путем предоставления достаточного количества военной поддержки", - сказал Рютте.

Он отметил, что укрепление позиции Украины - единственный эффективный путь, чтобы выйти на мирное соглашение и завершение войны.

"Единственный путь к переговорам - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя. Это парадокс, но для того, чтобы прийти к мирному соглашению путем переговоров, мы должны обеспечить, чтобы Украина была сильной", - отметил генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте

Автор: 

НАТО (10263) Рютте Марк (459) переговоры с Россией (1300)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+5
Условия Европы должны быть только одни! Чтобы ушла коррумпироавнная власть во главе зеленским!
показать весь комментарий
08.10.2024 22:13 Ответить
+3
А Єрмачок - це Україна ? Ото він "навизначає"...
показать весь комментарий
08.10.2024 21:43 Ответить
+3
За*бали вы уже с етими перегаворами. Чтобы вступить в перегаворы с рашистами нужно стать на четвереньки и загавкать по ихнему. Если вы согласны на ето тогда вычеркните себя из человеческого вида, возьмите у ветеринара новый паспорт и гавкайте
показать весь комментарий
08.10.2024 21:57 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
До чого ж великодушні та блаародні наші папіки!
(розчулено шморгає носом)
показать весь комментарий
08.10.2024 21:41 Ответить
Ваші папіки лише гроші на великий зомбофон спускати можуть
показать весь комментарий
09.10.2024 00:34 Ответить
А Єрмачок - це Україна ? Ото він "навизначає"...
показать весь комментарий
08.10.2024 21:43 Ответить
За*бали вы уже с етими перегаворами. Чтобы вступить в перегаворы с рашистами нужно стать на четвереньки и загавкать по ихнему. Если вы согласны на ето тогда вычеркните себя из человеческого вида, возьмите у ветеринара новый паспорт и гавкайте
показать весь комментарий
08.10.2024 21:57 Ответить
От ти вже гавкаєш по їхньому, мабуть і паспорт у ветеринара також взяв)
показать весь комментарий
08.10.2024 22:29 Ответить
ЗЄд'єрмаки вже навизначають! Вони в Стамбулі вже готові були капітуляцію підписати! Геть зелених зрадників!!!
показать весь комментарий
08.10.2024 22:07 Ответить
Условия Европы должны быть только одни! Чтобы ушла коррумпироавнная власть во главе зеленским!
показать весь комментарий
08.10.2024 22:13 Ответить
И как ви єто представляете.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:08 Ответить
А захід буде просто диктувати чим стріляти та куди.
показать весь комментарий
08.10.2024 22:20 Ответить
Щоб ті пішли на перемовини, як мінімум повинно щось взриватись, як приклад склади з ракетами та іншими.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:07 Ответить
Говорят одно, делают другое. Спасибо, конечно, за помощь, но ее недостаточно. Итог - Зеленский на переговоры идти боится, т.к Украина в невыгодной позиции. Жди войны до самого конца, это ужасно.
показать весь комментарий
09.10.2024 10:12 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 11:19 Ответить
показать весь комментарий
09.10.2024 11:24 Ответить
Безкарність породжує рецидив ...
показать весь комментарий
09.10.2024 11:27 Ответить
ніі. не може. зовсім
показать весь комментарий
09.10.2024 11:20 Ответить
 
 