Условия переговоров с РФ может определять только Украина, - Рютте

Только Украина может определять, какие условия мирных переговоров будут приемлемыми и каким образом участвовать в контактах с РФ.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Это по определению дело Украины - решать, каковы приемлемые для нее условия для поиска переговорного решения и какими могут быть условия для присоединения к переговорам с Россией. Это дело Украины, дело Владимира Зеленского - принимать такие решения. Мы должны сосредоточиться на том, что может сделать НАТО. А именно - укрепить Украину путем предоставления достаточного количества военной поддержки", - сказал Рютте.

Он отметил, что укрепление позиции Украины - единственный эффективный путь, чтобы выйти на мирное соглашение и завершение войны.

"Единственный путь к переговорам - убедить Путина, что он не сможет победить на поле боя. Это парадокс, но для того, чтобы прийти к мирному соглашению путем переговоров, мы должны обеспечить, чтобы Украина была сильной", - отметил генсек НАТО.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайн" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте