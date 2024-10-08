Умови переговорів з РФ може визначати лише Україна, - Рютте

Лише Україна може визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це за визначенням справа України – вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для пошуку переговорного рішення і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського - приймати такі рішення. Ми маємо зосередитися на тому, що може зробити НАТО. А саме - зміцнити Україну шляхом надання достатньої кількості військової підтримки", - сказав Рютте.

Він зауважив, що зміцнення позиції України - єдиний ефективний шлях, щоб вийти на мирну угоду і завершення війни.

"Єдиний шлях до переговорів - переконати Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. Це парадокс, але для того, щоб прийти до мирної угоди шляхом переговорів, ми маємо забезпечити, щоб Україна була сильною", - зазначив генсек НАТО.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": На "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ, – Рютте