Умови переговорів з РФ може визначати лише Україна, - Рютте

Лише Україна може визначати, які умови мирних переговорів будуть прийнятними і яким чином долучатися до контактів з РФ.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Це за визначенням справа України – вирішувати, якими є прийнятні для неї умови для пошуку переговорного рішення і якими можуть бути умови для долучення до переговорів з Росією. Це справа України, справа Володимира Зеленського - приймати такі рішення. Ми маємо зосередитися на тому, що може зробити НАТО. А саме - зміцнити Україну шляхом надання достатньої кількості військової підтримки", - сказав Рютте.

Він зауважив, що зміцнення позиції України - єдиний ефективний шлях, щоб вийти на мирну угоду і завершення війни.

"Єдиний шлях до переговорів - переконати Путіна, що він не зможе перемогти на полі бою. Це парадокс, але для того, щоб прийти до мирної угоди шляхом переговорів, ми маємо забезпечити, щоб Україна була сильною", - зазначив генсек НАТО.

+5
Условия Европы должны быть только одни! Чтобы ушла коррумпироавнная власть во главе зеленским!
08.10.2024 22:13 Відповісти
+3
А Єрмачок - це Україна ? Ото він "навизначає"...
08.10.2024 21:43 Відповісти
+3
За*бали вы уже с етими перегаворами. Чтобы вступить в перегаворы с рашистами нужно стать на четвереньки и загавкать по ихнему. Если вы согласны на ето тогда вычеркните себя из человеческого вида, возьмите у ветеринара новый паспорт и гавкайте
08.10.2024 21:57 Відповісти
До чого ж великодушні та блаародні наші папіки!
(розчулено шморгає носом)
08.10.2024 21:41 Відповісти
Ваші папіки лише гроші на великий зомбофон спускати можуть
09.10.2024 00:34 Відповісти
А Єрмачок - це Україна ? Ото він "навизначає"...
08.10.2024 21:43 Відповісти
За*бали вы уже с етими перегаворами. Чтобы вступить в перегаворы с рашистами нужно стать на четвереньки и загавкать по ихнему. Если вы согласны на ето тогда вычеркните себя из человеческого вида, возьмите у ветеринара новый паспорт и гавкайте
08.10.2024 21:57 Відповісти
От ти вже гавкаєш по їхньому, мабуть і паспорт у ветеринара також взяв)
08.10.2024 22:29 Відповісти
ЗЄд'єрмаки вже навизначають! Вони в Стамбулі вже готові були капітуляцію підписати! Геть зелених зрадників!!!
08.10.2024 22:07 Відповісти
Условия Европы должны быть только одни! Чтобы ушла коррумпироавнная власть во главе зеленским!
08.10.2024 22:13 Відповісти
И как ви єто представляете.
09.10.2024 10:08 Відповісти
А захід буде просто диктувати чим стріляти та куди.
08.10.2024 22:20 Відповісти
Щоб ті пішли на перемовини, як мінімум повинно щось взриватись, як приклад склади з ракетами та іншими.
09.10.2024 10:07 Відповісти
Говорят одно, делают другое. Спасибо, конечно, за помощь, но ее недостаточно. Итог - Зеленский на переговоры идти боится, т.к Украина в невыгодной позиции. Жди войны до самого конца, это ужасно.
09.10.2024 10:12 Відповісти
09.10.2024 11:19 Відповісти
09.10.2024 11:24 Відповісти
Безкарність породжує рецидив ...
09.10.2024 11:27 Відповісти
ніі. не може. зовсім
09.10.2024 11:20 Відповісти
 
 