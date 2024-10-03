УКР
На "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ, – Рютте

Дозвіл на далекобійну зброю

Дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ обговорять на "Рамштайні" 12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна має право себе захищати, а завдання ударів по військових цілях агресора передбачене міжнародним правом", - сказав  генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

Рютте зазначив, що це не можна вважати порушенням червоних ліній, адже єдина країна, яка їх порушує – це Росія.

Також читайте: Обмеження щодо використання західної зброї Україною є "дурними", - ексдержсекретар США Помпео

"Росія веде цю незаконну війну і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі може допомогти в цьому", – зауважив Рютте.

За словами Генсека НАТО, питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у Росії обговорять з президентом США Джо Байденом на засіданні у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

Також читайте: Україні потрібно дозволити удари вглиб Росії, але з цим поки не всі згодні, - Боррель

Також Генсек наголосив, що питання обмежень на удари – це не питання НАТО, адже кожна країна Альянсу ухвалює власне рішення.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у четвер, 3 жовтня.

Під час цього візиту Рютте Президент Володимир Зеленський порушив тему далекобійної зброї.

+5
https://t.me/zloyodessit/22763 Олександр Коваленко ("злой одессит") :
У врага (сейчас есть) количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль (играет) авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны (в частности, под Угледаром), рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами.
Девять месяцев РОВ методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имеют неоспоримый и действенный козырь - авиацию.
Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами.
Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений. Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории россии за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой.
Если бы РОВ лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки…
Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации РОВ продолжается.
03.10.2024 15:34 Відповісти
+4
Обговорювати мало, потрібний дозвіл бити вглиб боліт лаптестану!
03.10.2024 15:26 Відповісти
+4
Можна , звичайно і обговорити це питання.
Але Байден проти, Шольц проти...
То тоді для чого цей цирк з обговоренням, якщо наперед все відомо?
03.10.2024 15:31 Відповісти
обговорення - це означає, зокрема, і агітацію та переконування опонента чи співрозмовника.

Але наша, українська проблема полягає в тому, що переговорники (обговорювачі) з нашої сторони ні на що не здатні, Не здатні навіть донести до союзників всі наші проблеми в поточній війні - не те що переконати союзників.
Та й не вірять союзники нашим керманичам... тобто, ЕрЗе, які на Банковій...
03.10.2024 15:39 Відповісти
Ну, обговорять, то й що? Знову лебідь,щука і рак?
03.10.2024 15:31 Відповісти
Обговорення - юбер аллес!
03.10.2024 15:33 Відповісти
Давай, Рютте, дави їх. А шановним коментаторам замість киздіти треба було б пригадати, що Нідерланди одразу дозволяли бити по рашці зброєю, яку передавали.
03.10.2024 15:36 Відповісти
Тільки от проблема: для направлення тої нідерландської (і британської - також, GB також дозволила) зброї в ціль потрібен ще дозвіл США як власника, на використання їхніх навігаційних систем прицілювання... Там , десь читав, але не спеціаліст, не розбрався - задіяна штатівська система GPS
03.10.2024 15:44 Відповісти
То це вина Нідерландів чи Рютте?
03.10.2024 15:58 Відповісти
Рютте тільки третій день Генсек НАТО, а до того був першою посадовою особою Нідерландів (там король/королева - фігури номінальні), прем'єр-міністром.
03.10.2024 16:51 Відповісти
Зі всіма цими партнерами Україна нагадує пятикласника якому єхидні друзі дали палку щоб побив десятикласника.
03.10.2024 15:36 Відповісти
І в результаті отримаємо свіжі ''червоні лінії ''.
03.10.2024 15:38 Відповісти
надіюсь Рютте не Столтенберг....поки що одні гучні заяви
03.10.2024 15:58 Відповісти
Du hast Rutte...Rammstein
03.10.2024 16:04 Відповісти
А по целям в Угледаре кто вам, суки, запрещал бить?
03.10.2024 16:13 Відповісти
Статут НАТО і процедура забороняють.
03.10.2024 16:53 Відповісти
ТЦК продовжують викрадати людей

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи", - повідомила компанія Ptashka Drones.

"Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільноправові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів. Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей «стрілець» буде кориснішим", - заявили в компанії.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ptashka Drones представила систему самонаведення, яка дозволяє FPV-дрону наводитись на ціль без участі оператора. Мені просто цікаво, від кого ТЦК отримують такі замовлення?
03.10.2024 16:20 Відповісти
Якщо це правда - вам потрібен розголос.
Але вам також потрібна і бронь.
03.10.2024 16:23 Відповісти
Вангую. Західні ,,партнери,, курва їх мать, знову заговорять цю тему. Все закінчиться черговими пустопорожніми закликами. Чесно кажучи, незважаючи на всю західну допомогу яка дає нам можливість конати не так швидко, я вже починаю бажати щоб ***** поперло на Болгарію, чи Фінляндію, чи Польшу, чи куди завгодно. Мені вже наостопи дів цей нескінченній фарс у якому гинуть тисячами мої співвітчизники, а наступні терпіли тільки плещуть язиками замість суттєвої допомоги нам, читай, свого власного фізичного виживання.
03.10.2024 17:26 Відповісти
зебіли проблему виживання України вбачають лише в "непослідовних союзниках", а не у власних пройобах, якими зробили весь народ терпілами банди ЕрЗе
03.10.2024 17:46 Відповісти
Не потрібно називати мене зебілом. Я ним не є і ніколи не був. Але також непотрібно заплющувати очі на непослідовність та нещирість наших західних партнерів. Не потрібно також перебільшувати наші втрачені можливості у розробці та виготовленні власної зброї. Навіть якби Зеленського не було у його папи в трусах, а вічно правив пан Порошенко, то і в такому разі без РЕАЛЬНОЇ допомоги Заходу ми самотужки неспроможні перемогти Кацапстан. Це очевидно має бути усім. Ми економічно, фізично, теріторіально, демографічно не спідпідставні. Зелений,,асфальт,, навіть конвертований у зброю не давав змоги перемогти. Росія готувалась десятиріччями плюс мала радянські запаси. Ми повелися на західні обіцянки. Але правди ради, ми також і економічно не могли будувати ******* зброю у достатній кількості. У такій величезній кількості щоб протистояти величезному противнику. Це маячня. Тому ми маємо весь час турбувати Захід щоб він не забував Будапешт хай би як той договір чи усна домовленість, чи на туалетному папері написаний не був. Вони дали слово. І забули про нього.
03.10.2024 19:22 Відповісти
ну як же не потрібно називати - точніше: характеризувати - тебе зебілом, якщо навіть тут ти проколюєшся на типово зебільній фразі "якби ... вічно правив пан Порошенко". Тільки зебілам, і касапам такж, потрібен цар, який би все за них би зробив, щоб їм залишалось лише жрать+срать+ржать.
03.10.2024 22:17 Відповісти
Не думав, що ти такий трьохкопійчаний. Чомусь здавалось за ці декілька років, що в тебе є розум
03.10.2024 22:22 Відповісти
 
 