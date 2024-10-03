На "Рамштайні" 12 жовтня обговорять дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ, – Рютте

Дозвіл використовувати далекобійну зброю по цілях у РФ обговорять на "Рамштайні" 12 жовтня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Україна має право себе захищати, а завдання ударів по військових цілях агресора передбачене міжнародним правом", - сказав генеральний секретар НАТО Марк Рютте на пресконференції з Володимиром Зеленським у Києві.

Рютте зазначив, що це не можна вважати порушенням червоних ліній, адже єдина країна, яка їх порушує – це Росія.

"Росія веде цю незаконну війну і це означає, що збиття російських винищувачів і ракет до того, як вони можуть бути використані для атак по цивільній інфраструктурі може допомогти в цьому", – зауважив Рютте.

За словами Генсека НАТО, питання дозволу застосовувати далекобійну зброю по військових обʼєктах у Росії обговорять з президентом США Джо Байденом на засіданні у форматі "Рамштайн" 12 жовтня.

Також Генсек наголосив, що питання обмежень на удари – це не питання НАТО, адже кожна країна Альянсу ухвалює власне рішення.

Нагадаємо, новий генеральний секретар НАТО Марк Рютте прибув до Києва у четвер, 3 жовтня.

Під час цього візиту Рютте Президент Володимир Зеленський порушив тему далекобійної зброї.