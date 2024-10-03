Обмеження щодо використання західної зброї Україною є "дурними", - ексдержсекретар США Помпео

Колишній директор ЦРУ та ексдержавним секретарем в адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео висловився гостро проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки

"Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)", - сказав колишній державний секретар.

Помпео відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків".

Нагадаємо, експосол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер припустив, що Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США.

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