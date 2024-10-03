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Обмеження щодо використання західної зброї Україною є "дурними", - ексдержсекретар США Помпео

помпео

Колишній директор ЦРУ та ексдержавним секретарем в адміністрації Дональда Трампа Майк Помпео висловився гостро проти обмежень, якими США та інші союзники обумовлюють використання Україною так званої далекобійний західної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Голос Америки

"Політика накладених обмежень, стала шкідливою… Нездатність вражати військові цілі на іншому боці умовної смуги мені видається військово нерозумною і стратегічно дурною (militarily silly and strategically stupid)", - сказав колишній державний секретар.

Помпео відкинув припущення, що застосування Україною далекобійної зброї було б ескалацією війни, заявивши, що це "не створило б додаткових ризиків".

Нагадаємо, експосол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер припустив, що Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США.

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Автор: 

зброя (7480) Помпео Майк (337)


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Топ коментарі
+7
Майку Помпео респект за здоровий глузд та позицію...
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03.10.2024 06:53
+4
Дивно, що позиція в них виростає, коли вони стають ексами.
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03.10.2024 07:33
+2
це Україна веде війну зі звязаними руками та "п'яткою лівої ноги".
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03.10.2024 07:17
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Майку Помпео респект за здоровий глузд та позицію...
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03.10.2024 06:53 Відповісти
Дивно, що позиція в них виростає, коли вони стають ексами.
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03.10.2024 07:33 Відповісти
Бо офіційні особи - несуть дуже серйозну відповідальність за кожне слово, звук, рух! Не те що в нас....
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03.10.2024 08:54 Відповісти
Так отож. А хто зброю не виділяє і не має відповідальності - той і теревенить направо і наліво.
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03.10.2024 09:04 Відповісти
та не скажіть. є різні екси. від Рудого екса ви подібної заяви не почуєте..
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03.10.2024 11:05 Відповісти
Мені особисто повністю пофіг, що там хто заявляє. Стан справ від заяв не міняється.
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03.10.2024 11:18 Відповісти
теж вірно.
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03.10.2024 12:11 Відповісти
Помпео при владі говорив теж саме
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03.10.2024 15:58 Відповісти
брехня
ніякого обмеження не їснує
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03.10.2024 06:54 Відповісти
Так, ви праві, обмеження немає, є заборона!
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03.10.2024 08:20 Відповісти
це Україна веде війну зі звязаними руками та "п'яткою лівої ноги".
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03.10.2024 07:17 Відповісти
Нам НЕ забороняють бити СВОЇМИ ракетами!
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03.10.2024 08:55 Відповісти
Згадай як американці скімлили коли почали бити по кацапських нпз СВОЇМИ безпілотниками.
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03.10.2024 09:08 Відповісти
Нема мови - західнии світ втратив воиовничість - розслабився
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03.10.2024 07:18 Відповісти
Всі Екс говорять правильні речі. А коли сидять на посадах - соплі жують
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03.10.2024 07:59 Відповісти
Придет Трамп и не будет никаких заборон, вот увидете
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03.10.2024 09:04 Відповісти
🤡 підтримав як Захід так і США ще у 18 р...у 22 р.вони зрозуміли шо Україну Залужний не здасть , тому зеленський змінив все керівницьтво Генштабу , у 24 р. Захід зрозумів що 🤡 дійсно консерва фсб , яка працює і на розвал ЄС , х* йлу та китаю, потрібно пів світу, але всі запізно вс* алися ...
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03.10.2024 09:16 Відповісти
Трампівська кишенькова товста мавпочка відкриває рота коли дозволе трамп,мабуть хоче знов очьолити госдеп,як що трамп переможе.Недарма цього кренделя впихнули у наглядову раду "київстару".
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03.10.2024 16:46 Відповісти
 
 