РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9778 посетителей онлайн
Новости
2 625 19

Ограничения по использованию западного оружия Украиной "глупы", - экс-госсекретарь США Помпео

помпео

Бывший директор ЦРУ и экс-государственным секретарем в администрации Дональда Трампа Майк Помпео высказался остро против ограничений, которыми США и другие союзники обуславливают использование Украиной так называемого дальнобойного западного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне представляется военно-неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", - сказал бывший государственный секретарь.

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это "не создало бы дополнительных рисков".

Напомним, экс-посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер предположил, что Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина имеет право бить по РФ. Ограничения на дальнобойное оружие может снять только страна поставщик, - Рютте

Автор: 

оружие (10397) Помпео Майк (343)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+7
Майку Помпео респект за здоровий глузд та позицію...
показать весь комментарий
03.10.2024 06:53 Ответить
+4
Дивно, що позиція в них виростає, коли вони стають ексами.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:33 Ответить
+2
це Україна веде війну зі звязаними руками та "п'яткою лівої ноги".
показать весь комментарий
03.10.2024 07:17 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Майку Помпео респект за здоровий глузд та позицію...
показать весь комментарий
03.10.2024 06:53 Ответить
Дивно, що позиція в них виростає, коли вони стають ексами.
показать весь комментарий
03.10.2024 07:33 Ответить
Бо офіційні особи - несуть дуже серйозну відповідальність за кожне слово, звук, рух! Не те що в нас....
показать весь комментарий
03.10.2024 08:54 Ответить
Так отож. А хто зброю не виділяє і не має відповідальності - той і теревенить направо і наліво.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:04 Ответить
та не скажіть. є різні екси. від Рудого екса ви подібної заяви не почуєте..
показать весь комментарий
03.10.2024 11:05 Ответить
Мені особисто повністю пофіг, що там хто заявляє. Стан справ від заяв не міняється.
показать весь комментарий
03.10.2024 11:18 Ответить
теж вірно.
показать весь комментарий
03.10.2024 12:11 Ответить
Помпео при владі говорив теж саме
показать весь комментарий
03.10.2024 15:58 Ответить
брехня
ніякого обмеження не їснує
показать весь комментарий
03.10.2024 06:54 Ответить
Так, ви праві, обмеження немає, є заборона!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:20 Ответить
це Україна веде війну зі звязаними руками та "п'яткою лівої ноги".
показать весь комментарий
03.10.2024 07:17 Ответить
Нам НЕ забороняють бити СВОЇМИ ракетами!
показать весь комментарий
03.10.2024 08:55 Ответить
Згадай як американці скімлили коли почали бити по кацапських нпз СВОЇМИ безпілотниками.
показать весь комментарий
03.10.2024 09:08 Ответить
Нема мови - західнии світ втратив воиовничість - розслабився
показать весь комментарий
03.10.2024 07:18 Ответить
Всі Екс говорять правильні речі. А коли сидять на посадах - соплі жують
показать весь комментарий
03.10.2024 07:59 Ответить
Придет Трамп и не будет никаких заборон, вот увидете
показать весь комментарий
03.10.2024 09:04 Ответить
🤡 підтримав як Захід так і США ще у 18 р...у 22 р.вони зрозуміли шо Україну Залужний не здасть , тому зеленський змінив все керівницьтво Генштабу , у 24 р. Захід зрозумів що 🤡 дійсно консерва фсб , яка працює і на розвал ЄС , х* йлу та китаю, потрібно пів світу, але всі запізно вс* алися ...
показать весь комментарий
03.10.2024 09:16 Ответить
Трампівська кишенькова товста мавпочка відкриває рота коли дозволе трамп,мабуть хоче знов очьолити госдеп,як що трамп переможе.Недарма цього кренделя впихнули у наглядову раду "київстару".
показать весь комментарий
03.10.2024 16:46 Ответить
 
 