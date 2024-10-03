Ограничения по использованию западного оружия Украиной "глупы", - экс-госсекретарь США Помпео

Бывший директор ЦРУ и экс-государственным секретарем в администрации Дональда Трампа Майк Помпео высказался остро против ограничений, которыми США и другие союзники обуславливают использование Украиной так называемого дальнобойного западного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Голос Америки

"Политика наложенных ограничений, стала вредной... Неспособность поражать военные цели на другой стороне условной полосы мне представляется военно-неразумной и стратегически глупой (militarily silly and strategically stupid)", - сказал бывший государственный секретарь.

Помпео отверг предположение, что применение Украиной дальнобойного оружия было бы эскалацией войны, заявив, что это "не создало бы дополнительных рисков".

Напомним, экс-посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер предположил, что Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США.

