США могут разрешить бить по России еще до выборов, - Волкер

Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

"Предполагаю, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет", - сказал Волкер.

Он также предположил, что Трамп тоже поддержит такое решение, но может пойти еще дальше и дать украинцам новое соглашение по ленд-лизу. В его рамках Украина сможет одолжить столько денег на покупку американского оружия, сколько ей понадобится, но при условии завершения войны, когда Владимир Путин будет на это согласен.

"В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", - сказал Волкер.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.

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