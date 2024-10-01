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США могут разрешить бить по России еще до выборов, - Волкер

Далекобійні ракети ATACMS

Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.

"Предполагаю, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет", - сказал Волкер.

Он также предположил, что Трамп тоже поддержит такое решение, но может пойти еще дальше и дать украинцам новое соглашение по ленд-лизу. В его рамках Украина сможет одолжить столько денег на покупку американского оружия, сколько ей понадобится, но при условии завершения войны, когда Владимир Путин будет на это согласен.

"В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", - сказал Волкер.

Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны, - Бербок

Автор: 

Байден Джо (2791) оружие (10225) Трамп Дональд (5403) Волкер Курт (628)


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Топ комментарии
+2
Досить цієї писанину про дальність польоту ракет ЗСУ. Чого чекати на чийсь дозвіл,коли є своє і продуктивне. В гіршому випадку Мюнхаузена ніхто не відміняв,коли так любите кіно коміка.
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01.10.2024 09:05
+2
Чомусь знов згадав про віслюка перед мордою якого повісили морквину...
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01.10.2024 09:11
+2
а можуть не дозволити . то ли дождик то ли снег , то ли будет то ли нет ! тільки українці гинуть щодня !
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01.10.2024 09:13
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Досить цієї писанину про дальність польоту ракет ЗСУ. Чого чекати на чийсь дозвіл,коли є своє і продуктивне. В гіршому випадку Мюнхаузена ніхто не відміняв,коли так любите кіно коміка.
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01.10.2024 09:05 Ответить
Чи так,чи не так,а Україна має робити своє !!))
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01.10.2024 09:27 Ответить
Чомусь знов згадав про віслюка перед мордою якого повісили морквину...
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01.10.2024 09:11 Ответить
хіба після виборів, і то глибокі сумніви
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01.10.2024 09:11 Ответить
а можуть не дозволити . то ли дождик то ли снег , то ли будет то ли нет ! тільки українці гинуть щодня !
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01.10.2024 09:13 Ответить
Собаку завтраками кормили, а она с голоду сдохла!
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01.10.2024 09:22 Ответить
Ключовое слово - "може"
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01.10.2024 09:33 Ответить
https://t.me/PresidentPoroshenko/10789 Петро Порошенко , 30 Sep, 10:29:

https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko

Цікава і змістовна бесіда з колишнім Спецпредставником Президента США з питань України Куртом Волкером.
Детально обговорили можливості для ефективнішої ролі США у відсічі російській агресії та зміцненні військової стійкості України, збереження американської двопартійної та двопалатної підтримки нашої держави.
Наголосив, що повноправне членство України в НАТО може припинити російську агресію гарантувати сталий мир на континенті.
Ми також обговорили варіанти залучення країн НАТО до збиття російських ракет над територією України.
Обмінялися думками щодо впливу президентських виборів у США на стратегію перемоги України. Погодилися, що важливо уникати дій, які ставили б під сумнів двопартійну підтримку з боку США та підривали довіру в наших відносинах в умовах вкрай небезпечних викликів і загроз.
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01.10.2024 09:35 Ответить
Ключове слово в цій статті "МОЖЕ"
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01.10.2024 09:35 Ответить
задовбали...
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01.10.2024 09:37 Ответить
Залишається тільки подякувати за добре слово. Але від цього не легше.
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01.10.2024 09:40 Ответить
Так вже ж дозволили, дозволили бити своїми ракетами. А в нас їх немає. А це вже запитання до зеленої влади
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01.10.2024 09:48 Ответить
Щось Волкер засвистівся, особливо в двох фразах "Трамп ... може ... дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу... У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден"© - бо, якщо буде завершення війни - то нафіга Україні знадобиться американська зброя? До речі, а чи в цей ленд-ліз входитиме новітня зброя? Не скажу за F-35, але хоча би Томагавки?
Зовсім відсутня елементарна логіка в фразі "Трамп скаже (*****): "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!""© - по перше, чому досі він це ***** не сказав? По-друге, а в яких кордонах має бути завершена ця війна? - як і Сі+Орбан+Фіцо+Лулу+тощо, трамп з Волкером про це навіть не заїкаються.

Короче, Волкер на цих зборах Європейської народної партії бреше так само,як його слони-боси.
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01.10.2024 09:50 Ответить
Аби було чим.
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01.10.2024 10:48 Ответить
 
 