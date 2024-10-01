США могут разрешить бить по России еще до выборов, - Волкер
Украина может получить возможность бить западным оружием по России еще до выборов президента США.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил посол и бывший спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер в интервью Deutsche Welle.
"Предполагаю, что еще до выборов или вскоре после них администрация Байдена начнет снимать эти ограничения, возможно, без громких заявлений, но начнет", - сказал Волкер.
Он также предположил, что Трамп тоже поддержит такое решение, но может пойти еще дальше и дать украинцам новое соглашение по ленд-лизу. В его рамках Украина сможет одолжить столько денег на покупку американского оружия, сколько ей понадобится, но при условии завершения войны, когда Владимир Путин будет на это согласен.
"В то же время он будет давить на Путина. Он скажет: "Мы дадим украинцам столько оружия, сколько нужно, мы обеспечим вступление Украины в НАТО. Заканчивайте войну!", - сказал Волкер.
Напомним, высокий представитель ЕС по иностранным делам Жозеп Боррель заявил, что западные страны должны позволить Украине наносить удары вглубь России западным оружием. Однако пока согласия среди союзников по этому вопросу нет.
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Цікава і змістовна бесіда з колишнім Спецпредставником Президента США з питань України Куртом Волкером.
Детально обговорили можливості для ефективнішої ролі США у відсічі російській агресії та зміцненні військової стійкості України, збереження американської двопартійної та двопалатної підтримки нашої держави.
Наголосив, що повноправне членство України в НАТО може припинити російську агресію гарантувати сталий мир на континенті.
Ми також обговорили варіанти залучення країн НАТО до збиття російських ракет над територією України.
Обмінялися думками щодо впливу президентських виборів у США на стратегію перемоги України. Погодилися, що важливо уникати дій, які ставили б під сумнів двопартійну підтримку з боку США та підривали довіру в наших відносинах в умовах вкрай небезпечних викликів і загроз.
Зовсім відсутня елементарна логіка в фразі "Трамп скаже (*****): "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!""© - по перше, чому досі він це ***** не сказав? По-друге, а в яких кордонах має бути завершена ця війна? - як і Сі+Орбан+Фіцо+Лулу+тощо, трамп з Волкером про це навіть не заїкаються.
Короче, Волкер на цих зборах Європейської народної партії бреше так само,як його слони-боси.