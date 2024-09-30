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Новости
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Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны, - Бербок

бербок,анналена

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за использование Украиной дальнобойного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", - заявила Бербок.

На вопрос о том, будет ли поставлять Германия в будущем еще какие-то виды вооружений, Бербок ответила, что высказала свое мнение по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц считает иначе. По ее словам, коалиция не может договориться по этому вопросу.

Напомним, ранее Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

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Автор: 

оружие (10224) Украина (44973) Анналена Бербок (348)


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Топ комментарии
+6
Україна повинна мати збройовий плутоній 239 , а все інше то інграшки для дітей
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30.09.2024 07:19
+4
Дякуємо Бербок
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30.09.2024 07:08
+1
Бербок -за ,Шольц-проти .

В підсумку -дозволу не має .
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30.09.2024 07:16
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Дякуємо Бербок
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30.09.2024 07:08 Ответить
Бербок -за ,Шольц-проти .

В підсумку -дозволу не має .
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30.09.2024 07:16 Ответить
Дозвіл може бути, а ракет не дадуть. Не в одному дозволі справа.
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30.09.2024 07:30 Ответить
Згодна ,що до дозволу застосування ракет
потрібні ще й самі ракети .

Але ,коли був би дозвіл ,то не дати до нього
ракет -це вже не гідно для нашого союзника .
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30.09.2024 07:41 Ответить
То нормальна ситуація, коли обіцянки є, а зброї нема. Не просто ж так незламний жаліється постійно, що партнери зволікають з поставками того, що навіть вже погоджено.
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30.09.2024 08:44 Ответить
А був би зараз в нас президентом Залужний, то і питань таких не стояло б. Єдина невдача у пана Валерія була на Півдні, під час контрнаступу лінії Суровікіна. Але його змусили тоді битись головою об цю стіну, щоб були підстави для звільнення
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30.09.2024 07:17 Ответить
То була не невдача Залужного ,а зрив домовленостей
зі сторони союзників по поставкам зброї Україні на час
контрнаступу .
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30.09.2024 07:46 Ответить
Україна повинна мати збройовий плутоній 239 , а все інше то інграшки для дітей
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30.09.2024 07:19 Ответить
я досі не розумію, хто більше грається в той дальнобой?
буржуї чи наша зелена зе!шобла?
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30.09.2024 09:27 Ответить
 
 