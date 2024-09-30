Украина должна иметь возможность использовать дальнобойное оружие для самообороны, - Бербок

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась за использование Украиной дальнобойного оружия.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет DW.

"Я всегда говорила, что оно играет важную роль, особенно для преодоления минного пояса на востоке Украины", - заявила Бербок.

На вопрос о том, будет ли поставлять Германия в будущем еще какие-то виды вооружений, Бербок ответила, что высказала свое мнение по этому поводу, но канцлер Олаф Шольц считает иначе. По ее словам, коалиция не может договориться по этому вопросу.

Напомним, ранее Бербок заявила, что поддерживает передачу Украине дальнобойных ракет Taurus, однако, к сожалению, среди немецких политиков нет единства по этому вопросу.

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