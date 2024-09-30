Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони, - Бербок
Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася за використання Україною далекобійної зброї.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.
"Я завжди говорила, що воно відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - заявила Бербок.
На питання про те, чи постачатиме Німеччина в майбутньому ще якісь види озброєнь, Бербок відповіла, що висловила свою думку з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц вважає інакше. За її словами, коаліція не може домовитися щодо цього питання.
Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.
Топ коментарі
+6 polini orop
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+4 Maria Sofia Douglas #585494
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+1 Djavelina Victoria
показати весь коментар30.09.2024 07:16
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В підсумку -дозволу не має .
потрібні ще й самі ракети .
Але ,коли був би дозвіл ,то не дати до нього
ракет -це вже не гідно для нашого союзника .
зі сторони союзників по поставкам зброї Україні на час
контрнаступу .
буржуї чи наша зелена зе!шобла?