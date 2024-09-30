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Новини
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Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони, - Бербок

бербок,анналена

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок  висловилася за використання Україною далекобійної зброї.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише DW.

"Я завжди говорила, що воно відіграє важливу роль, особливо для подолання мінного поясу на сході України", - заявила Бербок.

На питання про те, чи постачатиме Німеччина в майбутньому ще якісь види озброєнь, Бербок відповіла, що висловила свою думку з цього приводу, але канцлер Олаф Шольц вважає інакше. За її словами, коаліція не може домовитися щодо цього питання.

Нагадаємо, раніше Бербок заявила, що підтримує передачу Україні далекобійних ракет Taurus, однак, на жаль, серед німецьких політиків немає єдності з цього питання.

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Автор: 

зброя (7478) Україна (5923) Анналена Бербок (456)


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Топ коментарі
+6
Україна повинна мати збройовий плутоній 239 , а все інше то інграшки для дітей
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30.09.2024 07:19
+4
Дякуємо Бербок
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30.09.2024 07:08
+1
Бербок -за ,Шольц-проти .

В підсумку -дозволу не має .
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30.09.2024 07:16
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Дякуємо Бербок
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30.09.2024 07:08 Відповісти
Бербок -за ,Шольц-проти .

В підсумку -дозволу не має .
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30.09.2024 07:16 Відповісти
Дозвіл може бути, а ракет не дадуть. Не в одному дозволі справа.
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30.09.2024 07:30 Відповісти
Згодна ,що до дозволу застосування ракет
потрібні ще й самі ракети .

Але ,коли був би дозвіл ,то не дати до нього
ракет -це вже не гідно для нашого союзника .
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30.09.2024 07:41 Відповісти
То нормальна ситуація, коли обіцянки є, а зброї нема. Не просто ж так незламний жаліється постійно, що партнери зволікають з поставками того, що навіть вже погоджено.
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30.09.2024 08:44 Відповісти
А був би зараз в нас президентом Залужний, то і питань таких не стояло б. Єдина невдача у пана Валерія була на Півдні, під час контрнаступу лінії Суровікіна. Але його змусили тоді битись головою об цю стіну, щоб були підстави для звільнення
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30.09.2024 07:17 Відповісти
То була не невдача Залужного ,а зрив домовленостей
зі сторони союзників по поставкам зброї Україні на час
контрнаступу .
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30.09.2024 07:46 Відповісти
Україна повинна мати збройовий плутоній 239 , а все інше то інграшки для дітей
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30.09.2024 07:19 Відповісти
я досі не розумію, хто більше грається в той дальнобой?
буржуї чи наша зелена зе!шобла?
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30.09.2024 09:27 Відповісти
 
 