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Новини
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США можуть дозволити бити по Росії ще до виборів, - Волкер

Далекобійні ракети ATACMS

Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", - сказав Волкер.

Він також припустив, що Трамп теж підтримає таке рішення, але може піти ще далі і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден.

"Водночас він тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", - сказав Волкер.

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Україна повинна мати можливість використати далекобійну зброю для самооборони, - Бербок

Автор: 

Байден Джо (2889) зброя (7478) Трамп Дональд (5834) Волкер Курт (609)


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Топ коментарі
+2
Досить цієї писанину про дальність польоту ракет ЗСУ. Чого чекати на чийсь дозвіл,коли є своє і продуктивне. В гіршому випадку Мюнхаузена ніхто не відміняв,коли так любите кіно коміка.
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01.10.2024 09:05
+2
Чомусь знов згадав про віслюка перед мордою якого повісили морквину...
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01.10.2024 09:11
+2
а можуть не дозволити . то ли дождик то ли снег , то ли будет то ли нет ! тільки українці гинуть щодня !
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01.10.2024 09:13
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Досить цієї писанину про дальність польоту ракет ЗСУ. Чого чекати на чийсь дозвіл,коли є своє і продуктивне. В гіршому випадку Мюнхаузена ніхто не відміняв,коли так любите кіно коміка.
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01.10.2024 09:05 Відповісти
Чи так,чи не так,а Україна має робити своє !!))
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01.10.2024 09:27 Відповісти
Чомусь знов згадав про віслюка перед мордою якого повісили морквину...
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01.10.2024 09:11 Відповісти
хіба після виборів, і то глибокі сумніви
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01.10.2024 09:11 Відповісти
а можуть не дозволити . то ли дождик то ли снег , то ли будет то ли нет ! тільки українці гинуть щодня !
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01.10.2024 09:13 Відповісти
Собаку завтраками кормили, а она с голоду сдохла!
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01.10.2024 09:22 Відповісти
Ключовое слово - "може"
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01.10.2024 09:33 Відповісти
https://t.me/PresidentPoroshenko/10789 Петро Порошенко , 30 Sep, 10:29:

https://uk.tgstat.com/channel/@PresidentPoroshenko

Цікава і змістовна бесіда з колишнім Спецпредставником Президента США з питань України Куртом Волкером.
Детально обговорили можливості для ефективнішої ролі США у відсічі російській агресії та зміцненні військової стійкості України, збереження американської двопартійної та двопалатної підтримки нашої держави.
Наголосив, що повноправне членство України в НАТО може припинити російську агресію гарантувати сталий мир на континенті.
Ми також обговорили варіанти залучення країн НАТО до збиття російських ракет над територією України.
Обмінялися думками щодо впливу президентських виборів у США на стратегію перемоги України. Погодилися, що важливо уникати дій, які ставили б під сумнів двопартійну підтримку з боку США та підривали довіру в наших відносинах в умовах вкрай небезпечних викликів і загроз.
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01.10.2024 09:35 Відповісти
Ключове слово в цій статті "МОЖЕ"
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01.10.2024 09:35 Відповісти
задовбали...
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01.10.2024 09:37 Відповісти
Залишається тільки подякувати за добре слово. Але від цього не легше.
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01.10.2024 09:40 Відповісти
Так вже ж дозволили, дозволили бити своїми ракетами. А в нас їх немає. А це вже запитання до зеленої влади
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01.10.2024 09:48 Відповісти
Щось Волкер засвистівся, особливо в двох фразах "Трамп ... може ... дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу... У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден"© - бо, якщо буде завершення війни - то нафіга Україні знадобиться американська зброя? До речі, а чи в цей ленд-ліз входитиме новітня зброя? Не скажу за F-35, але хоча би Томагавки?
Зовсім відсутня елементарна логіка в фразі "Трамп скаже (*****): "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!""© - по перше, чому досі він це ***** не сказав? По-друге, а в яких кордонах має бути завершена ця війна? - як і Сі+Орбан+Фіцо+Лулу+тощо, трамп з Волкером про це навіть не заїкаються.

Короче, Волкер на цих зборах Європейської народної партії бреше так само,як його слони-боси.
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01.10.2024 09:50 Відповісти
Аби було чим.
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01.10.2024 10:48 Відповісти
 
 