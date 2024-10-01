США можуть дозволити бити по Росії ще до виборів, - Волкер

Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle.

"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", - сказав Волкер.

Він також припустив, що Трамп теж підтримає таке рішення, але може піти ще далі і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден.

"Водночас він тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", - сказав Волкер.

Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.

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