США можуть дозволити бити по Росії ще до виборів, - Волкер
Україна може отримати можливість бити західною зброєю по Росії ще до виборів президента США.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив посол та колишній спецпредставник США з питань України Курт Волкер в інтерв'ю Deutsche Welle.
"Припускаю, що ще до виборів чи невдовзі після них адміністрація Байдена почне знімати ці обмеження, можливо, без гучних заяв, але почне", - сказав Волкер.
Він також припустив, що Трамп теж підтримає таке рішення, але може піти ще далі і дати українцям нову угоду щодо ленд-лізу. У його рамках Україна зможе позичити стільки грошей на купівлю американської зброї, скільки їй знадобиться, але за умови завершення війни, коли Володимир Путін буде на це згоден.
"Водночас він тиснутиме на Путіна. Він скаже: "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!", - сказав Волкер.
Нагадаємо, високий представник ЄС із закордонних справ Жозеп Боррель заявив, що західні країни повинні дозволити Україні завдавати ударів углиб Росії західною зброєю. Однак наразі згоди серед союзників щодо цього питання немає.
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Цікава і змістовна бесіда з колишнім Спецпредставником Президента США з питань України Куртом Волкером.
Детально обговорили можливості для ефективнішої ролі США у відсічі російській агресії та зміцненні військової стійкості України, збереження американської двопартійної та двопалатної підтримки нашої держави.
Наголосив, що повноправне членство України в НАТО може припинити російську агресію гарантувати сталий мир на континенті.
Ми також обговорили варіанти залучення країн НАТО до збиття російських ракет над територією України.
Обмінялися думками щодо впливу президентських виборів у США на стратегію перемоги України. Погодилися, що важливо уникати дій, які ставили б під сумнів двопартійну підтримку з боку США та підривали довіру в наших відносинах в умовах вкрай небезпечних викликів і загроз.
Зовсім відсутня елементарна логіка в фразі "Трамп скаже (*****): "Ми дамо українцям стільки зброї, скільки потрібно, ми забезпечимо вступ України до НАТО. Закінчуйте війну!""© - по перше, чому досі він це ***** не сказав? По-друге, а в яких кордонах має бути завершена ця війна? - як і Сі+Орбан+Фіцо+Лулу+тощо, трамп з Волкером про це навіть не заїкаються.
Короче, Волкер на цих зборах Європейської народної партії бреше так само,як його слони-боси.