На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте

Разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора, предусмотрено международным правом", - сказал новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Рютте отметил, что это нельзя считать нарушением красных линий, поскольку единственная страна, которая их нарушает, - это Россия.

"Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре может помочь в этом", - отметил Рютте.

По словам Генсека НАТО, вопрос разрешения применять дальнобойное оружие по военным объектам в России обсудят с президентом США Джо Байденом на заседании в формате "Рамштайн" 12 октября.

Также Генсек подчеркнул, что вопрос ограничений на удары - это не вопрос НАТО, так как каждая страна Альянса принимает собственное решение.

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в четверг, 3 октября.

Во время этого визита Рютте Президент Владимир Зеленский поднял тему дальнобойного оружия.