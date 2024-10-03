На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте
Разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.
"Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора, предусмотрено международным правом", - сказал новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.
Рютте отметил, что это нельзя считать нарушением красных линий, поскольку единственная страна, которая их нарушает, - это Россия.
"Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре может помочь в этом", - отметил Рютте.
По словам Генсека НАТО, вопрос разрешения применять дальнобойное оружие по военным объектам в России обсудят с президентом США Джо Байденом на заседании в формате "Рамштайн" 12 октября.
Также Генсек подчеркнул, что вопрос ограничений на удары - это не вопрос НАТО, так как каждая страна Альянса принимает собственное решение.
Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в четверг, 3 октября.
Во время этого визита Рютте Президент Владимир Зеленский поднял тему дальнобойного оружия.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Але Байден проти, Шольц проти...
То тоді для чого цей цирк з обговоренням, якщо наперед все відомо?
Але наша, українська проблема полягає в тому, що переговорники (обговорювачі) з нашої сторони ні на що не здатні, Не здатні навіть донести до союзників всі наші проблеми в поточній війні - не те що переконати союзників.
Та й не вірять союзники нашим керманичам... тобто, ЕрЗе, які на Банковій...
У врага (сейчас есть) количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль (играет) авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны (в частности, под Угледаром), рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами.
Девять месяцев РОВ методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имеют неоспоримый и действенный козырь - авиацию.
Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами.
Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений. Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории россии за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой.
Если бы РОВ лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки…
Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации РОВ продолжается.
"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи", - повідомила компанія Ptashka Drones.
"Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільноправові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів. Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей «стрілець» буде кориснішим", - заявили в компанії.
Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ptashka Drones представила систему самонаведення, яка дозволяє FPV-дрону наводитись на ціль без участі оператора. Мені просто цікаво, від кого ТЦК отримують такі замовлення?
Але вам також потрібна і бронь.