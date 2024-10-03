РУС
1 791 24

На "Рамштайне" 12 октября обсудят разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ, - Рютте

Дозвіл на далекобійну зброю

Разрешение использовать дальнобойное оружие по целям в РФ обсудят на "Рамштайн" 12 октября.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радіо Свобода.

"Украина имеет право себя защищать, а нанесение ударов по военным целям агрессора, предусмотрено международным правом", - сказал новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте на пресс-конференции с Владимиром Зеленским в Киеве.

Рютте отметил, что это нельзя считать нарушением красных линий, поскольку единственная страна, которая их нарушает, - это Россия.

Читайте также: Ограничения по использованию западного оружия Украиной "глупы", - экс-госсекретарь США Помпео

"Россия ведет эту незаконную войну, и это означает, что сбивание российских истребителей и ракет до того, как они могут быть использованы для атак по гражданской инфраструктуре может помочь в этом", - отметил Рютте.

По словам Генсека НАТО, вопрос разрешения применять дальнобойное оружие по военным объектам в России обсудят с президентом США Джо Байденом на заседании в формате "Рамштайн" 12 октября.

Читайте также: Без дальнобойного вооружения Украина не может противостоять РФ, поэтому мы так настойчивы, - Зеленский

Также Генсек подчеркнул, что вопрос ограничений на удары - это не вопрос НАТО, так как каждая страна Альянса принимает собственное решение.

Напомним, новый генеральный секретарь НАТО Марк Рютте прибыл в Киев в четверг, 3 октября.

Во время этого визита Рютте Президент Владимир Зеленский поднял тему дальнобойного оружия.

Автор: 

оружие (10397) Рютте Марк (451) Рамштайн (171)
Топ комментарии
+5
https://t.me/zloyodessit/22763 Олександр Коваленко ("злой одессит") :
У врага (сейчас есть) количественное превосходство в личном составе, технике, артиллерии, но ключевую роль (играет) авиация. Доминирование тактической авиации в воздушном пространстве и отсутствие эффективного противодействия, привело к тому, что линии обороны (в частности, под Угледаром), рубежи, позиции, ежедневно засыпались не только реактивными снарядами и ствольной артой, но и КАБами и НАРами.
Девять месяцев РОВ методично перемалывали наши позиции и ползли к своей цели, к 0532, теряя десятки тысяч солдат, тысячи единиц техники, но имеют неоспоримый и действенный козырь - авиацию.
Когда началась генеральная битва за Угледар, город буквально стирался с лица земли ударами КАБ, 24/7, став эпицентром применения этих средств поражения. Удержание ни одной из локации в городе не представлялось возможным при настолько интенсивных ударах 250, 500 и 1 500 килограммовыми бомбами.
Смогли бы отстоять Угледар? Да. Если бы российская авиация оказалась недееспособной и боялась бы соваться в наше воздушное пространство, либо часть её боевых самолётов, Су-25, например, просто физически не смогли бы долетать до линии боестолкновений. Если бы российским самолётам пришлось взлетать с авиабаз на территории россии за пределами 300-километровой зоны от границы с Украиной, то 80% ударных средств, задействованных в украинском воздушном пространстве, попросту до него не долетали бы! Возможность оперирования в таком радиусе оставалась бы в основном у Су-34 и Су-35, при этом, с неполной боевой нагрузкой.
Если бы РОВ лишились 80% поддержки своей авиации, то сегодня, 3 октября, мы бы обсуждали на оккупацию Угледара, а то, как РОВ успешно обогащают своими телами Калинов карьер или как увязли у Широкой балки…
Но, по хорошо всем известным причинам, этого не произошло, а безнаказанное господство тактической авиации РОВ продолжается.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:34 Ответить
+4
Обговорювати мало, потрібний дозвіл бити вглиб боліт лаптестану!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:26 Ответить
+4
Можна , звичайно і обговорити це питання.
Але Байден проти, Шольц проти...
То тоді для чого цей цирк з обговоренням, якщо наперед все відомо?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:31 Ответить
Можна , звичайно і обговорити це питання.
Але Байден проти, Шольц проти...
То тоді для чого цей цирк з обговоренням, якщо наперед все відомо?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:31 Ответить
обговорення - це означає, зокрема, і агітацію та переконування опонента чи співрозмовника.

Але наша, українська проблема полягає в тому, що переговорники (обговорювачі) з нашої сторони ні на що не здатні, Не здатні навіть донести до союзників всі наші проблеми в поточній війні - не те що переконати союзників.
Та й не вірять союзники нашим керманичам... тобто, ЕрЗе, які на Банковій...
показать весь комментарий
03.10.2024 15:39 Ответить
Ну, обговорять, то й що? Знову лебідь,щука і рак?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:31 Ответить
Обговорення - юбер аллес!
показать весь комментарий
03.10.2024 15:33 Ответить
Давай, Рютте, дави їх. А шановним коментаторам замість киздіти треба було б пригадати, що Нідерланди одразу дозволяли бити по рашці зброєю, яку передавали.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:36 Ответить
Тільки от проблема: для направлення тої нідерландської (і британської - також, GB також дозволила) зброї в ціль потрібен ще дозвіл США як власника, на використання їхніх навігаційних систем прицілювання... Там , десь читав, але не спеціаліст, не розбрався - задіяна штатівська система GPS
показать весь комментарий
03.10.2024 15:44 Ответить
То це вина Нідерландів чи Рютте?
показать весь комментарий
03.10.2024 15:58 Ответить
Рютте тільки третій день Генсек НАТО, а до того був першою посадовою особою Нідерландів (там король/королева - фігури номінальні), прем'єр-міністром.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:51 Ответить
Зі всіма цими партнерами Україна нагадує пятикласника якому єхидні друзі дали палку щоб побив десятикласника.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:36 Ответить
І в результаті отримаємо свіжі ''червоні лінії ''.
показать весь комментарий
03.10.2024 15:38 Ответить
надіюсь Рютте не Столтенберг....поки що одні гучні заяви
показать весь комментарий
03.10.2024 15:58 Ответить
Du hast Rutte...Rammstein
показать весь комментарий
03.10.2024 16:04 Ответить
А по целям в Угледаре кто вам, суки, запрещал бить?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:13 Ответить
Статут НАТО і процедура забороняють.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:53 Ответить
ТЦК продовжують викрадати людей

"ТЦК викрали нашого головного інженера по розробці систем протидії БпЛА прямо вулицею дорогою до роботи", - повідомила компанія Ptashka Drones.

"Інженер офіційно працевлаштований, маємо довідки про цивільноправові зобов'язання перед військовими частинами, незавершені контракти на поставку ударних дронів. Показали всі документи, пояснили ситуацію. Але Голосіївський ТЦК м.Київ вирішив, що вже завтра на учебці цей «стрілець» буде кориснішим", - заявили в компанії.

Нагадаємо, нещодавно українська компанія Ptashka Drones представила систему самонаведення, яка дозволяє FPV-дрону наводитись на ціль без участі оператора. Мені просто цікаво, від кого ТЦК отримують такі замовлення?
показать весь комментарий
03.10.2024 16:20 Ответить
Якщо це правда - вам потрібен розголос.
Але вам також потрібна і бронь.
показать весь комментарий
03.10.2024 16:23 Ответить
Вангую. Західні ,,партнери,, курва їх мать, знову заговорять цю тему. Все закінчиться черговими пустопорожніми закликами. Чесно кажучи, незважаючи на всю західну допомогу яка дає нам можливість конати не так швидко, я вже починаю бажати щоб ***** поперло на Болгарію, чи Фінляндію, чи Польшу, чи куди завгодно. Мені вже наостопи дів цей нескінченній фарс у якому гинуть тисячами мої співвітчизники, а наступні терпіли тільки плещуть язиками замість суттєвої допомоги нам, читай, свого власного фізичного виживання.
показать весь комментарий
03.10.2024 17:26 Ответить
зебіли проблему виживання України вбачають лише в "непослідовних союзниках", а не у власних пройобах, якими зробили весь народ терпілами банди ЕрЗе
показать весь комментарий
03.10.2024 17:46 Ответить
Не потрібно називати мене зебілом. Я ним не є і ніколи не був. Але також непотрібно заплющувати очі на непослідовність та нещирість наших західних партнерів. Не потрібно також перебільшувати наші втрачені можливості у розробці та виготовленні власної зброї. Навіть якби Зеленського не було у його папи в трусах, а вічно правив пан Порошенко, то і в такому разі без РЕАЛЬНОЇ допомоги Заходу ми самотужки неспроможні перемогти Кацапстан. Це очевидно має бути усім. Ми економічно, фізично, теріторіально, демографічно не спідпідставні. Зелений,,асфальт,, навіть конвертований у зброю не давав змоги перемогти. Росія готувалась десятиріччями плюс мала радянські запаси. Ми повелися на західні обіцянки. Але правди ради, ми також і економічно не могли будувати ******* зброю у достатній кількості. У такій величезній кількості щоб протистояти величезному противнику. Це маячня. Тому ми маємо весь час турбувати Захід щоб він не забував Будапешт хай би як той договір чи усна домовленість, чи на туалетному папері написаний не був. Вони дали слово. І забули про нього.
показать весь комментарий
03.10.2024 19:22 Ответить
ну як же не потрібно називати - точніше: характеризувати - тебе зебілом, якщо навіть тут ти проколюєшся на типово зебільній фразі "якби ... вічно правив пан Порошенко". Тільки зебілам, і касапам такж, потрібен цар, який би все за них би зробив, щоб їм залишалось лише жрать+срать+ржать.
показать весь комментарий
03.10.2024 22:17 Ответить
Не думав, що ти такий трьохкопійчаний. Чомусь здавалось за ці декілька років, що в тебе є розум
показать весь комментарий
03.10.2024 22:22 Ответить
 
 