Без дальнобойного вооружения Украина не может противостоять РФ, поэтому мы так настойчивы, - Зеленский

Зеленський на зустрічі із Рютте підняв тему далекобійної зброї

Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял тему дальнобойного оружия.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Без дальнобойного вооружения мы не можем противостоять РФ, которая использует соответствующее оружие. Поэтому мы так настойчивы", - сказал он.

По словам Зеленского, Украине важнее человеческие жизни, жизни наших бойцов, а не каменные руины.

Читайте также: Ограничения по использованию западного оружия Украиной "глупы", - экс-госсекретарь США Помпео

Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.

На встрече Зеленский также заявил, что Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО.

Ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Читайте также: Помощь Украине стоит нам меньше, чем если бы напрямую пришлось бороться с Путиным, - Рютте

Зеленский Владимир оружие Рютте Марк
Топ комментарии
+10
Вже було-"дайте хаймерси,"дайте патріоти","дайте танки","дайте ф-16".....поганому танцьористу .....
03.10.2024 14:44 Ответить
+10
А асфальти? Далекобійні асфальти..
03.10.2024 14:45 Ответить
+9
Марк Рютте прекрасно знает, кто закрыл в Украине все ракетные программы. Послушал, сделал умный вид, порекомендовал производить свои.
03.10.2024 14:44 Ответить
Де грім-2?
03.10.2024 14:45 Ответить
ГРІМ-2 заблокований оманськими таємними договорняками.
03.10.2024 14:49 Ответить
Грім -2 - це безугла, тільки паляє по своїх.
03.10.2024 20:44 Ответить
Три роки війна. Може вже пора почати самим щось виробляти, ті ж ракети? Чи в нас немає спеціалістів? Чи обладнання?
І бий хоч по кремлю. Нікого не питай.
03.10.2024 14:47 Ответить
Тоді дружбанам не буде чого красти. П-пріоритети.
03.10.2024 14:50 Ответить
До приходу кловунів Україна була світовим лідером виробництва протитанкових ракет бюджетнго классу. Клоуни і це виробництво закрили. Навіщом нам зброя під час війни, коли в нас є асфальт?
03.10.2024 14:51 Ответить
В нас є Найвєлічайший, його світлість Боневтік і його тінь єрмак, що вам ще потрібно? Таких лідорів не має жодна країна світу. І це все зпавдяки вумному наріду 73%.
03.10.2024 21:12 Ответить
вова,йди.... пахарошому
03.10.2024 14:54 Ответить
Зеленський за фактом закликає НАТО атакувати рашку. Хоча розуміє що це нічого не змінить. Йому потрібно щоб Захід брав участь у війні. Хтось повинен йому сказати що терпіння Заходу не безмежно. Скоро вони захочуть заміни Зеленського. І всім ясно що потім його чекає цугундер.
03.10.2024 14:55 Ответить
І правда, навіщо Заходу брати участь у війні якщо для цього є Україна, у якої Захід у свій час відібрав ядерне і далекобійне ракетне озброєння.
03.10.2024 15:11 Ответить
Орки останнім часом майже безперешкодно оточують населенні пунки тому що немає далекобійної зброї?! Може тому, шо ваш Генеральний штаб як мінімум нулячій? ПриЗалужному/Шапталі досить успішно протистояли навіть без того, що вже є...
03.10.2024 15:16 Ответить
Нащо було зупиняти ракетні програми у 2019-му???
Де мир з очей прутіна???
Де мільйон дронів???
Де фортифікації на сході, плять???
03.10.2024 15:17 Ответить
Чому так соромитися? Потрібно запитати прямо про ядерну зброю.
03.10.2024 15:22 Ответить
так ти ж сам - лідор гундосий - то все прикрив в 2020 році
03.10.2024 15:52 Ответить
А без трьох ліній оборони зможе!???
З корупцією зможе?
Зі зрадниками в ОП зможе???
03.10.2024 16:17 Ответить
асфальтом попробуй. или марафоном
03.10.2024 16:43 Ответить
Головне ДАЛЕКОБІЙНИЙ П І З Д Ь О Ж.
03.10.2024 17:00 Ответить
Не можемо протистояти, бо державою "рулить" безтолковий ішак. Це першочергова причина.
03.10.2024 19:36 Ответить
Этому дятлу ещё в 2022 году Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и замглавы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский опубликовали статью https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3566431-perspektivy-obespecenia-*******-kampanii-2023-goda-ukrainskij-vzglad.html «Перспективы обеспечения военной кампании 2023 года: украинский взгляд» на платформе украинского иновещания «Укринформ» - прочесть ее можно на нескольких языках.
03.10.2024 20:31 Ответить
Стало питання про далекобійну зброю тільки сьогодні? Так в нас вона була ще у 2018 році, то де вона? А скільки можна було зробити ракет з 2019-го і до 2022 року? Можна було робити "Вільхи", "Нептуни", "Сапсан-Грім 2", але чомусь робили асфальт, а сьогодні налаштовує свої 73% на те, що у всьому винні США,які не дають дозволу бити по росії? Виходить, що США заставило Боневтіка всі гроші вкласти в асфальт, а не ракети?
03.10.2024 20:51 Ответить
 
 