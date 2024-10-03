Без дальнобойного вооружения Украина не может противостоять РФ, поэтому мы так настойчивы, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте поднял тему дальнобойного оружия.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Без дальнобойного вооружения мы не можем противостоять РФ, которая использует соответствующее оружие. Поэтому мы так настойчивы", - сказал он.
По словам Зеленского, Украине важнее человеческие жизни, жизни наших бойцов, а не каменные руины.
Как известно, сегодня, 3 октября 2024 года, генсек НАТО Марк Рютте прибыл с визитом в Киев.
На встрече Зеленский также заявил, что Украина сфокусирована на получении приглашения в НАТО.
Ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.
Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.
І бий хоч по кремлю. Нікого не питай.
Де мир з очей прутіна???
Де мільйон дронів???
Де фортифікації на сході, плять???
З корупцією зможе?
Зі зрадниками в ОП зможе???