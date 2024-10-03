УКР
Без далекобійного озброєння Україна не може протистояти РФ, тому ми такі наполегливі, - Зеленський

Зеленський на зустрічі із Рютте підняв тему далекобійної зброї

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте порушив тему далекобійної зброї.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, яка використовує відповідну зброю. Тому ми такі наполегливі", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна важливіше людські життя, життя наших бійців, а не кам'яні руїни.

Читайте: Китай не може допомагати РФ без шкоди для власних інтересів та репутації, - Рютте

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

На зустрічі Зеленський також заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.

Раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Також читайте: Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте

Зеленський Володимир (25153) зброя (7685) Рютте Марк (497)
Топ коментарі
+10
Вже було-"дайте хаймерси,"дайте патріоти","дайте танки","дайте ф-16".....поганому танцьористу .....
показати весь коментар
03.10.2024 14:44 Відповісти
+10
А асфальти? Далекобійні асфальти..
показати весь коментар
03.10.2024 14:45 Відповісти
+9
Марк Рютте прекрасно знает, кто закрыл в Украине все ракетные программы. Послушал, сделал умный вид, порекомендовал производить свои.
показати весь коментар
03.10.2024 14:44 Відповісти
Де грім-2?
показати весь коментар
03.10.2024 14:45 Відповісти
ГРІМ-2 заблокований оманськими таємними договорняками.
показати весь коментар
03.10.2024 14:49 Відповісти
Грім -2 - це безугла, тільки паляє по своїх.
показати весь коментар
03.10.2024 20:44 Відповісти
Три роки війна. Може вже пора почати самим щось виробляти, ті ж ракети? Чи в нас немає спеціалістів? Чи обладнання?
І бий хоч по кремлю. Нікого не питай.
показати весь коментар
03.10.2024 14:47 Відповісти
Тоді дружбанам не буде чого красти. П-пріоритети.
показати весь коментар
03.10.2024 14:50 Відповісти
До приходу кловунів Україна була світовим лідером виробництва протитанкових ракет бюджетнго классу. Клоуни і це виробництво закрили. Навіщом нам зброя під час війни, коли в нас є асфальт?
показати весь коментар
03.10.2024 14:51 Відповісти
В нас є Найвєлічайший, його світлість Боневтік і його тінь єрмак, що вам ще потрібно? Таких лідорів не має жодна країна світу. І це все зпавдяки вумному наріду 73%.
показати весь коментар
03.10.2024 21:12 Відповісти
вова,йди.... пахарошому
показати весь коментар
03.10.2024 14:54 Відповісти
Зеленський за фактом закликає НАТО атакувати рашку. Хоча розуміє що це нічого не змінить. Йому потрібно щоб Захід брав участь у війні. Хтось повинен йому сказати що терпіння Заходу не безмежно. Скоро вони захочуть заміни Зеленського. І всім ясно що потім його чекає цугундер.
показати весь коментар
03.10.2024 14:55 Відповісти
І правда, навіщо Заходу брати участь у війні якщо для цього є Україна, у якої Захід у свій час відібрав ядерне і далекобійне ракетне озброєння.
показати весь коментар
03.10.2024 15:11 Відповісти
Орки останнім часом майже безперешкодно оточують населенні пунки тому що немає далекобійної зброї?! Може тому, шо ваш Генеральний штаб як мінімум нулячій? ПриЗалужному/Шапталі досить успішно протистояли навіть без того, що вже є...
показати весь коментар
03.10.2024 15:16 Відповісти
Нащо було зупиняти ракетні програми у 2019-му???
Де мир з очей прутіна???
Де мільйон дронів???
Де фортифікації на сході, плять???
показати весь коментар
03.10.2024 15:17 Відповісти
Чому так соромитися? Потрібно запитати прямо про ядерну зброю.
показати весь коментар
03.10.2024 15:22 Відповісти
так ти ж сам - лідор гундосий - то все прикрив в 2020 році
показати весь коментар
03.10.2024 15:52 Відповісти
А без трьох ліній оборони зможе!???
З корупцією зможе?
Зі зрадниками в ОП зможе???
показати весь коментар
03.10.2024 16:17 Відповісти
асфальтом попробуй. или марафоном
показати весь коментар
03.10.2024 16:43 Відповісти
Головне ДАЛЕКОБІЙНИЙ П І З Д Ь О Ж.
показати весь коментар
03.10.2024 17:00 Відповісти
Не можемо протистояти, бо державою "рулить" безтолковий ішак. Це першочергова причина.
показати весь коментар
03.10.2024 19:36 Відповісти
Этому дятлу ещё в 2022 году Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный и замглавы оборонного комитета Верховной Рады генерал-лейтенант Михаил Забродский опубликовали статью https://www.ukrinform.ru/rubric-ato/3566431-perspektivy-obespecenia-*******-kampanii-2023-goda-ukrainskij-vzglad.html «Перспективы обеспечения военной кампании 2023 года: украинский взгляд» на платформе украинского иновещания «Укринформ» - прочесть ее можно на нескольких языках.
показати весь коментар
03.10.2024 20:31 Відповісти
Стало питання про далекобійну зброю тільки сьогодні? Так в нас вона була ще у 2018 році, то де вона? А скільки можна було зробити ракет з 2019-го і до 2022 року? Можна було робити "Вільхи", "Нептуни", "Сапсан-Грім 2", але чомусь робили асфальт, а сьогодні налаштовує свої 73% на те, що у всьому винні США,які не дають дозволу бити по росії? Виходить, що США заставило Боневтіка всі гроші вкласти в асфальт, а не ракети?
показати весь коментар
03.10.2024 20:51 Відповісти
 
 