Без далекобійного озброєння Україна не може протистояти РФ, тому ми такі наполегливі, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський на зустрічі із генсеком НАТО Марком Рютте порушив тему далекобійної зброї.

"Без далекобійного озброєння ми не можемо протистояти РФ, яка використовує відповідну зброю. Тому ми такі наполегливі", - сказав він.

За словами Зеленського, Україна важливіше людські життя, життя наших бійців, а не кам'яні руїни.

Як відомо, сьогодні, 3 жовтня 2024 року, генсек НАТО Марк Рютте прибув із візитом до Києва.

На зустрічі Зеленський також заявив, що Україна сфокусована на отриманні запрошення до НАТО.

Раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

