Законне місце України - в НАТО, - Рютте

Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Про це новий секретар НАТО Марк Рютте заявив у вівторок у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, вступивши на посаду генсека організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мій другий пріоритет - посилити нашу підтримку України і ще більше наблизити її до НАТО. Тому що не може бути тривалої безпеки в Європі без сильної незалежної України", - окреслив Рютте свої пріоритети в роботі.

Він зазначив, що знає з особистого досвіду, коли був збитий рейс MH17 у 2014 році, що "конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту".

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Тому ми маємо зробити свій внесок. Ми маємо виконати пакет, узгоджений на саміті у Вашингтоні - командування, фінансові обіцянки і незворотний шлях України до членства. Ми маємо забезпечити цю підтримку в майбутньому, тому що законне місце України - в НАТО", - заявив генсек альянсу.

Рютте також має намір працювати для того, щоб "зберегти НАТО сильним і гарантувати, що наша оборона залишиться ефективною і неймовірною проти всіх загроз". "Для цього нам потрібно більше сил із кращими можливостями і швидшими інноваціями. Це потребує більших інвестицій, тому що для того щоб зробити більше, ми маємо більше витрачати. Немає безоплатної альтернативи, якщо ми хочемо впоратися з майбутніми викликами і зберегти наш один мільярд людей у безпеці", - пояснив він.

Третім пріоритетом генсек назвав зміцнення партнерських відносин із "нашим унікальним і важливим партнером - Європейським Союзом і з країнами у всьому світі, які поділяють наші інтереси і цінності".

"Я успадкував міцний альянс. Мій дорогий друже Єнсе, дякую. Дорогі колеги, у мене є всі наміри продовжувати хорошу роботу, яку ви ініціювали останніми роками, і я сповнений рішучості підготувати НАТО до викликів майбутнього", - заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.