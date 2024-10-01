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Законне місце України - в НАТО, - Рютте

Новий генсек НАТО Марк Рютте

Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу. 

Про це новий секретар НАТО Марк Рютте заявив у вівторок у Брюсселі в штаб-квартирі НАТО, вступивши на посаду генсека організації, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Мій другий пріоритет - посилити нашу підтримку України і ще більше наблизити її до НАТО. Тому що не може бути тривалої безпеки в Європі без сильної незалежної України", - окреслив Рютте свої пріоритети в роботі.

Він зазначив, що знає з особистого досвіду, коли був збитий рейс MH17 у 2014 році, що "конфлікт в Україні не обмежується лінією фронту".

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Тому ми маємо зробити свій внесок. Ми маємо виконати пакет, узгоджений на саміті у Вашингтоні - командування, фінансові обіцянки і незворотний шлях України до членства. Ми маємо забезпечити цю підтримку в майбутньому, тому що законне місце України - в НАТО", - заявив генсек альянсу.

Рютте також має намір працювати для того, щоб "зберегти НАТО сильним і гарантувати, що наша оборона залишиться ефективною і неймовірною проти всіх загроз". "Для цього нам потрібно більше сил із кращими можливостями і швидшими інноваціями. Це потребує більших інвестицій, тому що для того щоб зробити більше, ми маємо більше витрачати. Немає безоплатної альтернативи, якщо ми хочемо впоратися з майбутніми викликами і зберегти наш один мільярд людей у безпеці", - пояснив він.

Третім пріоритетом генсек назвав зміцнення партнерських відносин із "нашим унікальним і важливим партнером - Європейським Союзом і з країнами у всьому світі, які поділяють наші інтереси і цінності".

"Я успадкував міцний альянс. Мій дорогий друже Єнсе, дякую. Дорогі колеги, у мене є всі наміри продовжувати хорошу роботу, яку ви ініціювали останніми роками, і я сповнений рішучості підготувати НАТО до викликів майбутнього", - заявив Рютте.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Автор: 

членство в НАТО (1725) Рютте Марк (402)


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Топ коментарі
+4
Ніхто ніколи не прийме Україну,ні в ЄС,ні в НАТО! Пусті балачки будуть нескінченні,нові умови,нові вимоги,нові обіцянки!
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01.10.2024 14:23
+3
Хоч одна людина адекватна та має "яйця", молодець!
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01.10.2024 14:13
+3
Так само нашваберні Кацапи - раби ***** верещали: "нікагда нє дадут бєзвіз" , "нікагда нє будєт ф16, толька абєщают" й т.п. !
Час покаже. Моє особисте переконання- Україна буде в Безпековому блоку НАТО. Не все одразу.
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01.10.2024 14:48
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а, меркель була проти.
байден і шольц проти.
трамп 100% проти.
що, думає камала?
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01.10.2024 14:11 Відповісти
Десь я це вже чув.
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01.10.2024 17:20 Відповісти
США і Німеччина ше дозріли
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01.10.2024 14:13 Відповісти
Хоч одна людина адекватна та має "яйця", молодець!
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01.10.2024 14:13 Відповісти
Це Початок, Далі буде. і Це будьте впевнені - не за горами. Боти у шоці!,),
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01.10.2024 14:15 Відповісти
Сподіваємось... Але казати, то не завжди робити. Он Остін казав, що перевернуть небо і землю, щоб допомогти Україні...
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01.10.2024 14:16 Відповісти
Це Мирний План з зеленим бадиллям?
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01.10.2024 14:19 Відповісти
Законне місце України - в НАТО, - Рютте. ---- Ось Так!!!
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01.10.2024 14:13 Відповісти
Певно це буде не під час блазня, а пізніше.
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01.10.2024 16:04 Відповісти
На Заході, шановний Пане, чудово розуміють, що на "пізніше" в України, просто немає часу.
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01.10.2024 21:09 Відповісти
тепер ще Рютте буде задрочувати орбанів та шольців.
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01.10.2024 14:18 Відповісти
розбійник, вийди пити каву!
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01.10.2024 14:21 Відповісти
Наша пєсня хараша,начінай сначала!
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01.10.2024 14:20 Відповісти
Ніхто ніколи не прийме Україну,ні в ЄС,ні в НАТО! Пусті балачки будуть нескінченні,нові умови,нові вимоги,нові обіцянки!
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01.10.2024 14:23 Відповісти
Так само нашваберні Кацапи - раби ***** верещали: "нікагда нє дадут бєзвіз" , "нікагда нє будєт ф16, толька абєщают" й т.п. !
Час покаже. Моє особисте переконання- Україна буде в Безпековому блоку НАТО. Не все одразу.
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01.10.2024 14:48 Відповісти
Так ти ж вже в ЄС і НАТО!
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01.10.2024 15:11 Відповісти
Ніколи не кажи "ніколи", та не нудьгуй, кацапський "дЄд"
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01.10.2024 16:38 Відповісти
на московії так кажуть? теж саме москалі казали про країни Балтії , Швецію, Фінляндію..... а воно он як вийшло.
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01.10.2024 19:08 Відповісти
Так прийміть закон, досить вже ******* десятиліттями і манити дурного віслюка морквою.
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01.10.2024 14:32 Відповісти
І скільки України встигне вступити у те НАТО?
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01.10.2024 14:36 Відповісти


+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=506sPxVDesU Виступ Хавʼєра Мілея в ООН українською (13:49)
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01.10.2024 15:03 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=y4j8HhgoA4w половина зала - жалюгідні сцикливі імпотентні поцифісти.
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01.10.2024 15:24 Відповісти
Агента фсб"Козиря" ніхто і ніколи у НАТО не прийме!
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01.10.2024 15:47 Відповісти
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/1/7477603/ FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну

Таке враження, що якщо Трамп, то Байден може переглянути заявку про НАТО
а якщо Камала, то "двері відкриті"
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01.10.2024 18:44 Відповісти
 
 