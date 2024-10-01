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Законное место Украины - в НАТО, - Рютте

Новий генсек НАТО Марк Рютте

Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Об этом новый секретарь НАТО Марк Рютте заявил во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, вступив в должность генсека организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мой второй приоритет - усилить нашу поддержку Украины и еще больше приблизить ее к НАТО. Потому что не может быть длительной безопасности в Европе без сильной независимой Украины", - очертил Рютте свои приоритеты в работе.

Он отметил, что знает из личного опыта, когда был сбит рейс MH17 в 2014 году, что "конфликт в Украине не ограничивается линией фронта".

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Поэтому мы должны сделать свой вклад. Мы должны выполнить пакет, согласованный на саммите в Вашингтоне - командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству. Мы должны обеспечить эту поддержку в будущем, потому что законное место Украины - в НАТО", - заявил генсек альянса.

Рютте также намерен работать для того, чтобы "сохранить НАТО сильным и гарантировать, что наша оборона останется эффективной и неуязвимой против всех угроз". "Для этого нам нужно больше сил с лучшими возможностями и более быстрыми инновациями. Это требует больших инвестиций, потому что для того чтобы сделать больше, мы должны больше тратить. Нет бесплатной альтернативы, если мы хотим справиться с будущими вызовами и сохранить наш один миллиард людей в безопасности", - пояснил он.

Третьим приоритетом генсек назвал укрепление партнерских отношений с "нашим уникальным и важным партнером - Европейским Союзом и со странами во всем мире, которые разделяют наши интересы и ценности".

"Я унаследовал крепкий альянс. Мой дорогой друг Йенс, спасибо. Дорогие коллеги, у меня есть все намерения продолжать хорошую работу, которую вы инициировали в последние годы, и я полон решимости подготовить НАТО к вызовам будущего", - заявил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Автор: 

членство в НАТО (1515) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+4
Ніхто ніколи не прийме Україну,ні в ЄС,ні в НАТО! Пусті балачки будуть нескінченні,нові умови,нові вимоги,нові обіцянки!
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01.10.2024 14:23
+3
Хоч одна людина адекватна та має "яйця", молодець!
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01.10.2024 14:13
+3
Так само нашваберні Кацапи - раби ***** верещали: "нікагда нє дадут бєзвіз" , "нікагда нє будєт ф16, толька абєщают" й т.п. !
Час покаже. Моє особисте переконання- Україна буде в Безпековому блоку НАТО. Не все одразу.
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01.10.2024 14:48
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Правила форума Совет форумчан
а, меркель була проти.
байден і шольц проти.
трамп 100% проти.
що, думає камала?
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01.10.2024 14:11 Ответить
Десь я це вже чув.
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01.10.2024 17:20 Ответить
США і Німеччина ше дозріли
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01.10.2024 14:13 Ответить
Хоч одна людина адекватна та має "яйця", молодець!
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01.10.2024 14:13 Ответить
Це Початок, Далі буде. і Це будьте впевнені - не за горами. Боти у шоці!,),
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01.10.2024 14:15 Ответить
Сподіваємось... Але казати, то не завжди робити. Он Остін казав, що перевернуть небо і землю, щоб допомогти Україні...
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01.10.2024 14:16 Ответить
Це Мирний План з зеленим бадиллям?
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01.10.2024 14:19 Ответить
Законне місце України - в НАТО, - Рютте. ---- Ось Так!!!
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01.10.2024 14:13 Ответить
Певно це буде не під час блазня, а пізніше.
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01.10.2024 16:04 Ответить
На Заході, шановний Пане, чудово розуміють, що на "пізніше" в України, просто немає часу.
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01.10.2024 21:09 Ответить
тепер ще Рютте буде задрочувати орбанів та шольців.
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01.10.2024 14:18 Ответить
розбійник, вийди пити каву!
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01.10.2024 14:21 Ответить
Наша пєсня хараша,начінай сначала!
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01.10.2024 14:20 Ответить
Ніхто ніколи не прийме Україну,ні в ЄС,ні в НАТО! Пусті балачки будуть нескінченні,нові умови,нові вимоги,нові обіцянки!
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01.10.2024 14:23 Ответить
Так само нашваберні Кацапи - раби ***** верещали: "нікагда нє дадут бєзвіз" , "нікагда нє будєт ф16, толька абєщают" й т.п. !
Час покаже. Моє особисте переконання- Україна буде в Безпековому блоку НАТО. Не все одразу.
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01.10.2024 14:48 Ответить
Так ти ж вже в ЄС і НАТО!
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01.10.2024 15:11 Ответить
Ніколи не кажи "ніколи", та не нудьгуй, кацапський "дЄд"
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01.10.2024 16:38 Ответить
на московії так кажуть? теж саме москалі казали про країни Балтії , Швецію, Фінляндію..... а воно он як вийшло.
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01.10.2024 19:08 Ответить
Так прийміть закон, досить вже ******* десятиліттями і манити дурного віслюка морквою.
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01.10.2024 14:32 Ответить
І скільки України встигне вступити у те НАТО?
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01.10.2024 14:36 Ответить


+ відео -- https://www.youtube.com/watch?v=506sPxVDesU Виступ Хавʼєра Мілея в ООН українською (13:49)
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01.10.2024 15:03 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=y4j8HhgoA4w половина зала - жалюгідні сцикливі імпотентні поцифісти.
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01.10.2024 15:24 Ответить
Агента фсб"Козиря" ніхто і ніколи у НАТО не прийме!
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01.10.2024 15:47 Ответить
https://www.pravda.com.ua/news/2024/10/1/7477603/ FT: Байден може переглянути статус заявки України до НАТО до кінця свого терміну

Таке враження, що якщо Трамп, то Байден може переглянути заявку про НАТО
а якщо Камала, то "двері відкриті"
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01.10.2024 18:44 Ответить
 
 