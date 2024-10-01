Законное место Украины - в НАТО, - Рютте

Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Об этом новый секретарь НАТО Марк Рютте заявил во вторник в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, вступив в должность генсека организации, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мой второй приоритет - усилить нашу поддержку Украины и еще больше приблизить ее к НАТО. Потому что не может быть длительной безопасности в Европе без сильной независимой Украины", - очертил Рютте свои приоритеты в работе.

Он отметил, что знает из личного опыта, когда был сбит рейс MH17 в 2014 году, что "конфликт в Украине не ограничивается линией фронта".

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Поэтому мы должны сделать свой вклад. Мы должны выполнить пакет, согласованный на саммите в Вашингтоне - командование, финансовые обещания и необратимый путь Украины к членству. Мы должны обеспечить эту поддержку в будущем, потому что законное место Украины - в НАТО", - заявил генсек альянса.

Рютте также намерен работать для того, чтобы "сохранить НАТО сильным и гарантировать, что наша оборона останется эффективной и неуязвимой против всех угроз". "Для этого нам нужно больше сил с лучшими возможностями и более быстрыми инновациями. Это требует больших инвестиций, потому что для того чтобы сделать больше, мы должны больше тратить. Нет бесплатной альтернативы, если мы хотим справиться с будущими вызовами и сохранить наш один миллиард людей в безопасности", - пояснил он.

Третьим приоритетом генсек назвал укрепление партнерских отношений с "нашим уникальным и важным партнером - Европейским Союзом и со странами во всем мире, которые разделяют наши интересы и ценности".

"Я унаследовал крепкий альянс. Мой дорогой друг Йенс, спасибо. Дорогие коллеги, у меня есть все намерения продолжать хорошую работу, которую вы инициировали в последние годы, и я полон решимости подготовить НАТО к вызовам будущего", - заявил Рютте.

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.