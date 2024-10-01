Байден может одобрить продвижение заявки Украины в НАТО до конца президентства, - FT
Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на вступление в НАТО до окончания своего президентства в январе.
Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.
Западный чиновник, знакомый с переговорами Зеленского в Вашингтоне, заявил, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до завершения своего срока в январе.
Как отмечает издание, Владимир Зеленский оставил Вашингтон без ключевых достижений по двум важным вопросам: разрешения США на использование западного оружия для дальних ударов по территории РФ и прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО.
Администрация Байдена противостоит обоим вопросам, опасаясь, что это может побудить РФ к эскалации войны, что потенциально втянет США и других союзников.
Для Украины самое главное - получить гарантии безопасности
Американские чиновники, как пишет FT, не были впечатлены "Планом победы" Зеленского, который предусматривает запрос на поставку огромного количества западного вооружения.
Советник, который помогал в подготовке документа, заявил изданию, что у Зеленского не было иного выбора, кроме как вновь заявить о своем настоянии на членстве в НАТО - все остальное было бы воспринято как отступление в вопросе о западных гарантиях безопасности.
"Для нас самое главное - это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую", - сказал украинский чиновник.
"Земля" за членство (в НАТО, - ред.) - единственная реальная стратегия, и все это знают. Никто не говорит об этом вслух... но это единственная стратегия на столе", - заявил один высокопоставленный западный чиновник.
Риски вступления Украины в НАТО
FT пишет, что членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но мало кто из 32 членов Альянса считает, что это возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая определит, на какую часть Украины будет распространяться положение о взаимной обороне.
Некоторые предлагают западногерманскую модель - вступление в НАТО части страны. Но даже это, отмечают журналисты, потребовало бы масштабного развертывания сил со стороны США и их партнеров, что, скорее всего, не понравится любой администрации президента - демократической или республиканской.
Любой вариант, кроме полноправного членства, вряд ли остановит военную агрессию Кремля.
"Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не значит. Это политическое решение", - добавил украинский чиновник.
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Чи ти мабуть не в курсі? ja v kurse - ale biti ta porušiti ce ņe odno i tež.
ok osj vam šče: jak bi vam spodobalos bio oružije v centre.... naprimer Kyieva ? či himična zbroja ? vam ce treba ?
oi...sluhaite...ņetreba cei..."pafos" - za nas ņetreba turbuvatis , ce ņe vaša sprava.
Європі потрібна була буферна зона - tak vona i tak tam byla , vzjati v NATO - ce jak raz pozbavitis bufernoi zoni.
Президент України в інтерв'ю сказав, що хотів би почути від Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління.
"Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?" - уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом у відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55885046
В історію ввійдеш! Тобі треба вже про вічне думати
Американські посадовці "не були вражені" планом який передбачає постачання великої кількості західного озброєння, натомість вони хочуть відкупитись черговими словами і обіцянками і нехай Україна і далі закидає війну своїми людьми?