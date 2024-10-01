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Новости
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Байден может одобрить продвижение заявки Украины в НАТО до конца президентства, - FT

Байден може погодитись підвищити статус заявки України у НАТО до січня

Джо Байден может согласиться повысить статус заявки Украины на вступление в НАТО до окончания своего президентства в январе.

Об этом пишет Financial Times, передает Цензор.НЕТ.

Западный чиновник, знакомый с переговорами Зеленского в Вашингтоне, заявил, что есть предварительные признаки того, что Байден может согласиться продвинуть статус заявки Украины на членство в НАТО до завершения своего срока в январе.

Как отмечает издание, Владимир Зеленский оставил Вашингтон без ключевых достижений по двум важным вопросам: разрешения США на использование западного оружия для дальних ударов по территории РФ и прогресса в вопросе вступления Украины в НАТО.

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Администрация Байдена противостоит обоим вопросам, опасаясь, что это может побудить РФ к эскалации войны, что потенциально втянет США и других союзников.

Для Украины самое главное - получить гарантии безопасности

Американские чиновники, как пишет FT, не были впечатлены "Планом победы" Зеленского, который предусматривает запрос на поставку огромного количества западного вооружения.

Советник, который помогал в подготовке документа, заявил изданию, что у Зеленского не было иного выбора, кроме как вновь заявить о своем настоянии на членстве в НАТО - все остальное было бы воспринято как отступление в вопросе о западных гарантиях безопасности.

"Для нас самое главное - это гарантии безопасности. Настоящие гарантии. Иначе это не положит конец войне, а лишь спровоцирует новую", - сказал украинский чиновник.

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"Земля" за членство (в НАТО, - ред.) - единственная реальная стратегия, и все это знают. Никто не говорит об этом вслух... но это единственная стратегия на столе", - заявил один высокопоставленный западный чиновник.

Риски вступления Украины в НАТО

FT пишет, что членство в НАТО остается ключевой целью Украины, но мало кто из 32 членов Альянса считает, что это возможно без полного, длительного прекращения огня и четкой линии на карте, которая определит, на какую часть Украины будет распространяться положение о взаимной обороне.

Некоторые предлагают западногерманскую модель - вступление в НАТО части страны. Но даже это, отмечают журналисты, потребовало бы масштабного развертывания сил со стороны США и их партнеров, что, скорее всего, не понравится любой администрации президента - демократической или республиканской.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники по НАТО должны решать, можно ли пригласить Украину в членство с оккупированными территориями, - Столтенберг

Любой вариант, кроме полноправного членства, вряд ли остановит военную агрессию Кремля.

"Даже если мы получим приглашение в НАТО, это ничего не значит. Это политическое решение", - добавил украинский чиновник.

Автор: 

Байден Джо (2791) Украина (44975) членство в НАТО (1515)


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Топ комментарии
+10
Не вірю! Україні постійно морковкою "партнери" перед носом водять,що призвело до вторгнення Мордору та війні!
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01.10.2024 11:51
+4
Ну, не скажуть же наші партнери,що вони просто обісралися!
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01.10.2024 11:55
+3
Може схвалити, а може і ні... Нащо ці розмови ні про що? Єдине точно відомо, що Байден не буде дразнити ***** і нічого мега критичного ухвалювати точно не буде
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01.10.2024 11:53
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Правила форума Совет форумчан
Не вірю! Україні постійно морковкою "партнери" перед носом водять,що призвело до вторгнення Мордору та війні!
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01.10.2024 11:51 Ответить
було б суперово...але щє є Шольц...хоча і він стоїть на виході...Питання в тому що саме означає "просунути заявку"...
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01.10.2024 11:52 Ответить
Там і без Шольца хватає противників,пів Европи.
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01.10.2024 11:59 Ответить
противників чого? Вступу? чи "просування заявки"? Саме у просуванні(!) є дві ключові постаті: Джо та Олаф
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01.10.2024 12:02 Ответить
А тут про заявку,каюсь не уважний. В нас ще навіть заявку не прийняли ,тоді справа ще важкіша.
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01.10.2024 12:21 Ответить
ясно що означає - сказати що двері в нвто відкриті, сша потужно-незламно буде стояти поруч з Україною і розгляне питання зібратися в наступному році щоб ще раз уважно обговорити це питання.
Скриньте
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02.10.2024 01:04 Ответить
Може схвалити, а може і ні... Нащо ці розмови ні про що? Єдине точно відомо, що Байден не буде дразнити ***** і нічого мега критичного ухвалювати точно не буде
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01.10.2024 11:53 Ответить
Знову про ескалацію... Яка ще може бути ескалація коли йде повномасштабна війна з кацапами?!
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01.10.2024 11:53 Ответить
Ну, не скажуть же наші партнери,що вони просто обісралися!
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01.10.2024 11:55 Ответить
просто обісралися vi o čom ? jakimi snarjadami ta patronami koristujutsa ZSU ?
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01.10.2024 12:03 Ответить
udari po jadernim stancijam , po dambam...jak vam take ?
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01.10.2024 12:01 Ответить
По яким ядерним станціям. ***** не тільки США, а і Китай сказали шо б і не думав. Як тільки ***** таке зробить всій підерації прийде кирдик. Хто допустить, щоб в центрі Європи хтось довбонув по АЕС? А по дамбах ***** вже давно довбає, навіть Каховську ГЕС та дамбу зруйнував. Бив і про Дніпровській ГЕС і по Київській та Кременчуцьків вже бив. Чи ти мабуть не в курсі?
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01.10.2024 12:27 Ответить
ņičovo podobnovo - kazaļi tiļki po izpolzuvaņiju NW.

Чи ти мабуть не в курсі? ja v kurse - ale biti ta porušiti ce ņe odno i tež.

ok osj vam šče: jak bi vam spodobalos bio oružije v centre.... naprimer Kyieva ? či himična zbroja ? vam ce treba ?
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01.10.2024 12:31 Ответить
Хімічну зброю ***** вже давно на фронті використовує. Чого ви всі цього ***** боєтесь? У ***** вже половину Курської області Україна окупувала. Він стягнув в Україну майже всю свою армію, 650000 кацапських підарасів вже виведено зі строю, більша половина їх годує вже червей та удобрює український чернозем. А ви все якоїсь ескалації боєтесь...
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01.10.2024 12:36 Ответить
ta ņeboitsa ņikto - ņehotjat brati vidpovidaļnost , ce ņezovsem odne i tože
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01.10.2024 12:39 Ответить
Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули, тільки на повномасштабне вторгнення почали реагувати. А його б не могло бути якби ще в 2008-му світ почав реагувати і поставив би ***** в стойло. А то від вашої толерантності і до вас ракети могли б долітати якби Україна не дала кацапам відсіч.
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01.10.2024 12:59 Ответить
Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули... ja vse ņijak ņerozumiju - čomu vi vse vešajete na zahid ? ja pogodžujus v plaņe tovo ščo Obama vjalo reaguvav na vyzovi....ale čomu vi na sebe ņepodivites po načalu ?
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01.10.2024 13:06 Ответить
А то від вашої толерантності і до вас ракети могли б долітати якби Україна не дала кацапам відсіч.

oi...sluhaite...ņetreba cei..."pafos" - za nas ņetreba turbuvatis , ce ņe vaša sprava.
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01.10.2024 13:08 Ответить
Вам просто пощастило шо після розвалу совка вас взяли під парасольку НАТО. То тому ви такі розумні... Також пощастило Польщі, Румунії, Болгарії, словакам, чехам, угорцям що Європі потрібна була буферна зона від бувшого совка.
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01.10.2024 13:17 Ответить
просто пощастило...ņičovo podobnovo - ņetreba govoriti te ščo vi ņeznaete mi rabotaļi nad cem rokiv tak 10-12.

Європі потрібна була буферна зона - tak vona i tak tam byla , vzjati v NATO - ce jak raz pozbavitis bufernoi zoni.
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01.10.2024 13:40 Ответить
Шо ви там работалі?! У вас не було над чим там работать. Над шпротами работалі?
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01.10.2024 14:12 Ответить
osj vam i vidpovidj - "čomu mi ņe v nato".
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01.10.2024 14:15 Ответить
Так, а шо не так? Ви ж в НАТО.
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01.10.2024 14:20 Ответить
čomu mi ņe v nato - ce fraza prozvučala ot vašei vladi....u nas vse v porjadke.
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01.10.2024 14:23 Ответить
Що хоче Зеленський почути від Байдена?

Президент України в інтерв'ю сказав, що хотів би почути від Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління.

"Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?" - уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом у відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55885046
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01.10.2024 14:26 Ответить
Думаю це дохлий номер.Европа в страшному сні бачить такий сценарій,особливо зараз.
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01.10.2024 11:55 Ответить
Дурень думкою радіє. Ніхто нас туди нее візьме і нахрєн воно нам здалось. Це колгосп а ми вже там були.
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01.10.2024 11:55 Ответить
Заявку змастять салом?
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01.10.2024 11:56 Ответить
як можна написати таку муть? а я думав що це серйозний сайт.
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01.10.2024 11:59 Ответить
Давай діду! Ми в НАТО, а ти на песію.
В історію ввійдеш! Тобі треба вже про вічне думати
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01.10.2024 12:04 Ответить
Відчинені двері були,міст до членства був,цікаво що зараз понапридумують.
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01.10.2024 12:06 Ответить
Що значить "схвалити просування заявки"? Це коли Байден вийде і заявить "я не проти щоб Україна тримала курс в НАТО"? І що це дасть, які результати принесе?

Американські посадовці "не були вражені" планом який передбачає постачання великої кількості західного озброєння, натомість вони хочуть відкупитись черговими словами і обіцянками і нехай Україна і далі закидає війну своїми людьми?
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01.10.2024 12:08 Ответить
Одні обіцянки.
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01.10.2024 12:13 Ответить
Це добре,за нейманням іншого,а інше це одразу вступ до НАТО-це вже добре.
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01.10.2024 12:16 Ответить
"Земля" за членство (в НАТО - ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають. Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі",,,,, -- Не раз казав тут про Це! і Саме ТАК! воно і буде, про щоб тут боти не смерділи,
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01.10.2024 12:39 Ответить
Для цього треба бути Бушем або Рузвельтом.
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01.10.2024 13:27 Ответить
А може і не схвалити.
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01.10.2024 13:44 Ответить
 
 