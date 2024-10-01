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Новини
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Байден може схвалити просування заявки України до НАТО до кінця президентства, - FT

Байден може погодитись підвищити статус заявки України у НАТО до січня

Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на вступ до НАТО до закінчення свого президентства в січні.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Західний чиновник, обізнаний із переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.

Як зазначає видання, Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань: дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по території РФ та прогресу в питанні вступу України до НАТО.

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Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, побоюючись, що це може спонукати РФ до ескалації війни, що потенційно залучить США та інших союзників.

Для України найголовніше - отримати гарантії безпеки

Американські посадовці, як пише FT, не були вражені "Планом перемоги" Зеленського, який передбачає запит на постачання величезної кількості західного озброєння.

Радник, який допомагав у підготовці документа, заявив виданню, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як знову заявити про своє наполягання на членстві в НАТО - все інше було б сприйнято як відступ у питанні про західні гарантії безпеки.

"Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову", - сказав український чиновник.

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"Земля" за членство (в НАТО - ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають. Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі", - заявив один високопоставлений західний чиновник. 

Ризики вступу України до НАТО

FT пише, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.

Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, наголошують журналісти, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Союзники по НАТО мають вирішувати, чи можна запросити Україну до членства з окупованими територіями, - Столтенберг 

Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля.

"Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означає. Це політичне рішення", - додав український високопосадовець.

Автор: 

Байден Джо (2889) Україна (5923) членство в НАТО (1724)


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Топ коментарі
+10
Не вірю! Україні постійно морковкою "партнери" перед носом водять,що призвело до вторгнення Мордору та війні!
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01.10.2024 11:51
+4
Ну, не скажуть же наші партнери,що вони просто обісралися!
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01.10.2024 11:55
+3
Може схвалити, а може і ні... Нащо ці розмови ні про що? Єдине точно відомо, що Байден не буде дразнити ***** і нічого мега критичного ухвалювати точно не буде
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01.10.2024 11:53
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Не вірю! Україні постійно морковкою "партнери" перед носом водять,що призвело до вторгнення Мордору та війні!
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01.10.2024 11:51 Відповісти
було б суперово...але щє є Шольц...хоча і він стоїть на виході...Питання в тому що саме означає "просунути заявку"...
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01.10.2024 11:52 Відповісти
Там і без Шольца хватає противників,пів Европи.
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01.10.2024 11:59 Відповісти
противників чого? Вступу? чи "просування заявки"? Саме у просуванні(!) є дві ключові постаті: Джо та Олаф
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01.10.2024 12:02 Відповісти
А тут про заявку,каюсь не уважний. В нас ще навіть заявку не прийняли ,тоді справа ще важкіша.
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01.10.2024 12:21 Відповісти
ясно що означає - сказати що двері в нвто відкриті, сша потужно-незламно буде стояти поруч з Україною і розгляне питання зібратися в наступному році щоб ще раз уважно обговорити це питання.
Скриньте
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02.10.2024 01:04 Відповісти
Може схвалити, а може і ні... Нащо ці розмови ні про що? Єдине точно відомо, що Байден не буде дразнити ***** і нічого мега критичного ухвалювати точно не буде
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01.10.2024 11:53 Відповісти
Знову про ескалацію... Яка ще може бути ескалація коли йде повномасштабна війна з кацапами?!
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01.10.2024 11:53 Відповісти
Ну, не скажуть же наші партнери,що вони просто обісралися!
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01.10.2024 11:55 Відповісти
просто обісралися vi o čom ? jakimi snarjadami ta patronami koristujutsa ZSU ?
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01.10.2024 12:03 Відповісти
udari po jadernim stancijam , po dambam...jak vam take ?
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01.10.2024 12:01 Відповісти
По яким ядерним станціям. ***** не тільки США, а і Китай сказали шо б і не думав. Як тільки ***** таке зробить всій підерації прийде кирдик. Хто допустить, щоб в центрі Європи хтось довбонув по АЕС? А по дамбах ***** вже давно довбає, навіть Каховську ГЕС та дамбу зруйнував. Бив і про Дніпровській ГЕС і по Київській та Кременчуцьків вже бив. Чи ти мабуть не в курсі?
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01.10.2024 12:27 Відповісти
ņičovo podobnovo - kazaļi tiļki po izpolzuvaņiju NW.

Чи ти мабуть не в курсі? ja v kurse - ale biti ta porušiti ce ņe odno i tež.

ok osj vam šče: jak bi vam spodobalos bio oružije v centre.... naprimer Kyieva ? či himična zbroja ? vam ce treba ?
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01.10.2024 12:31 Відповісти
Хімічну зброю ***** вже давно на фронті використовує. Чого ви всі цього ***** боєтесь? У ***** вже половину Курської області Україна окупувала. Він стягнув в Україну майже всю свою армію, 650000 кацапських підарасів вже виведено зі строю, більша половина їх годує вже червей та удобрює український чернозем. А ви все якоїсь ескалації боєтесь...
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01.10.2024 12:36 Відповісти
ta ņeboitsa ņikto - ņehotjat brati vidpovidaļnost , ce ņezovsem odne i tože
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01.10.2024 12:39 Відповісти
Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули, тільки на повномасштабне вторгнення почали реагувати. А його б не могло бути якби ще в 2008-му світ почав реагувати і поставив би ***** в стойло. А то від вашої толерантності і до вас ракети могли б долітати якби Україна не дала кацапам відсіч.
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01.10.2024 12:59 Відповісти
Грузію проковтнули, Крим проковтнули, Донбас проковтнули... ja vse ņijak ņerozumiju - čomu vi vse vešajete na zahid ? ja pogodžujus v plaņe tovo ščo Obama vjalo reaguvav na vyzovi....ale čomu vi na sebe ņepodivites po načalu ?
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01.10.2024 13:06 Відповісти
А то від вашої толерантності і до вас ракети могли б долітати якби Україна не дала кацапам відсіч.

oi...sluhaite...ņetreba cei..."pafos" - za nas ņetreba turbuvatis , ce ņe vaša sprava.
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01.10.2024 13:08 Відповісти
Вам просто пощастило шо після розвалу совка вас взяли під парасольку НАТО. То тому ви такі розумні... Також пощастило Польщі, Румунії, Болгарії, словакам, чехам, угорцям що Європі потрібна була буферна зона від бувшого совка.
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01.10.2024 13:17 Відповісти
просто пощастило...ņičovo podobnovo - ņetreba govoriti te ščo vi ņeznaete mi rabotaļi nad cem rokiv tak 10-12.

Європі потрібна була буферна зона - tak vona i tak tam byla , vzjati v NATO - ce jak raz pozbavitis bufernoi zoni.
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01.10.2024 13:40 Відповісти
Шо ви там работалі?! У вас не було над чим там работать. Над шпротами работалі?
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01.10.2024 14:12 Відповісти
osj vam i vidpovidj - "čomu mi ņe v nato".
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01.10.2024 14:15 Відповісти
Так, а шо не так? Ви ж в НАТО.
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01.10.2024 14:20 Відповісти
čomu mi ņe v nato - ce fraza prozvučala ot vašei vladi....u nas vse v porjadke.
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01.10.2024 14:23 Відповісти
Що хоче Зеленський почути від Байдена?

Президент України в інтерв'ю сказав, що хотів би почути від Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління.

"Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?" - уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом у відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.

https://www.bbc.com/ukrainian/news-55885046
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01.10.2024 14:26 Відповісти
Думаю це дохлий номер.Европа в страшному сні бачить такий сценарій,особливо зараз.
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01.10.2024 11:55 Відповісти
Дурень думкою радіє. Ніхто нас туди нее візьме і нахрєн воно нам здалось. Це колгосп а ми вже там були.
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01.10.2024 11:55 Відповісти
Заявку змастять салом?
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01.10.2024 11:56 Відповісти
як можна написати таку муть? а я думав що це серйозний сайт.
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01.10.2024 11:59 Відповісти
Давай діду! Ми в НАТО, а ти на песію.
В історію ввійдеш! Тобі треба вже про вічне думати
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01.10.2024 12:04 Відповісти
Відчинені двері були,міст до членства був,цікаво що зараз понапридумують.
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01.10.2024 12:06 Відповісти
Що значить "схвалити просування заявки"? Це коли Байден вийде і заявить "я не проти щоб Україна тримала курс в НАТО"? І що це дасть, які результати принесе?

Американські посадовці "не були вражені" планом який передбачає постачання великої кількості західного озброєння, натомість вони хочуть відкупитись черговими словами і обіцянками і нехай Україна і далі закидає війну своїми людьми?
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01.10.2024 12:08 Відповісти
Одні обіцянки.
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01.10.2024 12:13 Відповісти
Це добре,за нейманням іншого,а інше це одразу вступ до НАТО-це вже добре.
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01.10.2024 12:16 Відповісти
"Земля" за членство (в НАТО - ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають. Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі",,,,, -- Не раз казав тут про Це! і Саме ТАК! воно і буде, про щоб тут боти не смерділи,
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01.10.2024 12:39 Відповісти
Для цього треба бути Бушем або Рузвельтом.
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01.10.2024 13:27 Відповісти
А може і не схвалити.
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01.10.2024 13:44 Відповісти
 
 