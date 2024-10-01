Байден може схвалити просування заявки України до НАТО до кінця президентства, - FT

Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на вступ до НАТО до закінчення свого президентства в січні.

Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.

Західний чиновник, обізнаний із переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.

Як зазначає видання, Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань: дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по території РФ та прогресу в питанні вступу України до НАТО.

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Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, побоюючись, що це може спонукати РФ до ескалації війни, що потенційно залучить США та інших союзників.

Для України найголовніше - отримати гарантії безпеки

Американські посадовці, як пише FT, не були вражені "Планом перемоги" Зеленського, який передбачає запит на постачання величезної кількості західного озброєння.

Радник, який допомагав у підготовці документа, заявив виданню, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як знову заявити про своє наполягання на членстві в НАТО - все інше було б сприйнято як відступ у питанні про західні гарантії безпеки.

"Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову", - сказав український чиновник.

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"Земля" за членство (в НАТО - ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають. Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі", - заявив один високопоставлений західний чиновник.

Ризики вступу України до НАТО

FT пише, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.

Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, наголошують журналісти, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.

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Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля.

"Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означає. Це політичне рішення", - додав український високопосадовець.