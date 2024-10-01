Байден може схвалити просування заявки України до НАТО до кінця президентства, - FT
Джо Байден може погодитися підвищити статус заявки України на вступ до НАТО до закінчення свого президентства в січні.
Про це пише Financial Times, передає Цензор.НЕТ.
Західний чиновник, обізнаний із переговорами Зеленського у Вашингтоні, заявив, що є попередні ознаки того, що Байден може погодитися просунути статус заявки України на членство в НАТО до завершення свого терміну в січні.
Як зазначає видання, Володимир Зеленський залишив Вашингтон без ключових досягнень щодо двох важливих питань: дозволу США на використання західної зброї для дальніх ударів по території РФ та прогресу в питанні вступу України до НАТО.
Адміністрація Байдена протистоїть обом питанням, побоюючись, що це може спонукати РФ до ескалації війни, що потенційно залучить США та інших союзників.
Для України найголовніше - отримати гарантії безпеки
Американські посадовці, як пише FT, не були вражені "Планом перемоги" Зеленського, який передбачає запит на постачання величезної кількості західного озброєння.
Радник, який допомагав у підготовці документа, заявив виданню, що у Зеленського не було іншого вибору, окрім як знову заявити про своє наполягання на членстві в НАТО - все інше було б сприйнято як відступ у питанні про західні гарантії безпеки.
"Для нас найголовніше – це гарантії безпеки. Справжні гарантії. Інакше це не покладе край війні, а лише спровокує нову", - сказав український чиновник.
"Земля" за членство (в НАТО - ред.) - єдина реальна стратегія, і всі це знають. Ніхто не говорить про це вголос... але це єдина стратегія на столі", - заявив один високопоставлений західний чиновник.
Ризики вступу України до НАТО
FT пише, що членство в НАТО залишається ключовою метою України, але мало хто з 32 членів Альянсу вважає, що це можливо без повного, тривалого припинення вогню і чіткої лінії на карті, яка визначить, на яку частину України поширюватиметься положення про взаємну оборону.
Дехто пропонує західнонімецьку модель – вступ до НАТО частини країни. Але навіть це, наголошують журналісти, вимагало б масштабного розгортання сил з боку США та їхніх партнерів, що, швидше за все, не сподобається будь-якій адміністрації президента – демократичній чи республіканській.
Будь-який варіант, окрім повноправного членства, навряд чи зупинить військову агресію Кремля.
"Навіть якщо ми отримаємо запрошення до НАТО, це нічого не означає. Це політичне рішення", - додав український високопосадовець.
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Чи ти мабуть не в курсі? ja v kurse - ale biti ta porušiti ce ņe odno i tež.
ok osj vam šče: jak bi vam spodobalos bio oružije v centre.... naprimer Kyieva ? či himična zbroja ? vam ce treba ?
oi...sluhaite...ņetreba cei..."pafos" - za nas ņetreba turbuvatis , ce ņe vaša sprava.
Європі потрібна була буферна зона - tak vona i tak tam byla , vzjati v NATO - ce jak raz pozbavitis bufernoi zoni.
Президент України в інтерв'ю сказав, що хотів би почути від Байдена, що Україна стане членом НАТО саме за його правління.
"Для мене перше питання звучало б так: "Містере президенте, чому ми досі не в НАТО?" - уявив Зеленський свою першу розмову з президентом Байденом у відповідь на питання журналіста, якої допомоги Україна потребує від США.
https://www.bbc.com/ukrainian/news-55885046
В історію ввійдеш! Тобі треба вже про вічне думати
Американські посадовці "не були вражені" планом який передбачає постачання великої кількості західного озброєння, натомість вони хочуть відкупитись черговими словами і обіцянками і нехай Україна і далі закидає війну своїми людьми?