Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інвестиції у допомогу Україні є важливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції.

Він зазначив, що підтримка України – це правильно, це також інвестиція у власну безпеку, тому що незалежна та демократична Україна є дуже важливою для миру та стабільності у Європі.

"Ми маємо підтримувати Україну, тому що інвестиції у це значно менші, ніж якби нам напряму довелося боротися із Путіним", - зазначив генсек НАТО.

Читайте також: Україна має право бити по РФ. Обмеження на далекобійну зброю може зняти лише країна постачальник, - Рютте

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Також читайте: Китай не може допомагати РФ без шкоди для власних інтересів та репутації, - Рютте