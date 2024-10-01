Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інвестиції у допомогу Україні є важливими.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції.
Він зазначив, що підтримка України – це правильно, це також інвестиція у власну безпеку, тому що незалежна та демократична Україна є дуже важливою для миру та стабільності у Європі.
"Ми маємо підтримувати Україну, тому що інвестиції у це значно менші, ніж якби нам напряму довелося боротися із Путіним", - зазначив генсек НАТО.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.
Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.
Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.
Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.
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Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
Чи просто свнособачий ретранслятор ?
Так, щоб було зрозуміліше думка російських свиней -не цікава.
Я нічого не наплутав?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028ugQhyNo92dfGyQgu26PxMpgmy7z9WGfaWj7CPKbD28qe6E71TYbfcghj9LrGYugl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=%2CO%2CP-R-R 53m ·
Зайдіть заради цікавості на сторінку Порошенка. Подивіться на цей конвеєр зустрічей у Брюсселі.
Які колосальні зусилля докладаються, щоб згладити наслідки чиєїсь (не будемо тицяти пальцем) авантюрної непродуманої шоумен-політики.
Я впевнена, про це жодним словом не згадають на марафоні чи в новинах.
Для більшості населення це як репортажі з іншої галактики.
Де той Брюссель? Де та Єврокомісія? Які такі вибори, що таке взагалі вибори і до чого тут ми? Краще дайте ракет, вертоліт і мільйон доларів готівкою...
ПП - акула у водах європейського політичного лобіювання. Він заворожує співрозмовників як факір, він знаходить такі слова і аргументи, які заходять там як вода у суху землю. Ну нема у нас більше діячів такого рівня і такого досвіду, він реально найкращий.
Трускавецькій школоті варто було б пройти якусь детоксикацію, протверезіти і надати Порошенку максимальне сприяння і повноваження у переговорах з ЄС. Дивися, і справа з членством би посунулася, і збройна допомога. Тим більше на фоні того, що відбулося і ще відбудеться у Штатах.