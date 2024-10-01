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Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте

Допомагати Україні дешевше, ніж напряму боротися із Путіним: Заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявив, що інвестиції у допомогу Україні є важливими.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це він заявив на пресконференції.

Він зазначив, що підтримка України – це правильно, це також інвестиція у власну безпеку, тому що незалежна та демократична Україна є дуже важливою для миру та стабільності у Європі.

"Ми маємо підтримувати Україну, тому що інвестиції у це значно менші, ніж якби нам напряму довелося боротися із Путіним", - зазначив генсек НАТО.

Читайте також: Україна має право бити по РФ. Обмеження на далекобійну зброю може зняти лише країна постачальник, - Рютте

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що 1 жовтня Марк Рютте офіційно стає новим генеральним секретарем Північноатлантичного альянсу.

Рютте заявив, що Україна буде головним питанням у списку його пріоритетів.

Генсек НАТО зазначив, що ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ.

Рютте наголосив, що Україна має стати членом НАТО та отримати всю обіцяну партнерами допомогу.

Також читайте: Китай не може допомагати РФ без шкоди для власних інтересів та репутації, - Рютте

Автор: 

допомога (8389) Рютте Марк (402)


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Топ коментарі
+10
Нарешті прагматизм та голос розуму. Без пафосу та урочистих фраз.
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01.10.2024 17:00
+10
Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте Джерело:

Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
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01.10.2024 17:07
+5
Українці хотіли, а от кацапи з українським паспортом на бамбасі, півдні та Криму ні. От в чому проблема. Ті хто вибрав зечару в першу чергу не хотіли.
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01.10.2024 17:21
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Нарешті прагматизм та голос розуму. Без пафосу та урочистих фраз.
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01.10.2024 17:00 Відповісти
Має,повинні.Все ті ж самі фрази без ніякої конкретики.Одна говорильня уже третій рік продовжується.Правильно дехто говорить,що НАТО це ні про що насправді.NATO
it is not actions talk only
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01.10.2024 20:37 Відповісти
То шевеліть поршнями!
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01.10.2024 17:05 Відповісти
Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте Джерело:

Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
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01.10.2024 17:07 Відповісти
Ти про що , може про те ,що американці з європейцями влаштували " госпєрєварот" на Майдані ?

Чи просто свнособачий ретранслятор ?

Так, щоб було зрозуміліше думка російських свиней -не цікава.
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01.10.2024 17:39 Відповісти
Це зельоний субєкт,який розказує про 11 років і во всьом віноват американський імпереалізм і весь захід,а куйло б не на пало якби його не спровокували.Дивно що тому коментатору ще стільки лайків поставили.
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01.10.2024 18:49 Відповісти
Дуже "правильний" генсек! А от "неправильні" люди обрали б зечару з двома ходками чи тупого мстивого клоуна!
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01.10.2024 17:09 Відповісти
А якби Україну прийняли в НАТО до 14 року, то вам би це нічого не коштувало! А тепер розгрубаєте,стратеги хренові!
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01.10.2024 17:10 Відповісти
Блін, запарився вже наводити результати опитувань. До 2014 року більше 50% українців не підтримували вступ до НАТО.
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01.10.2024 17:17 Відповісти
Українці хотіли, а от кацапи з українським паспортом на бамбасі, півдні та Криму ні. От в чому проблема. Ті хто вибрав зечару в першу чергу не хотіли.
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01.10.2024 17:21 Відповісти
От ви зараз поділили українців на українців і гімно . А як же національна єдність?
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01.10.2024 17:49 Відповісти
Яка може бути єдність з тими хто звав *****?
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01.10.2024 18:18 Відповісти
А шо ж з ними робити? Їх монобільшість..
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01.10.2024 18:21 Відповісти
Хто тобі таку муйню сказав? Короче, кацапура, тут воТкі нє налівпют. Ьак шо проході мімо
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01.10.2024 18:41 Відповісти
ЦВК сказало. Шо, зєлєбобік, правда очі вколола?
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01.10.2024 20:39 Відповісти
А чи хотіла Україна тоді в НАТО? Але якби і хотіла, то швидше за все все одно не прийняли
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01.10.2024 17:17 Відповісти
Не швидше за все, а точно б не прийняли. В 2008 Ющенко подавав заяву в НАТО, її відхилили.
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01.10.2024 22:07 Відповісти
Більше того, аналогічну заявку побила Грузія при Саакашвілі, її спіткала така ж доля, хоча рівень підтримки ідеї вступу до НАТО в грузинів, враховуючи вже досвід попередніх конфліктів з РФ була значно вища.
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01.10.2024 22:12 Відповісти
Принаймні, згідно проведеного попередньо референдуму ідею вступу до НАТО підтримувало 77 відсотків
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01.10.2024 22:18 Відповісти
От тільки з постачанням всього необхідного - досі величезні проблеми, які, схоже, не квапляться вирішувати.
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01.10.2024 17:13 Відповісти
А якби Росію прийняли до НАТО,то Україна на неї б не б напала!
Я нічого не наплутав?
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01.10.2024 17:15 Відповісти
Не напала б. А так і рашку не прийняли і Україну не приняли і напала , бо не прийняли, куди і не збирались приймати.
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01.10.2024 17:19 Відповісти
Авжеж менше, європейці та американці не гинуть, хіба що їх добровольці.
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01.10.2024 17:26 Відповісти
Нічого нового кеп Рютте! Як казав сенатор Грем "Це гарна інвестиція для американського народу. Ми знищуємо російську армію, не втрачаючи жодного солдата"
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01.10.2024 17:37 Відповісти
торг здесь не уместен
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01.10.2024 17:41 Відповісти
неуместен
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01.10.2024 20:06 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=-UC%2CP-R-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028ugQhyNo92dfGyQgu26PxMpgmy7z9WGfaWj7CPKbD28qe6E71TYbfcghj9LrGYugl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=%2CO%2CP-R-R 53m ·

Зайдіть заради цікавості на сторінку Порошенка. Подивіться на цей конвеєр зустрічей у Брюсселі.

Які колосальні зусилля докладаються, щоб згладити наслідки чиєїсь (не будемо тицяти пальцем) авантюрної непродуманої шоумен-політики.

Я впевнена, про це жодним словом не згадають на марафоні чи в новинах.

Для більшості населення це як репортажі з іншої галактики.

Де той Брюссель? Де та Єврокомісія? Які такі вибори, що таке взагалі вибори і до чого тут ми? Краще дайте ракет, вертоліт і мільйон доларів готівкою...

ПП - акула у водах європейського політичного лобіювання. Він заворожує співрозмовників як факір, він знаходить такі слова і аргументи, які заходять там як вода у суху землю. Ну нема у нас більше діячів такого рівня і такого досвіду, він реально найкращий.

Трускавецькій школоті варто було б пройти якусь детоксикацію, протверезіти і надати Порошенку максимальне сприяння і повноваження у переговорах з ЄС. Дивися, і справа з членством би посунулася, і збройна допомога. Тим більше на фоні того, що відбулося і ще відбудеться у Штатах.
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01.10.2024 17:43 Відповісти
Так блін! Хто випустив Пороха? Якого хєра? Він там зараз шось порішає і на наступних виборах буде казати шо переміг кацапів не лише Зєля, а шо він теж допомогав.
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01.10.2024 17:52 Відповісти
Сразу пропечатал тогда весной в мае 19г. ВаЗелин по идее должен был для прекращения раскола в обществе назначить Пороха министром ИД а заместителем Лану Зеркаль. Эти двое бы великолепно сработали. Тем более у нас с 91 г не разу не было харизматичного министра ИД. Какие то косматые лохматые вечерники заочники! И правительство надо было формировать тогда стоило коалиционное, а не эту шоблу бездарей и предателей латентных. Ушёл поезд, поздно теперь. Очень крахом запахло.
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01.10.2024 20:22 Відповісти
Так він для цього і взявся за цю роль, і грає її успішно - розкол і крах. Його ідеал.
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01.10.2024 22:24 Відповісти
Порошенко був міністром закордонних справ в 2009-2010 рр при президентстві Ющенка. Він 9-7-й за рахунком міністр цього відомства.
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01.10.2024 22:30 Відповісти
9-й
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01.10.2024 22:32 Відповісти
Дипломатія в стилі бикоКО нам точно не допоможе.
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01.10.2024 18:02 Відповісти
Співвідношення 100 Українців до 1го Рютте і європейця !
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01.10.2024 18:49 Відповісти
Що за логіка? А якби було дорожче, то най душить маніяк Україну.
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01.10.2024 19:21 Відповісти
а в плані життів то і взагалі безплатно
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01.10.2024 19:35 Відповісти
 
 