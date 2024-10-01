Помощь Украине стоит нам меньше, чем если бы напрямую пришлось бороться с Путиным, - Рютте
Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что инвестиции в помощь Украине важны.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на пресс-конференции.
Он отметил, что поддержка Украины - это правильно, это также инвестиция в собственную безопасность, потому что независимая и демократическая Украина очень важна для мира и стабильности в Европе.
"Мы должны поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньше, чем если бы нам напрямую пришлось бороться с Путиным", - отметил генсек НАТО.
Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.
Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.
Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.
Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.
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Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
Чи просто свнособачий ретранслятор ?
Так, щоб було зрозуміліше думка російських свиней -не цікава.
Я нічого не наплутав?
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028ugQhyNo92dfGyQgu26PxMpgmy7z9WGfaWj7CPKbD28qe6E71TYbfcghj9LrGYugl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=%2CO%2CP-R-R 53m ·
Зайдіть заради цікавості на сторінку Порошенка. Подивіться на цей конвеєр зустрічей у Брюсселі.
Які колосальні зусилля докладаються, щоб згладити наслідки чиєїсь (не будемо тицяти пальцем) авантюрної непродуманої шоумен-політики.
Я впевнена, про це жодним словом не згадають на марафоні чи в новинах.
Для більшості населення це як репортажі з іншої галактики.
Де той Брюссель? Де та Єврокомісія? Які такі вибори, що таке взагалі вибори і до чого тут ми? Краще дайте ракет, вертоліт і мільйон доларів готівкою...
ПП - акула у водах європейського політичного лобіювання. Він заворожує співрозмовників як факір, він знаходить такі слова і аргументи, які заходять там як вода у суху землю. Ну нема у нас більше діячів такого рівня і такого досвіду, він реально найкращий.
Трускавецькій школоті варто було б пройти якусь детоксикацію, протверезіти і надати Порошенку максимальне сприяння і повноваження у переговорах з ЄС. Дивися, і справа з членством би посунулася, і збройна допомога. Тим більше на фоні того, що відбулося і ще відбудеться у Штатах.