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Новости Помощь Украине Война
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Помощь Украине стоит нам меньше, чем если бы напрямую пришлось бороться с Путиным, - Рютте

Допомагати Україні дешевше, ніж напряму боротися із Путіним: Заява Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что инвестиции в помощь Украине важны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что поддержка Украины - это правильно, это также инвестиция в собственную безопасность, потому что независимая и демократическая Украина очень важна для мира и стабильности в Европе.

"Мы должны поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньше, чем если бы нам напрямую пришлось бороться с Путиным", - отметил генсек НАТО.

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Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

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Автор: 

помощь (7824) Рютте Марк (358)


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Топ комментарии
+10
Нарешті прагматизм та голос розуму. Без пафосу та урочистих фраз.
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01.10.2024 17:00
+10
Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте Джерело:

Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
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01.10.2024 17:07
+5
Українці хотіли, а от кацапи з українським паспортом на бамбасі, півдні та Криму ні. От в чому проблема. Ті хто вибрав зечару в першу чергу не хотіли.
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01.10.2024 17:21
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Правила форума Совет форумчан
Нарешті прагматизм та голос розуму. Без пафосу та урочистих фраз.
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01.10.2024 17:00 Ответить
Має,повинні.Все ті ж самі фрази без ніякої конкретики.Одна говорильня уже третій рік продовжується.Правильно дехто говорить,що НАТО це ні про що насправді.NATO
it is not actions talk only
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01.10.2024 20:37 Ответить
То шевеліть поршнями!
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01.10.2024 17:05 Ответить
Допомога Україні нам коштує менше, ніж якби напряму довелося боротися із Путіним, - Рютте Джерело:

Геніально. Так ви це й продумали та затіяли. Шкода, що наші "розумні" майже 11 років тому повелися на таке. Дешевше підставити Україну під кремлівського психа, аніж самим із ним розібратися.
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01.10.2024 17:07 Ответить
Ти про що , може про те ,що американці з європейцями влаштували " госпєрєварот" на Майдані ?

Чи просто свнособачий ретранслятор ?

Так, щоб було зрозуміліше думка російських свиней -не цікава.
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01.10.2024 17:39 Ответить
Це зельоний субєкт,який розказує про 11 років і во всьом віноват американський імпереалізм і весь захід,а куйло б не на пало якби його не спровокували.Дивно що тому коментатору ще стільки лайків поставили.
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01.10.2024 18:49 Ответить
Дуже "правильний" генсек! А от "неправильні" люди обрали б зечару з двома ходками чи тупого мстивого клоуна!
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01.10.2024 17:09 Ответить
А якби Україну прийняли в НАТО до 14 року, то вам би це нічого не коштувало! А тепер розгрубаєте,стратеги хренові!
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01.10.2024 17:10 Ответить
Блін, запарився вже наводити результати опитувань. До 2014 року більше 50% українців не підтримували вступ до НАТО.
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01.10.2024 17:17 Ответить
Українці хотіли, а от кацапи з українським паспортом на бамбасі, півдні та Криму ні. От в чому проблема. Ті хто вибрав зечару в першу чергу не хотіли.
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01.10.2024 17:21 Ответить
От ви зараз поділили українців на українців і гімно . А як же національна єдність?
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01.10.2024 17:49 Ответить
Яка може бути єдність з тими хто звав *****?
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01.10.2024 18:18 Ответить
А шо ж з ними робити? Їх монобільшість..
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01.10.2024 18:21 Ответить
Хто тобі таку муйню сказав? Короче, кацапура, тут воТкі нє налівпют. Ьак шо проході мімо
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01.10.2024 18:41 Ответить
ЦВК сказало. Шо, зєлєбобік, правда очі вколола?
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01.10.2024 20:39 Ответить
А чи хотіла Україна тоді в НАТО? Але якби і хотіла, то швидше за все все одно не прийняли
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01.10.2024 17:17 Ответить
Не швидше за все, а точно б не прийняли. В 2008 Ющенко подавав заяву в НАТО, її відхилили.
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01.10.2024 22:07 Ответить
Більше того, аналогічну заявку побила Грузія при Саакашвілі, її спіткала така ж доля, хоча рівень підтримки ідеї вступу до НАТО в грузинів, враховуючи вже досвід попередніх конфліктів з РФ була значно вища.
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01.10.2024 22:12 Ответить
Принаймні, згідно проведеного попередньо референдуму ідею вступу до НАТО підтримувало 77 відсотків
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01.10.2024 22:18 Ответить
От тільки з постачанням всього необхідного - досі величезні проблеми, які, схоже, не квапляться вирішувати.
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01.10.2024 17:13 Ответить
А якби Росію прийняли до НАТО,то Україна на неї б не б напала!
Я нічого не наплутав?
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01.10.2024 17:15 Ответить
Не напала б. А так і рашку не прийняли і Україну не приняли і напала , бо не прийняли, куди і не збирались приймати.
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01.10.2024 17:19 Ответить
Авжеж менше, європейці та американці не гинуть, хіба що їх добровольці.
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01.10.2024 17:26 Ответить
Нічого нового кеп Рютте! Як казав сенатор Грем "Це гарна інвестиція для американського народу. Ми знищуємо російську армію, не втрачаючи жодного солдата"
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01.10.2024 17:37 Ответить
торг здесь не уместен
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01.10.2024 17:41 Ответить
неуместен
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01.10.2024 20:06 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=-UC%2CP-R-R Тамара Горіха Зерня

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid028ugQhyNo92dfGyQgu26PxMpgmy7z9WGfaWj7CPKbD28qe6E71TYbfcghj9LrGYugl&id=100007897291251&__cft__[0]=AZX1JIa2iU-swhk1Mq_05Z0heF-o6Sxt811t8Qy-Z4Byy80MHLhawKEAKJqXoamnXpm7xqnOEyF737HX1c6QUc-KDEQ8IGGYtPcsO79vDjmc8LdFL63h46t5qFXJd_SU2ONhVD-jBT0QvTyqJh4UUX0oUnsTIP0l44bi0GJoNAjXzSQ80LE6Q-JgA4um5K13AcEfTHxKwIWhDsH309vWK-1EHXeINF8SUx9vMW2B2fqFOw&__tn__=%2CO%2CP-R-R 53m ·

Зайдіть заради цікавості на сторінку Порошенка. Подивіться на цей конвеєр зустрічей у Брюсселі.

Які колосальні зусилля докладаються, щоб згладити наслідки чиєїсь (не будемо тицяти пальцем) авантюрної непродуманої шоумен-політики.

Я впевнена, про це жодним словом не згадають на марафоні чи в новинах.

Для більшості населення це як репортажі з іншої галактики.

Де той Брюссель? Де та Єврокомісія? Які такі вибори, що таке взагалі вибори і до чого тут ми? Краще дайте ракет, вертоліт і мільйон доларів готівкою...

ПП - акула у водах європейського політичного лобіювання. Він заворожує співрозмовників як факір, він знаходить такі слова і аргументи, які заходять там як вода у суху землю. Ну нема у нас більше діячів такого рівня і такого досвіду, він реально найкращий.

Трускавецькій школоті варто було б пройти якусь детоксикацію, протверезіти і надати Порошенку максимальне сприяння і повноваження у переговорах з ЄС. Дивися, і справа з членством би посунулася, і збройна допомога. Тим більше на фоні того, що відбулося і ще відбудеться у Штатах.
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01.10.2024 17:43 Ответить
Так блін! Хто випустив Пороха? Якого хєра? Він там зараз шось порішає і на наступних виборах буде казати шо переміг кацапів не лише Зєля, а шо він теж допомогав.
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01.10.2024 17:52 Ответить
Сразу пропечатал тогда весной в мае 19г. ВаЗелин по идее должен был для прекращения раскола в обществе назначить Пороха министром ИД а заместителем Лану Зеркаль. Эти двое бы великолепно сработали. Тем более у нас с 91 г не разу не было харизматичного министра ИД. Какие то косматые лохматые вечерники заочники! И правительство надо было формировать тогда стоило коалиционное, а не эту шоблу бездарей и предателей латентных. Ушёл поезд, поздно теперь. Очень крахом запахло.
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01.10.2024 20:22 Ответить
Так він для цього і взявся за цю роль, і грає її успішно - розкол і крах. Його ідеал.
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01.10.2024 22:24 Ответить
Порошенко був міністром закордонних справ в 2009-2010 рр при президентстві Ющенка. Він 9-7-й за рахунком міністр цього відомства.
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01.10.2024 22:30 Ответить
9-й
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01.10.2024 22:32 Ответить
Дипломатія в стилі бикоКО нам точно не допоможе.
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01.10.2024 18:02 Ответить
Співвідношення 100 Українців до 1го Рютте і європейця !
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01.10.2024 18:49 Ответить
Що за логіка? А якби було дорожче, то най душить маніяк Україну.
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01.10.2024 19:21 Ответить
а в плані життів то і взагалі безплатно
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01.10.2024 19:35 Ответить
 
 