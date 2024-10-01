Помощь Украине стоит нам меньше, чем если бы напрямую пришлось бороться с Путиным, - Рютте

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что инвестиции в помощь Украине важны.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укрінформ, об этом он заявил на пресс-конференции.

Он отметил, что поддержка Украины - это правильно, это также инвестиция в собственную безопасность, потому что независимая и демократическая Украина очень важна для мира и стабильности в Европе.

"Мы должны поддерживать Украину, потому что инвестиции в это значительно меньше, чем если бы нам напрямую пришлось бороться с Путиным", - отметил генсек НАТО.

Также читайте: США работают над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет активов РФ до конца года, - Бринк

Напомним, ранее сообщалось, что 1 октября Марк Рютте официально становится новым генеральным секретарем Североатлантического альянса.

Рютте заявил, что Украина будет главным вопросом в списке его приоритетов.

Генсек НАТО отметил, что ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ.

Рютте подчеркнул, что Украина должна стать членом НАТО и получить всю обещанную партнерами помощь.

Читайте также: Китай не может помогать РФ без ущерба для своих интересов и репутации, - Рютте