Ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ, - Рютте

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине непростая, поэтому важно укрепить поддержку Киева.

Об этом Марк Рютте сказал во время своего первого брифинга на посту генсека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос, одержит ли Украина победу в войне с Россией и что могут сделать союзники, чтобы изменить реальность на поле боя, Рютте сказал, что ситуация на фронте сейчас сложная, но он "абсолютно поражен тем, что делает Украина".

Очевидно, что Украина ведет эту войну ради самозащиты. Я абсолютно поражен тем, что делает Украина. Они продемонстрировали свою решительность и креативность. Они могут оттеснить российские войска. Когда вы спросите меня, какая сейчас ситуация на поле боя: очевидно, что она непростая", - подчеркнул он.

Читайте также: Украина имеет право бить по РФ. Ограничение на дальнобойное оружие может снять только страна-поставщик, - Рютте

Он отметил, что с одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России, однако с другой стороны - российские войска "достигли определенных ограниченных успехов на поле боя".

"Но этот прогресс, не забывайте, по последним оценкам, стоил дорого", - отметил Рютте.

Новый генсек отметил важность продолжения поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.

Рютте добавил, что через несколько недель лидеры НАТО соберутся на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), чтобы обсудить наиболее насущные потребности страны на поле боя и скоординировать дальнейшую поддержку

Читайте также: Рютте об угрозах Путина: "Мы не видим никакой нависшей угрозы применения ядерного оружия"