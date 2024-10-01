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Новости Война
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Ситуация на фронте сложная, но ВСУ могут оттеснить войска РФ, - Рютте

Рютте оцінив ситуацію на фронті в Україні

Новоназначенный генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что сейчас ситуация на поле боя в Украине непростая, поэтому важно укрепить поддержку Киева.

Об этом Марк Рютте сказал во время своего первого брифинга на посту генсека, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Отвечая на вопрос, одержит ли Украина победу в войне с Россией и что могут сделать союзники, чтобы изменить реальность на поле боя, Рютте сказал, что ситуация на фронте сейчас сложная, но он "абсолютно поражен тем, что делает Украина".

Очевидно, что Украина ведет эту войну ради самозащиты. Я абсолютно поражен тем, что делает Украина. Они продемонстрировали свою решительность и креативность. Они могут оттеснить российские войска. Когда вы спросите меня, какая сейчас ситуация на поле боя: очевидно, что она непростая", - подчеркнул он.

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Он отметил, что с одной стороны, украинская армия удерживает часть Курской области в России, однако с другой стороны - российские войска "достигли определенных ограниченных успехов на поле боя".

"Но этот прогресс, не забывайте, по последним оценкам, стоил дорого", - отметил Рютте.

Новый генсек отметил важность продолжения поддержки Украины в борьбе с агрессией РФ.

Рютте добавил, что через несколько недель лидеры НАТО соберутся на заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (Рамштайн), чтобы обсудить наиболее насущные потребности страны на поле боя и скоординировать дальнейшую поддержку

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Автор: 

Рютте Марк (358)


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Зброя, зброя і ще раз зброя !
Тільки так !
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01.10.2024 14:09 Ответить
Так - підтримати не на словах а зброєю
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01.10.2024 14:10 Ответить
Рютте часом не вступив в партію "Слуга народа"? Риторика щось до непристойності знайома.
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01.10.2024 14:20 Ответить
Хоча б спочатку зупинити.
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01.10.2024 14:44 Ответить
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01.10.2024 15:02 Ответить
Відтиснимо, тільки як Єрмак піде.
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01.10.2024 16:53 Ответить
Разом із ЗЕ. Тобто у 2025.
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01.10.2024 19:06 Ответить
 
 