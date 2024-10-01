Ситуація на фронті складна, але ЗСУ можуть відтіснити війська РФ, - Рютте

Новопризначений генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що нині ситуація на полі бою в Україні непроста, тому важливо зміцнити підтримку Києва.

Про це Марк Рютте сказав під час свого першого брифінгу на посаді генсека, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ЄП.

Відповідаючи на запитання, чи здобуде Україна перемогу у війні з Росією і що можуть зробити союзники, щоб змінити реальність на полі бою, Рютте сказав, що ситуація на фронті наразі складна, але він "абсолютно вражений тим, що робить Україна".

Очевидно, що Україна веде цю війну заради самозахисту. Я абсолютно вражений тим, що робить Україна. Вони продемонстрували свою рішучість та креативність. Вони можуть відтіснити російські війська. Коли ви запитаєте мене, яка зараз ситуація на полі бою: очевидно, що вона непроста", - наголосив він.

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Він зазначив, що з одного боку, українська армія утримує частину Курської області в Росії, проте з іншого боку – російські війська "досягли певних обмежених успіхів на полі бою".

"Але цей прогрес, не забувайте, за останніми оцінками, коштував дорого", - зауважив Рютте.

Новий генсек відзначив важливість продовження підтримки України у боротьбі з агресією РФ.

Рютте додав, що за кілька тижнів лідери НАТО зберуться на засіданні Контактної групи з питань оборони України (Рамштайн), щоб обговорити найбільш нагальні потреби країни на полі бою і скоординувати подальшу підтримку

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