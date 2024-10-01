США работают над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет активов РФ до конца года, - Бринк
Соединенные Штаты работают над разблокированием займа для Украины на сумму 50 миллиардов евро за счет доходов от замороженных суверенных российских активов.
Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.
По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.
Мы работаем над разблокированием $50 млрд займа для Украины, основанного на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", - подчеркнула она.
Бринк отметила, что в случае достижения успеха - "это откроет значительную сумму средств".
Дипломат отметила, что будущее финансирование потребует определенных шагов, особенно учитывая предстоящие выборы в США, и это решение еще предстоит принять.
"Но могу сказать, что я не вижу уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины", - рассказала Бринк и добавила, что это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.
Что предшествовало?
Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.
Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.
В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.
При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".
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Треба, щоб Іран,Китай та північна Корея повчилися у них працювати. а то якісь нерішучі, мляві.
Просто запам"ятай такий класний вислів
Хто ХОЧЕ - шукає можливість. Хто не хоче - шукає ПРИЧИНУ.
Аби вони хотіли розблокувати ті гроші, вже давно розблокували. а так тягнуть один одного за ***.
па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******.
Соррі за такі негарні слова. Але *******!
Колись же роззброїли Україну, а наразі роблять вигляд, що вони ні при чому.
Не сердіться, я справді агресивна особа.
Коли виходжу з дому, мене рідні просять не лаятися й не битися з кацапами. 🤣
викличте орбана у вашингтон.
видайте папаху, пару разів, але не сильно.
і всі питання закриті.
Це коли Україна отримає кредит, а погашати його будуть кошти російських активів?
Чи коли Європа дасть Україні в борг кошти від російських активів, а погашати їх буде Україна?