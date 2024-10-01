РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
11337 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине
896 16

США работают над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет активов РФ до конца года, - Бринк

Брінк: Працюємо над розблокуванням $50 млрд позики Україні за рахунок росактивів до кінця року

Соединенные Штаты работают над разблокированием займа для Украины на сумму 50 миллиардов евро за счет доходов от замороженных суверенных российских активов.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

Мы работаем над разблокированием $50 млрд займа для Украины, основанного на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", - подчеркнула она.

Бринк отметила, что в случае достижения успеха - "это откроет значительную сумму средств".

Читайте на "Цензор.НЕТ": ЕС и США приближаются к согласию по поводу $50 млрд для Украины с использованием российских активов, - Bloomberg

Дипломат отметила, что будущее финансирование потребует определенных шагов, особенно учитывая предстоящие выборы в США, и это решение еще предстоит принять.

"Но могу сказать, что я не вижу уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины", - рассказала Бринк и добавила, что это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.

Читайте также: Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, - Фриланд

Что предшествовало?

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Цель Украины – получить все $300 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Автор: 

США (26877) помощь и поддержка (872) Бринк Бриджит (186) замороженные активы (286)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Якщо пишуть ,що А чи Б працюють над "розблокуванням коштів", " поставках озброєння", "пакетом санкцій", то це лише лапша на вуха. Тактика Заходу проста і зрозуміла: ослаблення росії коштом України. Україні будуть давати рівно стільки, щоб росія весь час мала надію нас перемогти. Припинить війну дуже просто- потрібно дать нам необхідне озброєння щоб законсервувати лінію фронту та закрити небо. Це може бути лише оборонне озброєння і ніяких ліній тут Захід не перетинає. Чим довше росія буде топтатися на місці-тим скоріш та війна закнчиться. А поки вони просуваються хоть на 100 м. за тиждень вони будуть гнати своє м,ясо. А воно буде йти, гинути і знову йти. Але Захід цього ніколи не зробить. Як не парадоксально а якраз Заходу така війна , коли росія з великими втратами йде вперед, і потрібна. Жертви України тут в розрхунок не беруться. Точно така сама ситуація була в Афганістані.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:26
+2
отак--впертими руками и ногами--їх і вздрючать,)
показать весь комментарий
01.10.2024 12:57
+1
Так угорці вперлись руками и ногами -- хочуть дотаціи від ЄС на 5 млд
показать весь комментарий
01.10.2024 12:52
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Так угорці вперлись руками и ногами -- хочуть дотаціи від ЄС на 5 млд
показать весь комментарий
01.10.2024 12:52 Ответить
отак--впертими руками и ногами--їх і вздрючать,)
показать весь комментарий
01.10.2024 12:57 Ответить
Третій рік обіцяють, обіцяють... А скільки ще будуть обіцяти.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:20 Ответить
Цікаво, а як вони працюють? Розблоковують - кОцають бетонну стіну? Добрі кувалди взяли?
Треба, щоб Іран,Китай та північна Корея повчилися у них працювати. а то якісь нерішучі, мляві.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:00 Ответить
Ви вибачите маєте уявлення, поняття про що пишете??. Або це дія, асоціюється у вас, зі зняттям готівки в банкоматі?, навіщо ви несете ось цю усю маячню?(
показать весь комментарий
01.10.2024 13:16 Ответить
Огидно, коли зашорений тупак намагається мені щось пояснювати. Розумієш - огидно? Мене скоро знудить від кількості динєголових.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:27 Ответить
а мені Огидно, від тебе тупінь!, образа, це твій пріоретет кацап? ти несеш якусь нісенітницю!(, тупиш!, і намагаєшся когось, у чомусь звинуватити?? - Іди на ***! так зрозуміліше??(
показать весь комментарий
01.10.2024 14:05 Ответить
Ні, це не мій пріоритет. І я не кацап. Ти не зобиджайся.
Просто запам"ятай такий класний вислів
Хто ХОЧЕ - шукає можливість. Хто не хоче - шукає ПРИЧИНУ.
Аби вони хотіли розблокувати ті гроші, вже давно розблокували. а так тягнуть один одного за ***.
па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******.
Соррі за такі негарні слова. Але *******!
показать весь комментарий
01.10.2024 14:14 Ответить
і Ти не зобиджайся), але вилучення цих коштів, має бути законним, але це - час. па-раша отримує швидко й чітко зброю від своїх іранів та китаїв. Моментально. А тут теляться, *******. --- тому що оркам ***** на закони. Штатам ні. і мене вибач,),
показать весь комментарий
01.10.2024 14:20 Ответить
Ти плохой мальчік. Ти на дєффочку ругаєсся. Я абідєлась. 😤
показать весь комментарий
01.10.2024 14:15 Ответить
Вибачте Пані!,),від щирого серця прошу,)
показать весь комментарий
01.10.2024 14:21 Ответить
Та ні, то я перша почала видєлуваться. Просто всі ці історії вже задовбали. Україна могла б давно дати раші пенделя, аби "партньори" телилися швидше й надавали те, що треба.
Колись же роззброїли Україну, а наразі роблять вигляд, що вони ні при чому.
Не сердіться, я справді агресивна особа.
Коли виходжу з дому, мене рідні просять не лаятися й не битися з кацапами. 🤣
показать весь комментарий
01.10.2024 14:25 Ответить
звичайно ж, Слухайте рідних, ви ж Дівчинка,), АЛЕ Ви Українка! і Вам вирішувати, як поводитися!,),
показать весь комментарий
01.10.2024 14:32 Ответить
смішно.
викличте орбана у вашингтон.
видайте папаху, пару разів, але не сильно.
і всі питання закриті.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:01 Ответить
А що конкретно означає "позика коштом російських активів"?
Це коли Україна отримає кредит, а погашати його будуть кошти російських активів?
Чи коли Європа дасть Україні в борг кошти від російських активів, а погашати їх буде Україна?
показать весь комментарий
01.10.2024 13:24 Ответить
Якщо пишуть ,що А чи Б працюють над "розблокуванням коштів", " поставках озброєння", "пакетом санкцій", то це лише лапша на вуха. Тактика Заходу проста і зрозуміла: ослаблення росії коштом України. Україні будуть давати рівно стільки, щоб росія весь час мала надію нас перемогти. Припинить війну дуже просто- потрібно дать нам необхідне озброєння щоб законсервувати лінію фронту та закрити небо. Це може бути лише оборонне озброєння і ніяких ліній тут Захід не перетинає. Чим довше росія буде топтатися на місці-тим скоріш та війна закнчиться. А поки вони просуваються хоть на 100 м. за тиждень вони будуть гнати своє м,ясо. А воно буде йти, гинути і знову йти. Але Захід цього ніколи не зробить. Як не парадоксально а якраз Заходу така війна , коли росія з великими втратами йде вперед, і потрібна. Жертви України тут в розрхунок не беруться. Точно така сама ситуація була в Афганістані.
показать весь комментарий
01.10.2024 13:26 Ответить
 
 