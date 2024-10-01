США работают над разблокированием $50 млрд займа Украине за счет активов РФ до конца года, - Бринк

Соединенные Штаты работают над разблокированием займа для Украины на сумму 50 миллиардов евро за счет доходов от замороженных суверенных российских активов.

Об этом в интервью Forbes Ukraine сообщила посол США Бриджит Бринк, передает Цензор.НЕТ.

По ее мнению, это удастся сделать в сотрудничестве с партнерами до конца 2024 года.

Мы работаем над разблокированием $50 млрд займа для Украины, основанного на российских суверенных активах. Мы верим, что это можно сделать в сотрудничестве с европейцами и другими партнерами до конца года", - подчеркнула она.

Бринк отметила, что в случае достижения успеха - "это откроет значительную сумму средств".

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Дипломат отметила, что будущее финансирование потребует определенных шагов, особенно учитывая предстоящие выборы в США, и это решение еще предстоит принять.

"Но могу сказать, что я не вижу уменьшения сильной двухпартийной поддержки Украины", - рассказала Бринк и добавила, что это касается обеих палат Конгресса, а также широкой поддержки среди общественности.

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Что предшествовало?

Напомним, лидеры стран "Большой семерки" согласовали механизм выделения помощи Украине на $50 миллиардов за счет использования замороженных российских активов. Средства планируют выделить до конца 2024 года, а погашать кредит будут за счет доходов от замороженных российских активов.

Согласно этому плану, ЕС и США возьмут на себя по около $20 млрд каждый, а остальные 10 миллиардов разделят между собой Великобритания, Япония и Канада.

В то же время США требуют гарантий, чтобы российские активы, большинство из которых хранятся в Европе, оставались при этом замороженными.

При этом Путин назвал этот план "кражей" и пригрозил, что это "не останется безнаказанным".

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