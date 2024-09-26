Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, - Фриланд

Министр финансов Канады Хрыстя Фриланд уверена, что план по финансированию военных действий Украины за счет активов РФ скоро начнет реализовываться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я уверена, что Украина начнет получать средства в ближайшие месяцы", - сказала Фриланд.

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"На данный момент мы обсуждаем технические моменты", - добавила она.

Напомним, после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года иностранные партнеры заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций. Летом страны "Группы семи", включая Канаду, США и Японию, согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов для поддержки военных действий.