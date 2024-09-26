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Новости Санкции против России
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Украина получит средства от активов РФ в ближайшие месяцы, - Фриланд

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд

Министр финансов Канады Хрыстя Фриланд уверена, что план по финансированию военных действий Украины за счет активов РФ скоро начнет реализовываться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я уверена, что Украина начнет получать средства в ближайшие месяцы", - сказала Фриланд.

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"На данный момент мы обсуждаем технические моменты", - добавила она.

Напомним, после вторжения РФ в Украину в феврале 2022 года иностранные партнеры заморозили около 280 миллиардов долларов российских активов в рамках санкций. Летом страны "Группы семи", включая Канаду, США и Японию, согласовали план по использованию прибыли от замороженных активов для предоставления Украине кредита на 50 миллиардов долларов для поддержки военных действий.

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спасибі. Вже роками розказують, що щось дають.
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26.09.2024 16:59 Ответить
Українцям потрібно зрозуміти що у наших західних партнерів є така штука як незалежні суди і якщо законодавство про конфіскацію і передачу фінансових активів кацапії буде мати шпарини то кацапня обов'язково цим скористається і почне масово подавати позови до суду і якщо ці позови будуть виграшними для кацапів то коштів ми не побачимо ніколи! Тому наші партнери мусять зробити усе дуже якісно і професійно, а для цього потрібен час. А прості та швидкі рішення це не про захід, це про вову зелупу і його єрмачню та дзвінки суддям з ОП.
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26.09.2024 18:00 Ответить
Спасибо тебе Хрыстя,что ты так уверена, что бабло кацапское таки пойдёт водой в хату нашу.! Чтобы не было массового ликования и одобрямса сплошного---внесу от себя лично детальку. А вот я лично абсолютно в этом не уверен!
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26.09.2024 18:35 Ответить
 
 