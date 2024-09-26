Україна отримає кошти від активів РФ найближчими місяцями, - Фріланд
Міністр фінансів Канади Христя Фріланд впевнена, що план з фінансування військових дій України за рахунок активів РФ скоро почне реалізовуватися.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями", — сказала Фріланд.
"На даний момент ми обговорюємо технічні моменти", - додала вона.
Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року іноземні партнери заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій. Влітку країни "Групи семи", включно з Канадою, США та Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій.
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Василь Довганенко #589385
показати весь коментар26.09.2024 16:59 Відповісти Мені подобається 0
Taras Bartusak
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Борис Дородный #516688
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