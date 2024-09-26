Україна отримає кошти від активів РФ найближчими місяцями, - Фріланд

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд впевнена, що план з фінансування військових дій України за рахунок активів РФ скоро почне реалізовуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями", — сказала Фріланд.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів

"На даний момент ми обговорюємо технічні моменти", - додала вона.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року іноземні партнери заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій. Влітку країни "Групи семи", включно з Канадою, США та Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій.