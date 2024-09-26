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Новини Санкції проти Росії
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Україна отримає кошти від активів РФ найближчими місяцями, - Фріланд

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд

Міністр фінансів Канади Христя Фріланд впевнена, що план з фінансування військових дій України за рахунок активів РФ скоро почне реалізовуватися.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Я впевнена, що Україна почне отримувати кошти найближчими місяцями", — сказала Фріланд.

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"На даний момент ми обговорюємо технічні моменти", - додала вона.

Нагадаємо, після вторгнення РФ в Україну у лютому 2022 року іноземні партнери заморозили близько 280 мільярдів доларів російських активів у рамках санкцій. Влітку країни "Групи семи", включно з Канадою, США та Японією, узгодили план з використання прибутку від заморожених активів для надання Україні кредиту на 50 мільярдів доларів для підтримки військових дій. 

Автор: 

Фріланд Христя (130) заморожені активи (563)


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спасибі. Вже роками розказують, що щось дають.
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26.09.2024 16:59 Відповісти
Українцям потрібно зрозуміти що у наших західних партнерів є така штука як незалежні суди і якщо законодавство про конфіскацію і передачу фінансових активів кацапії буде мати шпарини то кацапня обов'язково цим скористається і почне масово подавати позови до суду і якщо ці позови будуть виграшними для кацапів то коштів ми не побачимо ніколи! Тому наші партнери мусять зробити усе дуже якісно і професійно, а для цього потрібен час. А прості та швидкі рішення це не про захід, це про вову зелупу і його єрмачню та дзвінки суддям з ОП.
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26.09.2024 18:00 Відповісти
Спасибо тебе Хрыстя,что ты так уверена, что бабло кацапское таки пойдёт водой в хату нашу.! Чтобы не было массового ликования и одобрямса сплошного---внесу от себя лично детальку. А вот я лично абсолютно в этом не уверен!
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26.09.2024 18:35 Відповісти
 
 