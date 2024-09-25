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Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Мішелем

Основна тема зустрічі – використання доходів від заморожених російських активів для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше. Зеленський подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

Крім того, співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію Спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Зокрема, ішлося про повноцінне використання ресурсів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для підтримки української армії.

Також читайте: Безпекова угода із ЄС гарантуватиме підтримку України так довго, скільки це знадобиться, - Мішель

Окрему увагу приділили продовженню санкційного тиску на РФ та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.

Автор: 

Зеленський Володимир (23954) Євросоюз (13443) Шарль Мішель (333) заморожені активи (563)


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Тільки й того що обговорили. Все. На цю західну балакучу ху@ту надії немає.
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25.09.2024 22:29 Відповісти
А поряд з нею дієва людина, з якою можна щось серйозне робити?
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25.09.2024 22:48 Відповісти
 
 