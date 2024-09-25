Зеленський і президент Євроради Мішель обговорили використання доходів від заморожених російських активів

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Шарлем Мішелем.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу президента.

Основна тема зустрічі – використання доходів від заморожених російських активів для потреб України та кроки, які слід зробити, щоб реалізувати відповідне рішення якомога швидше. Зеленський подякував за перший транш на суму 1,5 млрд євро, який вдалося отримати з доходів від активів РФ.

Крім того, співрозмовники докладно обговорили ситуацію на фронті, військові потреби, кроки для зміцнення стійкості й обороноздатності України, а також реалізацію Спільних безпекових зобов’язань між Україною та ЄС. Зокрема, ішлося про повноцінне використання ресурсів Європейського фонду миру та Фонду допомоги Україні для підтримки української армії.

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Окрему увагу приділили продовженню санкційного тиску на РФ та блокуванню будь-яких способів обходу санкцій.