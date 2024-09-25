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Зеленский и президент Евросовета Мишель обсудили использование доходов от замороженных российских активов

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом Европейского совета Шарлем Мишелем.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу президента.

Зеленський зустрівся з президентом Європейської ради Мішелем

Основная тема встречи - использование доходов от замороженных российских активов для нужд Украины и шаги, которые следует предпринять, чтобы реализовать соответствующее решение как можно скорее. Зеленский поблагодарил за первый транш на сумму 1,5 млрд евро, который удалось получить из доходов от активов РФ.

Кроме того, собеседники подробно обсудили ситуацию на фронте, военные потребности, шаги для укрепления устойчивости и обороноспособности Украины, а также реализацию Совместных обязательств по безопасности между Украиной и ЕС. В частности, речь шла о полноценном использовании ресурсов Европейского фонда мира и Фонда помощи Украине для поддержки украинской армии.

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Отдельное внимание уделили продолжению санкционного давления на РФ и блокированию любых способов обхода санкций.

Автор: 

Зеленский Владимир (20456) Евросоюз (17141) Шарль Мишель (246) замороженные активы (285)


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Тільки й того що обговорили. Все. На цю західну балакучу ху@ту надії немає.
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25.09.2024 22:29 Ответить
А поряд з нею дієва людина, з якою можна щось серйозне робити?
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25.09.2024 22:48 Ответить
 
 