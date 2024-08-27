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Цель Украины – получить все $300 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Шмигаль про заморожені активи РФ

Цель Украины - получить все 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть первый шаг - страны G7 договорились передать Украине 50 миллиардов долларов от использования замороженных активов РФ. У нас есть наша политическая рамка: Украина должна получить средства не позднее конца этого года, они должны быть безусловными для Украины, беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга, и мы должны иметь возможность использовать их на любые нужды нашего государства", - отмечает он.

Он отметил, что эти средства в первую очередь должны быть использованы для возмещения потерь людей.

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"Мы договаривались, чтобы российские активы были прежде всего направлены на компенсацию убытков и потерь, которые россия нанесла нашим людям. А также мы должны иметь возможность, в случае необходимости, воспользоваться этими средствами для финансирования бюджета и для нужд Сил безопасности и обороны", - добавил он.

Автор: 

Шмыгаль Денис (2677) замороженные активы (280)


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Топ комментарии
+3
А я думав, що наша мета зараз - це перемога у війні.
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27.08.2024 14:05
+2
Легше всього красти на будівництвах - відкати -розпили бо на ЗСУ значно важче.
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27.08.2024 14:10
+1
Красти непочатий край.
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27.08.2024 14:07
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дурень думкой багатіє
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27.08.2024 14:02 Ответить
Боже борони!
Ані копійки до рук - тіко опосередковано!
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27.08.2024 14:03 Ответить
А я думав, що наша мета зараз - це перемога у війні.
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27.08.2024 14:05 Ответить
Красти непочатий край.
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27.08.2024 14:07 Ответить
Ага, і поділити. Між собою
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27.08.2024 14:07 Ответить
"Мета верхівки України - отримати та роздерибанити всі $300 мільярдів..." Джерело: https://censor.net/ua/n3506880
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27.08.2024 14:08 Ответить
Легше всього красти на будівництвах - відкати -розпили бо на ЗСУ значно важче.
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27.08.2024 14:10 Ответить
Слабак? Отойди в сторонку. Наших людей пугать трудностями? ЗСУ? Да шо угодно. Медицинские маски, питание военнослужащих, гуманитарка (мням-мням). Уборка мусора, поставка электроэнергии. Говорят даже мемориальное кладбище. Страна богата, если ещё есть где украсть.
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27.08.2024 14:20 Ответить
Яйця по 17 і багажник з 4,5 мільйона нових Євро кажуть про протилежне...)
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27.08.2024 14:23 Ответить
Отримати,та побільше роздерибанити ,це і тільки це-ви найкраще вмієте.
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27.08.2024 14:12 Ответить
Якби західні партнери не бачили що значна частина державних грошей в Україні залишається у гаманцях високопосадовців можливо так як бажає Шмигаль й було б, але, на щастя, наши союзники мають добрий зір та глузд, і тому ніколи не нададуть ********* керівництву України ці гроші та ще й без контролю їх використання зі свого боку. Якби, не дай Боже, подібне відбулось, то з усієї цієї суми на користь України пішло б не більше 50%, у кращому випадку, а вся решта просто "випарилась" би без будь якого сенсу для економіки та обороноспроможності країни!!!
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27.08.2024 14:17 Ответить
О,оце він сьогодні "розійшовся"...!
Ця влада схоже ці кошти точно не отримає...😁
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27.08.2024 14:21 Ответить
тільки налом, ми не корупціонери
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27.08.2024 14:30 Ответить
А получит болт. А замороженные активы получит Европа в счёт помощи Украине. И не потому, что украинцы кому-то не приятны, а потому, что доверия ко всем ветвям власти просто нет
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27.08.2024 15:03 Ответить
 
 