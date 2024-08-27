Цель Украины – получить все $300 миллиардов замороженных активов РФ, - Шмыгаль

Цель Украины - получить все 300 миллиардов долларов замороженных российских активов.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время форума "Украина 2024. Независимость", информирует Цензор.НЕТ.

"Сейчас есть первый шаг - страны G7 договорились передать Украине 50 миллиардов долларов от использования замороженных активов РФ. У нас есть наша политическая рамка: Украина должна получить средства не позднее конца этого года, они должны быть безусловными для Украины, беспроцентными, не влиять на увеличение государственного долга, и мы должны иметь возможность использовать их на любые нужды нашего государства", - отмечает он.

Он отметил, что эти средства в первую очередь должны быть использованы для возмещения потерь людей.

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"Мы договаривались, чтобы российские активы были прежде всего направлены на компенсацию убытков и потерь, которые россия нанесла нашим людям. А также мы должны иметь возможность, в случае необходимости, воспользоваться этими средствами для финансирования бюджета и для нужд Сил безопасности и обороны", - добавил он.